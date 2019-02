Hullunkurinen perhe brexit-pelin äärellä: Nämä toraisat poliitikot puuhailevat Britannian EU-eroa

Britannian pääministerin Theresa Mayn on määrä tavata EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker torstaina. Tässä hän on aloittamassa lehdistötilaisuutta joulukuussa.

Britannian pääministerin Theresa Mayn on määrä tavata EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker torstaina. Tässä hän on aloittamassa lehdistötilaisuutta joulukuussa. Olivier Hoslet / EPA

Kuka on kuka ja mitä he kaikki haluavat? Ulkopuoliselle brittipolitiikka näyttää kutakuinkin siltä, että riitaisa hullunkurinen suku pelaa Muuttuvaa labyrinttiä.

Pääministeri Theresa Mayn neuvottelema Britannian ja EU:n erosopimus on hylätty parlamentissa, mutta jopa Britannian sisäistä sopua siitä, miten maan pitäisi nyt edetä, on ollut vaikea löytää. Ensi viikolla parlamentin alahuoneen pitäisi jälleen käsitellä eroa.

Tässä muutaman henkilön kautta esimerkkejä siitä, millaisessa sekamelskassa May yrittää saada maansa eroon Euroopan unionista.

Pääministeri Theresa May: Pitäisi sekä kattaa että siivota pöytä

May itse vastusti alun perin Britannian EU-eroa, mutta David Cameronin paettua paikalta hän ajaa eroa nyt työkseen. Epäkiitollinen tehtävä saattaa vielä hyvin kaataa Mayn oman uran.

May nousi pääministeriksi, kun Cameron erosi brexitin kannattajien voitettua EU-kansanäänestyksen kesäkuussa 2016.

Maylla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin johdattaa maansa sinne, minne äänestyksen tulos näytti: ulos unionista. Tästä May on pitänyt kiinni sinnikkäästi.

Hän ei kannata uutta kansanäänestystä erosta, vaan olisi toivonut parlamentin nielaisevan EU:n kanssa neuvotellun eropaperin. Turha toivo, parlamentti passitti hänet vääntämään parempaa paperia. EU on tyrmännyt ajatuksen.

Eron vaikeuskerrointa kasvattaa, että May määräsi ennenaikaiset parlamenttivaalit vuonna 2017. Tavoitteena oli vahva selkänoja brexit-neuvonpitoon, mutta Mayn laskelmat pettivät. May sai enemmistön kasaan vain pienen, pohjoisirlantilaisen DUP-puolueen tuella.

DUP:n Arlene Foster: Pullisteleva hallitus"kaveri" vääntää kovaa

Arlene Foster Facundo Arrizabalaga / EPA

Pohjoisirlantilaisen DUP:n johtaja Arlene Foster vastustaa henkeen ja vereen Britannian ja EU:n erosopimukseen kirjattua backstopia eli eräänlaista vakuutta. Se takaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei nouse kovaa rajaa, jos Britannia ja EU eivät saa sovittua tulevasta taloussuhteestaan.

Rajasta tulee nimittäin Britannian erotessa EU:n ulkoraja.

Kukaan ei halua herkälle Irlannin saarelle tulleja ja tarkastuspisteitä, sillä sen pelätään lietsovan uutta väkivaltaa Pohjois-Irlannissa.

Rajakysymys on yksi suurimpia erosopimusta koskevia kiistanaiheita. Foster kutsuu rajasopimusta myrkyksi. Huolena on, että Britannia ei pääse järjestelystä ikinä eroon ja Pohjois-Irlanti loittonee emä-Britanniasta.

Lue juttu: "Rauha perustuu siihen, että rajaa ei ole" – Herättäisikö sopimukseton brexit Pohjois-Irlannin uinuvat haamut?

Hallituskavereiden lisäksi Mayn oma konservatiivipuolue on jakautunut suhteessa eroon. Vilkaistaanpa siis konservatiivien sisäisiä linjoja:

Jacob Rees-Mogg: Snobi brexit-pikkuveli ei EU:ta katsele

Jacob Rees-Mogg kampanjoi Britannian EU-eron puolesta. Neil Hall / EPA

Vitsiin asti stereotyyppiseltä yläluokan edustajalta vaikuttava Jacob Rees-Mogg on ollut näkyvä hahmo brexitiä kannattavien konservatiivien ja "kapinallisten" joukossa. Hän on yrittänyt avoimesti kaataa Mayn ja toivottanut UKIP-johtaja Nigel Faragen tervetulleeksi puolueeseen.

Rees-Mogg tahtoo uuden erosopimuksen. Hän tukee Malthousen kompromissina tunnettua esitystä, jonka ovat vääntäneet eri konservatiivileirit keskenään.

Suunnitelman keskiössä olisi Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyn sopiminen uudelleen. Esitys pidentäisi eron siirtymäaikaa, ratkoisi rajavalvontaa teknologialla tai vaihtoehtoisesti toisi jonkinlaisen vapaakauppasopimuksen, jos muuta sopua uudesta taloussuhteesta ei synny.

May on tukenut suunnitelmaa. EU on tyrmännyt tämänkin ajatuksen.

Dominic Grieve: Eurohippi pikkuveli voisi äänestää uudelleen

Entinen oikeusministeri Dominic Grieve on vaatinut uutta kansanäänestystä brexitistä. Tom Nicholson / AOP

Dominic Grieve puolestaan on päinvastaista mieltä kuin Rees-Mogg. Eurokriittisten silmissä hän näyttäytyy suorastaan eurohippinä.

Ranskaa puhuva konservatiiviedustaja tukee ajatusta toisesta kansanäänestyksestä nuorten vuoksi ja on kutsunut brexitiä jopa kansalliseksi itsemurhaksi.

Kansanäänestyksen jälkeen Grieve otti Mayn tapaan lusikan kauniiseen käteen, mutta on pyrkinyt varmistamaan, että brexit sujuu parlamenttia kuunnellen.

Näiden esimerkkien akselilla mennään siis pelkästään Mayn oman puolueen sisällä. Entäpä sitten oppositio?

Työväenpuolueen Jeremy Corbyn: Kuinka nousta kalifiksi?

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn olisi halunnut ratkoa brexit-lukon uusilla vaaleilla. Will Oliver / EPA

Suurimman oppositiopuolueen eli työväenpuolue labourin johtaja Jeremy Corbyn kärkkyy seuraavaa pääministerin paikkaa. Jos joku muu sattuisikin tukemaan jotain Mayn ideaa, Corbyn varmasti laittaa hanttiin.

Helmikuun alussa julkaistussa mielipidekyselyssä labour tosin näyttää saaneen enemmän näpeilleen brexitistä kuin konservatiivit.

Euroskeptinen Corbyn sai kansanäänestyksen alla moitteita valjuista yrityksistään olla EU-jäsenyyden kannalla. Äänestyksen jälkeen Corbyn on ollut sekä Theresa Mayn erosuunnitelmaa vastaan että uusien vaalien puolesta että uuden kansanäänestyksen mahdollisuuden puolesta, jos uusia vaaleja ei tule.

Corbynin ongelma on, että selvä enemmistö aktiivisista puolueen jäsenistä haluaisi uuden kansanäänestyksen koko EU-erosta. Toisaalta osa puolueen kansanedustajista tulee alueilta, jotka äänestivät EU-eron puolesta. Ei ole helppoa heitellä kapuloita toisen rattaisiin, kun omatkin pyörät kulkevat eri suuntiin.

Nicola Sturgeon: Pohjoisen riidankylväjä haluaa EU:n

Skottijohtaja Nicola Sturgeon on uhitellut uudella itsenäisyysäänestyksellä. Robert Perry / EPA

Skotlannin johtaja Nicola Sturgeon on täpäkkä piikki Yhdistyneen Kuningaskunnan pääministerin lihassa. Sturgeon vastustaa brexitiä säkkipilli tanassa ja on uhkaillut, että Skotlanti järjestää jälleen uuden kansanäänestyksen itsenäisyydestä.

Brexit-äänestyksessä skotit kannattivat ylivoimaisesti unionissa pysymistä. Jos May ajattelee vain toteuttavansa kansan tahtoa eroprosessissa, niin voi sanoa myös Sturgeon.

Pääministeri joutuu epäilemättä ennemmin tai myöhemmin vastaamaan skottien kiukkuun EU-erosta ja lähtötavasta. Mahdollisesta tulevasta itsenäisyysäänestyksestä tosin saattaa joutua murehtimaan joku muu pääministeri kuin May.

Entä missä ex-perheenjäsenet ovat nyt?

Boris Johnson oli ja on innokas Britannian EU-eron kannattaja. Andy Rain / EPA

Erokampanjan kärkinimenä heilunut Lontoon entinen pormestari Boris Johnson nousi ulkoministeriksi Mayn hallituksessa. Johnson lähti, kun brexit ei edennyt häntä miellyttävällä tavalla, mutta kommentoi aihepiiriä edelleen.

Entinen pääministeri David Cameron on pysytellyt brexit-vääntöjen ulkopuolella. Kuva on maaliskuulta 2018. Michael Reynolds / EPA

Kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä luvanneen ex-pääministeri David Cameronin olinpaikkaa on miettinyt viime aikoina moni. Hänet bongattiin tammikuussa surffaamassa Costa Ricassa. BBC:lle hän sanoi (siirryt toiseen palveluun) juoksulenkillään, ettei kadu kansanäänestystä, mutta on toki pahoillaan erojärjestelyjen aiheuttamista hankaluuksista.

Näin se alkoi Britannia järjesti kesäkuussa 2016 kansanäänestyksen siitä, pitäisikö maan erota Euroopan unionista vai ei. Eroamisen kannattajat voittivat prosentein 52–48. Pääministeri David Cameron oli luvannut kansanäänestyksen pelätessään maahanmuuttokielteisen UKIP-puolueen nousua parlamenttivaaleissa. Cameronin eron jälkeen pääministeriksi noussut Theresa May ilmoitti erosta virallisesti 29. maaliskuuta 2017. Tästä alkoi kahden vuoden eroneuvotteluaika. Eroneuvotteluista syntyi paperi, joka määrittää eron ehdot. Tulevasta Britannian ja EU:n taloussuhteesta neuvotellaan eron jälkeen. Brittipäättäjät eivät toistaiseksi ole hyväksyneet erosopimusta. Eron on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta.

Lue myös:

Suomalaisin silmin brittiparlamentti on täynnä teatteria – Lue kummien käytäntöjen taustat

Brexit-spektaakkeli sai brittien some-sormet syyhyämään – Näyttelijä tv-haastattelussa: "David Cameron pitäisi keittää öljyssä"

Britannian EU-ero uhkaa viedä Job Schotilta kolmen sukupolven kalavedet: "Meille ei ole tulevaisuutta"

Brexit huolestuttaa Suomessa asuvia brittejä – Kemikaaliviraston tutkijat Jane ja Julian opettelivat kieltä saadakseen Suomen kansalaisuuden

Lähteet: Reuters