Jemenin sisällissotaa setvitään laivassa – paavikin otti kantaa

Hodeidan kaupungissa solmittu tulitauko on pääosin pitänyt, mutta rauhantyö ei ole edistynyt.

YK:n johdolla on aloitettu uudet neuvottelut Jemenin sodan tulitauon edistämiseksi.

Hallituksen edustajat ja huthi-kapinalliset tapaavat laivalla, joka on ankkuroitunut Punaisellemerelle.

Tapaamisen tarkoitus on sopia ehdoista, joilla Hodeidan satamakaupunkia koskeva tulitaukosopimus pantaisiin täytäntöön. Osapuolet sopivat joulukuussa, että sotilaat vedetään pois kaupungista ja sen lähistöltä.

Tarkoituksena on saada Hodeidan satama jälleen käyttöön, jotta avustuskuljetukset sen kautta voidaan jälleen aloittaa. Kuljetukset olisivat äärimmäisen tärkeitä, sillä miljoona jemeniläiset kärsivät sodan aiheuttamasta ruokapulasta.

Joukkojen vetäminen kaupungista on tyssännyt kiistaan siitä, kuka kaupunkia valvoisi. Hodeidaan on alkuperäisen tulitaukosopimuksen mukaisesti määrä sijoittaa 75 YK:n tulitaukotarkkailijaa. Toistaiseksi kaupunkiin on saatu vasta 20 tarkkailijaa.

Kyseessä on kolmas osapuolten välinen tapaaminen sen jälkeen, kun viime tulitaukosopimus solmittiin vuoden lopulla Ruotsissa käydyissä neuvotteluissa.

Hodeidan tulitauon kerrotaan pääosin pitäneen. Kaupungin liepeillä on havaittu yksittäisiä yhteenottoja. Muualla Jemenissä sota on jatkunut herkeämättä. YK pelkää, että sotiminen alkaa pian myös Hodeidassa, ellei osapuolten välillä saada aikaan lähentymistä.

Paavi vetoaa osapuoliin "uskonnollisen suvaitsevaisuuden kokouksessa"

Paavi Franciscus matkustaa tänään sunnuntaina Arabiemiraatteihin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kukaan paavi vierailee Arabian niemimaalla.

Ennen lähtöään Roomasta paavi vetosi Jemenin sodan osapuoliin, jotta maahan saataisiin rauha ja hädänalaisille apua.

– Ihmiset ovat pitkän konfliktin näännyttämiä ja monet lapset kärsivät nälkää, mutta apua ei saada perille. Lasten ja heidän vanhempiensa itku nousee [taivaaseen saakka], paavi lausui.

Paavi osallistuu Abu Dhabissa järjestettävään uskontojen väliseen konferenssiin, jonka on kutsunut koolle Arabiemiraateissa toimiva arvovaltainen muslimien vanhimpienneuvosto.

Arabiemiraateissa vietetään nyt "suvaitsevaisuuden vuotta". Maan muslimijohto yrittää etsiä keinoja fanaattisen islamilaisuuden hillitsemiseen ja islamin maltillisten muotojen edistämiseen.

Maanantaina pidettävään "Veljeyden kokoukseen" on kutsuttu kaikkien pääuskontojen edustajia. Paikalla on muslimien ja kristittyjen lisäksi satoja juutalaisia, hinduja ja buddhalaisia uskonoppineita.

Lähteet: AP, Reuters, AFP