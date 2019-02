Keski-Afrikan rauhanneuvotteluissa syntyi sopu – Toivon pilkahdus sisällissodan riuduttamalle maalle

Yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa vuonna 2013 alkaneen konfliktin aikana.

Keski-Afrikan tasavallan hallitus ja 14 aseellista ryhmää ovat päässeet sopuun rauhan solmimisesta, kertovat YK ja Afrikan unioni.

Presidentti Faustin-Archange Touaderan hallitus kertoi Twitterissä, että rauhansopimus on tarkoitus allekirjoittaa Keski-Afrikan pääkaupungissa Banguissa muutaman päivän kuluttua.

Rauhanneuvotteluja on käyty Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Afrikan unionin edustajan mukaan joitakin yksityiskohtia pitää vielä ratkaista, mutta sopimus on saatu aikaan.

Tärkeimpiin aseellisiin ryhmiin kuuluvan FPRC:n tiedottaja Aboubakar Sidik sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että rauhansopimuksessa taistelijat armahdetaan ja hallitukseen tulee eri ryhmien edustus.

Keski-Afrikan konfliktin eri osapuolet ovat tehneet rauhansopimuksia aiemminkin, mutta rauha ei ole kestänyt.

Ukrainan kokoinen sisämaavaltio

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimmistä maista. Maassa puhkesi sisällissota vuonna 2013, kun enimmäkseen islaminuskoiset seleka-kapinalliset kaatoivat presidentti Francois Bozizen hallinnon. Kristitty väestö vastasi organisoimalla omia taistelijajoukkioitaan.

Lopputuloksena tuhansia ihmisiä on kuollut, arviolta 700 000 on pakolaisena kotimaassaan ja vielä 570 000 on paennut ulkomaille. YK:n arvion mukaan 2,9 miljoonaa ihmistä tarvitsee tänä vuonna humanitaarista apua.

Keski-Afrikan tasavalta on suunnilleen Ukrainan kokoinen sisämaavaltio, jossa asuu vajaat viisi miljoonaa ihmistä. Heidän eliniänodotteensa on maailman alimpia: naisilla 55 vuotta ja miehillä 52. Se johtuu tartuntatautien yleisyydestä, surkeasta terveydenhuollosta, ruoan puutteesta ja aseellisesta konfliktista.

