Australia: Kaikki maahanmuuttajalapset ovat lähteneet Nauru-saarelta

Australian mukaan viimeiset neljä maahanmuuttajalasta on siirretty Tyynenmeren Nauru-saaren leiriltä Yhdysvaltoihin. Lapset matkustivat perheidensä mukana, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

– Jokainen turvapaikanhakijalapsi on nyt poistettu Naurusta, sanoi Australian pääministeri Scott Morrison sunnuntaina antamassaan lausunnossa. Hän sanoi, että lapsia ei enää pidetä siellä, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Ensimmäiset turvapaikanhakijat sijoitettiin Nauru-saarelle vuonna 2013. Saarilla on ollut yhteensä yli 3 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa. Viime elokuussa saarella oli 109 lasta.

Australian pakolaisneuvoston viimeisimpien tietojen mukaan saarilla uskottiin marraskuussa olevan vielä yli 1 200 turvapaikanhakijaa. Molemmilla saarilla oli noin 600 ihmistä. Australia kieltäytyi ottamasta heitä tiukan maahanmuuttopolitiikkansa mukaisesti.

Vuodesta 2013 lähtien Australian laivasto on määrätty hinaamaan tai palauttamaan turvapaikanhakijoiden veneet. Kiistanalaisen politiikan mukaisesti ihmisiä on pidetty keskuksissa Naurulla ja Manus-saarella, joka kuuluu Papua Uudelle-Guinealle.

Keskuksia on arvosteltu

Australian turvapaikanhakijoille varattua keskusta Naurulla on pitkään arvosteltu ihmisoikeusloukkauksista. Myös YK on arvostellut Naurun karuja olosuhteita. Aiemmin myös Manus-saaren oloja arvosteltiin.

Lääkärit ja ihmisoikeusryhmät ovat jo kuukausia vaatineet, että kaikki maahanmuuttajat ja heidän perheensä evakuoidaan Nauru-saarelta. Lokakuussa useita lapsia siirrettiin Australiaan saaren keskuksesta saamaan lääkärihoitoa mielenterveysongelmiin. Pienet lapset olivat itsetuhoisia ja kieltäytyivät syömästä.

Yhdysvaltojen virkamiesten mukaan Yhdysvaltoihin on siirretty marraskuun jälkeen vähintään 430 pakolaista presidentti Barack Obaman välittämän sopimuksen mukaisesti. Obama oli hyväksynyt enintään 1 250 pakolaista. Presidentti Donnald Trump on pitänyt Obaman tekemää sopimusta typeränä.

Lue myös:

Pakolaiset eivät suostu lähtemään Australian kiistellystä pakolaiskeskuksesta – pelkäävät henkensä edestä

Trump soitti Australian pääministerille pakolaisista – "Putinin kanssa oli mukava keskustelu, tämä on naurettavaa"

Mielivaltaisia pidätyksiä, itsemurhayrityksiä – Amnestyn mukaan Australia laittaa pakolaiset kärsimään

Australia sulkee kiistellyn vastaanottokeskuksensa Papua-Uudessa-Guineassa

Vuodetut raportit paljastavat turvapaikanhakijoiden karun kohtelun Naurulla