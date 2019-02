Kristillisten Sari Essayah: Vanhusten hoivakotien haamuhoitajat kitkettävä hoitajarekisterillä

Kristillisdemokraatit haluaa lisätä vanhustenhoidon valvontaa. TV1:n Ykkösaamussa vieraillut kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esittää vanhusten hoivakoteihin samanlaista työntekijöiden rekisteröimistä kuin rakennualalla, jotta vanhusten hoivakodeista saataisiin kitkettyä "haamuhoitajia".

Hoivakotien henkilöstön jatkuva alimitoutus ja hoitajapula on johtanut haamuhoitaja-ilmiöön, jossa työvuorolistoja paikataan olemattomilla hoitajilla.

– On täysin käsittämätöntä ja hoitoetiikan vastaista, että tälläinen ilmiö on jollain tavalla päässyt pesiytymään maan tavaksi. Tästä on todella nopeasti päästävä eroon.

– Ilmiö pitää sanktioida. Otetaan mallia rakennusalalta, jossa työntekijöillä on aina veronumero ja henkilötunnus, joilla heidät voidaan tunnistaa, sanoo Essayah.

"Hoivakoteihin tehtävä yllätyskäyntejä"

Kristillisdemokraatit esittävät myös vanhusasiamiehen viran perustamista valvomaan hoidon tasoa.

Essayahin mukaan viranomaisten pitäisi tehdä enemmän ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä hoivalaitoksiin.

– Nyt valvonta tapahtuu niin, että kerrotaan etukäteen, että ollaan tulossa, ja silloin tietenkin hoitolaitoksissa asiat laitetaan kuntoon siksi aikaa.

Essayah: Hoitajamitoutus 0,7:ään, mutta jousto sallittava

Kristillisdemokraatit lähtevät siitä, että hoivapalveluissa hoitajien määrä on kirjattava sitovasti lakiin. Lähtökohta voisi olla 0,7 hoitajan mitoutus, eli seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden, sanoo Essayah. Mitoitus voisi kuitenkin joustaa, jos hoivan tarve on kevyempi.

Kristillisdemokraatit esittävät myös että vanhustenhoidossa otetaan käyttöön hoitotakuun kaltaisia takuita.

– Tarvitaan vanhusten ulkoilutakuu, jotta he pääsevät ulkoilemaan pari kertaa päivässä, mutta myös ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu, joka takaisi ettei esimerkiksi aviopareja eroteta toisistaan, sanoi Essayah Ykkösaamussa.