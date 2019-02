Kokoparran suosio jatkuu, mutta nyt naamakarvat pitää groomata – "Luvassa härskimpää hulluttelua"

Parran pitämisestä on tullut välineurheilua

Parran kasvattaminen ja isot parrat tulivat Suomessa muotiin kymmenisen vuotta sitten. Partamuodin edelläkävijät ovat kuitenkin pienentäneet partansa jo jonkin aikaa sitten. Nyt vapaasti kasvavien pöheikköjen ja rehottavien metsuripartojen aika alkaa tällä erää olla ohi muidenkin kuin muotia etunenässä seuraavien trendsetterien naamoissa.

Tämän hetken suomalaismiehen standardiparta on edelleen kokoparta, mutta viime vuosiin verrattuna se on vähän pienempi, kertoo kymmenen vuotta suomalaismiesten partoja ajellut parturi Tiina Sarja. Olennaista on groomaus eli parran pitää olla huolellisesti siistitty ja hoidetun näköinen.

Parran groomaukseen kuuluu parturissa myös öljyäminen, vahaus ja föönaus. Jari Pussinen / YLE

– Leikkaamisen, trimmaamisen ja sheivaamisen lisäksi parta föönataan, öljytään ja vahataan sekä viimeistellään, esittelee Sarja parturissa tyypillisesti tehtävää groomausta.

Luvassa ehkä härskimpää hulluttelua

Parran muodolla ei tällä hetkellä ole niin väliä. Usein muoto määräytyy kunkin miehen yksilöllisen parrankasvun perusteella. Suomalaiset eivät myöskään ainakaan vielä juuri osaa kysellä vaikkapa käytetyimmille partamalleille Amerikassa annettujen partanimitysten ja perään.

– Täällä korkeintaan puhutaan, että pistetäänkö Lemmyt vai Dalit (siirryt toiseen palveluun)?

Erilaisia partamalleja kirjassa The Quintessential Grooming Guide for the Modern Gentleman. Jari Pussinen / YLE

Pelkästään viiksien ja partojen joka toinen vuosi järjestettävien maailmanmestaruuskisojen lähes 20 sarjaa (siirryt toiseen palveluun) osoittavat, että erilaisia vaihtoehtoja kyllä löytyy roiseista naamakampauksista hienostuneempiin luomuksiin. Sarja arveleekin, että seuraava partatrendi olisi aikaisempaan verrattuna rohkempi massasta erottautuminen.

– Uskoisin, että mennään vähän semmoiseen härskimpään, hulluttelevampaan suuntaan, hän povaa.

Groomauksen tultua muotiin parran pitämisestä ja hoidosta on tullut monelle miehelle suoranaista välineurheilua. Vermeet hankitaan usein nettikaupoista, mutta perustarvikkeita löytyy jo myös ympäri Suomen isojen markettien kosmetiikkaosastoilta.

– Nykyään on arsenaalia! Suurin osa miehistä tietää, että pitää olla esimerkiksi partaöljyt ja -vahat, Tiina Sarja iloitsee.

Partatilpehöörejä erilaisiin tarpeisiin on nykyisin tarjolla runsaasti. Jari Pussinen / YLE

Todella pitkälle harrastuksessa pääsee, jos öljyn ja vahan oheen hankkii asianmukaiset parranajovälineet, partasaippuan, -kamman ja -sakset. Tosiharrastajille on tarjolla kaikenlaista tilpehööriä partabalmeista ja -pomadeista partaseerumeihin ja -silottajiin. Värjääminen ja partakorujen käyttö on Suomessa ollut toistaiseksi harvinaista.

Iso bisnes partatuotteista

Kauppiaille parrasta on tullut miljoonabisnes. Muutaman suuren nettikaupan ohella lukuisat pienemmät yrittäjät houkuttelevat asiakkaita eri tavoin ja moni vieläpä omilla tuotteillaan. Esimerkiksi erilaisia öljyjä ja vahoja on eri nettikaupoissa tarjolla yhteensä satoja.

Tarkkoja lukuja nimenomaan partaan liittyvien välineden ja kosmetiikkatuotteiden myynnin kasvusta Suomessa ei ole mahdollista saada, koska tilastoissa eivät ole mukana kaikkien alan toimijoiden luvut. Osa tuotteista tilataan vieläpä suoraan ulkomailta ja suomalaisetkaan tilastot eivät erittele partatuotteta riittävällä tarkkuudella muista miehille myydystä kosmetiikasta.

Parturit käyttävät yleensä partaveistä, johon jokaiselle asiakkaalle vaihdetaan kertakäyttöinen terä hygieniasyistä. Jari Pussinen / YLE

Partatuotteiden myynnin kasvuluvut ovat joka tapauksessa kaksinumeroisia. Pelkästään Suomessa partoihin liittyviä selviä hifistelytilpehöörejä myydään useilla miljoonilla euroilla, eikä tässä summassa ole mukana peruspartakoneet, -höylät ja -vaahdot.

Myös parturissa käyminen yleistynyt

Niin ikään parran ajattaminen parturilla on yleistynyt Suomessa selvästi. Alalla on muutama isompi ketju ja myös yksityisten yrittäjien määrä on kasvanut selvästi. Tämän voi huomata esimerkiksi suurempien kaupunkien keskustojen kivijalkojen liiketiloissa.

Tämän jutun pääkuvana olevalla videolla toukokuussa järjestettäviin viiksien ja partojen MM-kisoihin osallistuva vuoden 2011 Dali-viiksien sarjan maailmanmestari Juhana Helmenkalastaja kertoo oman salaisuutensa onnistuneeseen viiksien muotoiluun.