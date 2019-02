Nämä Matti Nykäsen lentävät lauseet tullaan muistamaan: "Elämä on ihmisen parasta aikaa"

Mäkihyppylegenda Matti Nykänen lensi myös muualla kuin mäessä. Hän oli tunnettu monista nokkelista lentävistä lauseista.

Yle uutisten tietojen mukaan Nykänen kuoli yllättäen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 55-vuotiaana.

Nykänen on nelinkertainen olympiavoittaja ja viisinkertainen olympiamitalisti. Hän voitti vuoden 1988 Calgaryn kisoissa kolme kultamitalia, joista yksi joukkuekultaa.

Nykänen oli hyvä sanankäyttäjä ja monet hänen lausunnoistaan jäävät elämään.

Nykäsen muistoksi koostimme parhaimmat palat Nykäsen elämänviisauksista. Nykäsen lausahduksia on koottu Wikiquoteen (siirryt toiseen palveluun) ja Matti Nykäsen fanisivuille (siirryt toiseen palveluun).

Ehkä kuuluisin Matti Nykäsen lausahdus on Elämä on laiffii.

Elämä on ihmisen parasta aikaa

Tietäen mäkilegendan elämän vaikeat vaiheet tämä humoristinen suhtautuminen ongelmiin on lohduttanut varmasti monia.

Toinen Nykäsen klassikko on Elämä on ihmisen parasta aikaa.

Myös nämä elämänviisaudet ovat vakiintuneet kansan kieleen:

– Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!

– Se on ihan fifty-sixty, miten käy.

Myös muilla kielillä

Nykänen yhdisti muutenkin näppärästi suomen ja englannin kieltä. Tarvittaessa myös muita kieliä.

– Kun sä lähdet hyppyyn, sä olet ihan yksin. Sä joudut siinä hyppyrinnokalla tekemään yksinäsi ihan omat ratkaisut. Sä oot siellä ylhäällä ihan up yours, Nykänen kertoi tv-haastattelussa.

– Aina kun mä hyppään ja pääsen siihen hyppyrin nokalle, niin mulle tulee sellanen bon voyage.

– Kaikki on allright ainakin minulla. En tiedä, onko muilla.

Itseironiaa

Matti Nykänen oli tunnettu myös itseironiastaan. Hän oli viiden naisen kanssa naimisissa, eikä peitellyt, että alkoholi maistui.

– Meikäläinen on nykyään avioliittoneuvoja. Jos menee hyvin niin meikäläinen paikalle. Se on seittemän sekuntia ja kaikki on päin persettä, Nykänen kuvasi keikallaan.

– Rakkaus on kuin lankakerä - se alkaa ja loppuu, Nykänen vertasi.

– Asiat ovat sekaisin kuin Haminan kaupunki, hän kertoi oikeuskäsittelyn jälkeen.

– Ehkä otin, ehkä en, so not kunhan hyppy kulkee!

Kaikista vaikeuksista huolimatta Nykänen tuntui uskovan tulevaisuuteen.

– Huominen on aina tulevaisuutta, hän kertoi tulevaisuudennäkymistään.

Kun toimittaja kysyi tv-haastattelussa katuuko mäkimies elämässään mitään, Nykänen vastasi:

– Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi.

