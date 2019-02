Thaimaassa pidätetty jalkapalloilija vastustaa palautusta Bahrainiin

Bahrainilainen jalkapalloilija Hakeem Al-Araibi, 25, on vedonnut bangkokilaista tuomioistuinta kumoamaan hänen karkotuksensa kotimaahansa.

Al-Araibi pakeni vuonna 2014 Australiaan, joka myönsi hänelle turvapaikan 2017. Melbournelaisessa Pascoe Vale -jalkapallojoukkueessa pelannut Al-Araibi oli marraskuun lopulla Thaimaassa häämatkalla, kun paikalliset viranomaiset ottivat hänet kiinni Bangkokin lentokentällä Interpolille annetun pidätysmääräyksen nojalla.

Bahrainilainen oikeusistuin on aikaisemmin tuominnut entisen maajoukkuepelaajan poissaolevana 10 vuoden vankeusrangaistukseen poliisiaseman vandalisoinnista. Al-Araibi on sanonut olevansa syytön ja että häntä on kidutettu Bahrainissa poliittisten mielipiteiden vuoksi.

Oikeusistuin Bangkokissa pidensi jalkapalloilijan pidätysaikaa nyt 60 päivällä, jotta hän pystyy laatimaan valituksen karkotuspäätöksestä.

Al-Araibin tapaus on herättänyt huomiota urheilumaailmassa sekä kiristänyt Bahrainin ja Australian välejä. Muun muassa Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA, Kansainvälinen olympiakomitea ja Australian hallitus ovat vaatineet jalkapalloilijan vapauttamista.

Bahrainin mukaan Al-Araibi tuomittiin reilussa oikeudenkäynnissä ja hänen tulisi palata kotimaahansa, mikäli hän haluaa valittaa tuomiosta.



