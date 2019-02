Katso kiehtovat kuvat ja videolinkki: Egyptistä löytyi 50 hyväkuntoista muumiota, joiden joukossa on myös lapsia ja koiria

Egyptiläiset arkeologit ovat löytäneet maanalaisesta hautaholvista noin 50 hyväkuntoista muumiota, joiden arvellaan olevan yli 2000 vuotta vanhoja.

Löytö tehtiin Tuna al-Gabalin arkeologisilla kaivauksilla Minyan kaupungissa noin 260 kilometriä pääkaupungista Kairosta etelään.

Osa muumiosta lepäsi avonaisissa kiviarkuissa. AOP

Arkeologi Rami Rasmi kertoo, että muumioiden joukossa on miesten ja naisten lisäksi 12 lasta sekä kuusi eläintä, pääasiassa koiria. Osa muumiosta on avonaisissa kiviarkuissa, osa on kääritty liinoihin ja asetettu makaamaan maahan.

Hautakammio löydettiin alueella tehdyissä kaivauksissa viime vuoden helmikuussa. Tutkijat arvelevat, että kammioon on haudattu perhe, jonka jäsenet olivat eläessään todennäköisesti merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa.

Arkeologi Mohamed Ragabin mukaan neljä hautakammiota, joissa on yhteensä kuusi huonetta, löydettiin noin yhdeksän metrin syvyydestä.

Arkeologi tutkii muumiota Tuna al-Gabalin arkeologiselta alueelta löydetyssä hautakammiossa. AOP

Se, että kammiosta löytyi myös muumioituja koiria, kertoo tutkijoiden mukaan, miten tärkeitä eläimet olivat olleet aikoinaan vainajille.

Kammiosta löydetyt ruukunpalaset sekä papyruskääröjen jäänteet auttoivat arkeologeja määrittämään hautakammioiden iän.

Muumiot ajoittuvat ptolemaiolaiselle aikakaudelle eli ajalle noin 305-30 vuotta ennen ajanlaskun alkua. AOP

Muumiot ajoittuvat tutkijoiden mukaan ptolemaiolaiselle aikakaudelle eli ajalle noin 305-30 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

