Etelämantereen alta löytyi valtava sulamisluola

Etelämantereen länsiosasta, mannerjään alta, on löytynyt valtava jääluola. Luola paljastui Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan johtamassa tutkimuksessa.

Luola sijaitsee Thwaitesin jäätikössä, jonka tiedetään olevan yksi Etelämantereen epävakaimpia osia.

Nasan tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) onkalo on lähes 300 metriä korkea ja se on laajuudeltaan kaksi kolmasosaa Manhattanin saaresta, joten onkalon pituus on selvästi yli kymmenen kilometriä.

Onkalosta on sulanut Nasan mukaan noin 14 miljardia tonnia jäätä.

Tutkijat ovat hämmästyneitä onkalon laajenemisnopeudesta, jota he kuvaavat "räjähdysmäiseksi".

Jäätutkijoilla on parhaillaan käynnissä Nasan johdolla toteutettava tutkimus, jossa selvitetään maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen vaikutusta napa-alueisiin. Hankkeen nimi on Operation IceBridge.

Yle Uutisgrafiikka

Koska Etelämantereella on käytännössä mahdotonta tehdä havaintoja jään pinnalta, tutkimuksessa käytetään lentokoneista ja satelliiteista käsin kerättyä aineistoa. Uusilla tutkilla pystytään havaitsemaan myös jään sisässä tapahtuneita muutoksia.

Thwaitesin jäätikön sulaminen johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että meressä kelluvan jään paino vaihtelee ja kohta, jossa jäätikkö lepää mantereen päällä vaihtelee jatkuvasti.

Tutkijat vertaavat ilmiötä karille juuttuneeseen laivaan. Se voidaan saada jälleen kellumaan, jos laivan painoa vähennetään lastia purkalla. Samalla tavalla jäätikkö nousee kellumaan, kun sen paino sulamisen takia pienenee.

Tämä ilmiö Thwaitesin jäätiköllä on voimakas. Kun jäätikkö nousee ja laskee, sen alle, jäätikön ja peruskallion väliin pääsee merivettä, joka sulattaa jäätä altapäin.

Tällä hetkellä Thwaitesin jäätikön sulamisen osuus globaalista merenpinnan noususta on nelisen prosenttia.

Tutkimus on julkaistu Science Advances -tiedelehdessä.