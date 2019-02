Metalliala kärsii työntekijäpulasta – "Vanha mielikuva naama mustana hallissa työskentelevistä ihmisistä on virheellinen"

Metallialan taitajille on nyt kova kysyntä. Etelä-Karjalassa osaajien saamiseksi on käynnistetty lisää koulutusta sekä rekrytointikampanja.

Tästä on kyse Metallialalla on runsaasti avoimia työpaikkoja, joihin ei ole hakijoita.

Metallialalle tarvitaan uudet teknologiat hallitsevia osaajia, joita on tällä hetkellä liian vähän.

Metallialan osaajapulaa helpotetaan Etelä-Karjalassa metallialan jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla.

Etelä-Karjalassa alkaa myös rekrytointikampanja ammattaisten houkuttelemiseksi.

Metallialan osaajien määrä on pudonnut Suomessa huolestuttavan pieneksi.

Suuret ikäluokat ovat eläköityneet eikä uudet teknologiat hallitsevia osaajia ole koulutettu tarpeeksi. Alan vetovoima ei ole myöskään paras mahdollinen.

Lappeenrantalaisen Jotex Works Oy:n toimitusjohtaja Outi Pikkusilta kertoo, että vanha mielikuva naama mustana hallissa työskentelevistä ihmisistä on virheellinen.

– Metalliala on arvostettu ala, jossa koneistuksessa on mahdollista keskittyä ohjelmointiin. Työt tehdään nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa. Alalla on töitä, mutta tekijöiden löytyminen on vähintäänkin haastavaa, sanoo Pikkusilta.

Alan yritykset kouluttavatkin osaajia tällä hetkellä itse.

– Mekin olemme ely-keskuksen tuella hakeneet ohjelmointiin täsmäkoulutusta, kun osaajia ei alueella valitettavasti ole, sanoo Pikkusilta.

Metallialan osaajista 60 prosenttia on korkeakoulutettuja ja 40 prosenttia ammatillisen koulutuksen saaneita.

– Ei siis ole yhdentekevää, miten metallialan osaajia koulutetaan ja minkälaista arvostusta alan ammattilaiset saavat, Pikkusilta toteaa.

Metallialalla on tarjolla runsaasti työpaikkoja, joihin ei löydy oikeanlaisia osaajia. Tommi Parkkinen / Yle

Apua työvoima- ja täydennyskoulutuksesta

Etelä-Karjalassa olisi tarjolla kymmeniä työpaikkoja, mutta oikeanlaisia osaajia ei löydy.

Tilanne on niin hankala, että Kaakkois-Suomen ely-keskus rahoittaa metallialan työvoimakoulutusta merkittävällä rahasummalla. Ely-keskus järjestää Etelä-Karjalassa työvoimakoulutuksena erilaista metallialan jatko- ja täydennyskoulusta 400 000 eurolla.

Koulutusasiantuntija Jaana Komi Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että jatko- ja täydennyskoulutusten sisällöt ovat työnantajalähtöisesti suunniteltuja. Koulutuksia on monenlaisia, ja etusijalla niihin ovat metallialan työttömät työnhakijat.

– Metallialan työnhakijoille on tammikuussa alettu järjestää osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, joista opiskelijat ohjataan heidän koulutustarpeidensa mukaisiin koulutuksiin. TE-toimisto ohjaa asiakkaat koulutuksiin ja osallistuu aktiivisesti koulutusten suunnitteluun, Komi kertoo.

Kansainvälisesti kovatasoinen ala

Suomalainen metalliteollisuus ja konepajateknologia ovat huipputasoa. Laatuvaatimukset ovat tiukat ja valmistusprosessit on hiottu niin, että Suomi pystyy vastaamaan alan kansainväliseen kilpailuun.

– Suomen valtteina ovat korkean laadun lisäksi joustavuus sekä kyky löytää asiakkaiden kanssa ratkaisuja ongelmiin, kuvailee Jotex Works Oy:n toimitusjohtaja Outi Pikkusilta.

Etelä-Karjalaan perustetaan metallialan verkosto, jonka osaamista voitaisiin hyödyntää Suomessa laajemminkin.

Etelä-Karjalassa alkamassa on myös rekrytointikampanja, jossa ovat metallialan alan yritysten lisäksi mukana esimerkiksi alan oppilaitokset ja Lappeenrannan kaupunki.

Lappeenrannan kaupungilla on kokemusta vastaavanlaisista rekrytointikampanjoista, kun Etelä-Karjalaan haettiin muun muassa ICT-alan osaajia.