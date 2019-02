VR:llä yksi vuoden haasteellisimmista päivistä – junarikkoja, matkustajien siirtoja ja jopa tuntien myöhästymisiä

VR:n junaliikenteessä sunnuntai on ollut ongelmia täynnä. Ainakin kolmessa junassa on ollut rikkoontumisia, joiden seurauksena junat ovat myöhässä. Lisäksi lumisateinen sää on vaikeuttanut liikennettä.

Kemijärveltä Helsinkiin matkalla olleen IC 274 -junan veturi rikkoontui ja se jouduttiin vaihtamaan. Juna pääsee jatkamaan matkaa uuden veturin vetämänä, mutta se liikkuu kolme tuntia aikataulustaan jäljessä.

Pendolino 41 Helsingistä Vaasaan puolestaan joutui keskeyttämään matkanteon jarruongelmien vuoksi Tampere-Parkano välille. Koko juna siirretään Karhejärvelle, jossa matkustajat vaihtavat Helsingistä Ouluun matkalla olevan IC 29 -junan kyytiin. VR:n viestinnästä kerrotaan, että tämäkin juna myöhästyy noin kolme tuntia.

Kolmas tekninen vika oli aiemmin päivällä, kun Allegro-juna jäi Luumäelle.

VR:n viestinnän mukaan kyseessä on ollut haastava päivä, jollaisia sattuu muutama vuodessa. Yhtiön mukaan sunnuntai on ollut sellainen.

Matkustajat odottavat pitkään junissa

Sunnuntaisin junissa on paljon matkustajia, mutta VR:n viestinnästä ei osattu kertoa, kuinka suurta matkustajamäärää ongelma koskee.

Ouluun matkalla oleva juna IC 29 on odottanut matkustajia kyydissä olevan Ella Pekkalan mukaan jo noin pari tuntia. Junassa on jouduttu kuuluttamaan siinä matkustajina olleita varusmiehiä auttamaan konduktööriä.

– En tarkkaan tiedä, mihin varusmiesten apua tarvitaan, mutta onhan tässä aika paljon lunta junan ympärillä. Se rikkoontunut juna, josta matkustajat tuodaan tähän meidän junaan, on noin neljän kilometrin päässä. Sinne on viety toinen veturi, joka hinaa junan tähän meidän virereiselle raiteelle ja matkustajat siirtyvät sitten meidän junaan. Matka pääsee jatkumaan sen jälkeen, hän kertoi Ylelle.

Pekkalan mukaan kuulutuksia on ollut aika vähän. Hänestä matkustajat ovat ehkä jo vähän turhautuneita. Pekkala itse matkustaa lemmikkivaunussa koirien kanssa, joita on välillä täytynyt viedä ulkoilemaan ja pissalle.

Ongelmia odotettavissa vielä maanantainakin

Päivällä alkaneet ongelmat heijastuvat liikenteeseen vielä myöhäisillalla ja yöllä. Monet junat liikennöivät myöhässä, viivästymisaika aikatauluihin nähden on noin 40 minuutista jopa 2–3 tuntiin. Liikennetilanne löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

STT kertoo, että VR:n mukaan vain noin joka viides juna oli aikataulussaan hieman ennen kello 23:a. Lisäksi VR ilmoitti jo aikaisemmin, että osa pääkaupunkiseudun lähiliikenteen vuoroista jätetään maanantaina ajamatta hankalien sääolojen ja lumikertymien takia.

Kinostunut lumi vaikuttaa etenkin vaihteiden kääntymiseen ja radan sähköjärjestelmiin. Myös kaukojunien matkustajia kehotetaan maanantainakin varautumaan myöhästymisiin ja mahdollisiin perumisiin.

