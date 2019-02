Maduro ei hyväksy Euroopan maiden vaatimusta aikaistetuista presidentinvaaleista

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ei hyväksy Euroopan maiden pyyntöä järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit. Maduro sanoi sunnuntaina espanjalaisen televisiokanavan Sextan haastattelussa, ettei hän myönny häntä vaatineiden lähtöön.

Keskeiset EU-maat olivat antaneet Madurolle sunnuntaihin puoleenyöhön aikaa ilmoittaa uusista vaaleista. Maduro torjui EU-maiden asettaman takarajan.

Espanja, Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Portugali ja Itävalta ovat aiemmin sanoneet, mikäli Maduro ei järjestä aikaistettuja presidentinvaaleja, maat tunnustavat Juan Guaidón Venezuelan lailliseksi presidentiksi. Guaidóon toiminutVenezuelan parlamentin puhemiehenä.

Yhdysvallat on jo aiemmin lisännyt pakotteita ja painostusta Maduron hallintoa kohtaan. Nyt Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä kriisiapua Venezuelaan väliaikaisena pitämänsä presidentti Guaidón pyynnöstä, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut televisioyhtiö CBS:lle, että myös sotilaallinen voimankäyttö on "vaihtoehto".

Venezuelassa oikeisto-opposition Juan Guaidójulistautui presidentiksi lähes kaksi viikkoa sitten. Samalla hän kutsui kansalaiset kaduille osoittamaan mieltä presidentti Nicolás Maduroa vastaan. Maassa on ollut useita mielenilmauksia molempien johtajien tukemiseksi.

Yhdysvallat on tunnustanut tammikuussa presidentiksi julistautuneen Guaidón maan presidentiksi.

Kello 2:08 Muutettu otisikon vetoomus-sana vaatimukseksi.

Lähteet: AFP, Reuters, STT