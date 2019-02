Brittilehdet: Kuningatar voidaan evakuoida, jos sopimukseton brexit aiheuttaa mellakoita Lontoossa

Brittilehtien mukaan Britannian virkakunta on laatinut salaiset suunnitelmat kuningatar Elisabet II:n evakuoinnista siinä tapauksessa, että sopimukseton brexit aiheuttaisi mellakointia Lontoossa. Asiasta kertovat The Sunday Times (siirryt toiseen palveluun) ja The Mail on Sunday (siirryt toiseen palveluun).

The Sunday Times kirjoittaa, että kuningattaren lisäksi myös muita korkeassa asemassa olevia kuninkaallisen perheen jäseniä kuljetettaisiin pois Lontoosta. Lehti kertoo luvanneensa, ettei paljasta kuningattaren ja hänen puolisonsa, prinssi Philipin suunnitellun turvapaikan sijaintia.

Suunnitelma on lehtien mukaan päivitetty versio kylmän sodan aikaisesta suunnitelmasta, joka oli tehty Kuuban ohjuskriisin jälkeen Neuvostoliiton ydinhyökkäyksen varalta.

Konservatiivipuolueen kovan linjan brexit-leiriä johtava kansanedustaja Jacob Rees-Mogg pilkkasi suunnitelmaa Mail on Sundayn haastattelussa.

– Yli-innokkaat virkamiehet, jotka ovat keksineet tämän hölynpölyn, ovat selvästi fantisoineet enemmän kuin lukeneet historiaa, Rees-Mogg sanoi lehdelle.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Parlamentti ei ole hyväksynyt pääministeri Theresa Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa erosopimusta, ja myös sopimukseton ero on mahdollinen.