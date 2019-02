Helsingin pelastuslaitos varoittaa jalankulkijoita: Puomit eivät ole kaduilla koristeena

Helsingin pelastuslaitos varoittaa Twitter-tilillään katoilta putoavasta lumesta ja jäästä. Jalankulkijoita kehotetaan välttämään riskipaikkoja ja kiinteistöjä muistutetaan velvollisuudesta estää kulku vaarallisissa paikoissa, ja poistaa vaaraa aiheuttava lumi ja jää.

Päivystävä palomestari Paul Nyberg huomauttaa, että runsaan lumen tulon takia kiinteistöt eivät välttämättä ehdi rajoittaa kulkua sitä mukaa, kuin vaarallisia kinoksia katoille muodostuu. Siksi jalankulkijoiden on syytä olla myös itse tarkkana.

– Kun tuulee ja tuiskuaa, niin lunta kinostuu sinne, missä tuuli on pienin. Kun lämpötila nousee, lumen laatu muuttuu, ja kun sitä kertyy tarpeeksi, se tippuu kattojen reunalta. Taloyhtiöt tuskin ehtivät lunta poistaa sitä tahtia, kuin sitä kertyy. Siksi voi myös käyttää järkeä, ettei mene sinne alle.

#Ajokeli on erittäin huono ja onnettomuusriski huomattava. Iltapäivällä sade muuttuu vedeksi ja lisää katolta putoavan lumen vaaraa. #Kiinteistö'jen tulee estää kulku vaarallisissa paikoissa ja poistaa vaaraa aiheuttava #lumi ja #jää. Jalankulkijoiden vältettävä vaaran paikkoja. pic.twitter.com/3N6daB5771 — Pelastuslaitos HKI (@brankkarit) 3. helmikuuta 2019

Nyberg on erityisen huolissaan siitä, miten piittaamattomasti monet suhtautuvat taloyhtiöiden kaduille laittamiin puomeihin ja varoitusnauhoihin. Vaikka jalankulku nietoksissa on hankalaa, on syytä muistaa, että puomit ovat paikallaan erittäin hyvästä syystä.

– Ihmiset kävelevät eristyksistä huolimatta tosi paljon jalkakäytäviä pitkin, eivätkä piittaa puomeista. Jos jalkakäytävä on eristetty ,niin sinne ei mennä. Ne puomit eivät ole siellä turhaan, vaan ihan tarkoituksella.