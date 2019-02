Millaista on kuulua alkuperäiskansaan? Ylen uusi dokumenttisarja avaa neljän nuoren elämän kerroksia

Musiikki, elokuvakulttuuri, roller derby. Muun muassa nämä asiat auttavat neljää rohkeaa alkuperäiskansanuorta jaksamaan eteenpäin haastavinakin päivinä.

Gearddit (suom. Kerrokset) -nimisessä sarjassa ovat mukana inarilainen Aslak Uula Länsman, inarilainen Sunna Nousuniemi, grönlantilainen Aqqalu Berthelsen ja nykyisin Oulussa asuva ivalolaislähtöinen Anne Olli.

Dokumenttisarjan nimen taustalla on ajatus siitä, miten ihmisessä on useita erilaisia kerroksia – kuten puun vuosirenkaat, jotka kasvavat vuodesta toiseen jokainen omalla tavallaan – joita ei aina näe tai joista muut eivät välttämättä tiedäkään.

Sarjassa käsitellään esimerkiksi identiteettiä, mielenterveyttä, rakkautta sekä tulevaisuutta. Haastattelut on toteutettu pohjoissaameksi ja osittain englanniksi. Sarja on tekstitetty suomeksi. Ohjelma on nähtävillä koko maailmassa.

Mielenterveys ja huoli huomisesta

Kerrokset-dokumenttisarjan kolmea saamelaisnuorta yhdistää se, että he kertovat avoimesti omista haasteistaan mielenterveysongelmien kanssa.

Esimerkiksi Anne Olli ei ole saanut koskaan mielenterveyspalveluita omalla äidinkielellään, pohjoissaameksi. Ennen varsinaisten oireiden käsittelemistä hän on joutunut pitkän kaavan kautta kertomaan hoitajille siitä, mitä saamelaisuus on ja minkälaisia asioita kulttuuriin kuuluu. Se, ettei kulttuurin ominaispiirteitä tunneta, voi aiheuttaa pelkoa siitä, ettei mielenterveysongelmien taustoja ymmärretä täysin.

– En voi tietää, olisiko minulla mielenterveysongelmia, jos en olisi saamelainen, toteaa Anne Olli miettiessään syitä alakuloisuuden ja masentuneisuuden taustalla.

Anne Olli kuuluu vähemmistön vähemmistöön, hän kutsuukin itseään sateenkaarisaamelaiseksi. Joskus hän kuulee vihapuhetta, kun kulkee saamenpuku yllään, mutta hän saamelaisuudesta hän on kuitenkin ylpeä. Anne Olli on mukana Gearddit - Kerrokset -dokumenttisarjassa ja hänen jaksonsa ilmestyy 20.2.2019 Yle Areenassa. Linda Tammela / Yle

Aslak Uula Länsman puolestaan kertoo, kuinka päätyi vuonna 2014 tutkimuksiin esimerkiksi keskittymisvaikeuksien vuoksi. Selvisi, että hänellä on ADHD. Monen erilaisen elämän mutkan ja kiemuran vuoksi ADHD löytyi vasta aikuisiällä, sillä esimerkiksi koulussa Länsmanilla oli aina mennyt arvosanojen puolesta hyvin. Länsman kutsuukin ADHD:ta mieluummin ominaisuudeksi, kuin sairaudeksi.

Rap-musiikki on yksi tapa, jolla hän kertoo tunteistaan sekä yhteiskunnallisiin asioihin liittyvistä näkemyksistään, mutta myös huolistaan:

"Ilmasto lämpenee, ihminen kylmenee, tulee kyseenalaiseksi ihmisarvo ja minun kansani." Suomennettu Aslak Uula Länsmanin rap-lyriikoista

Jokaista kolmea saamelaisnuorta yhdistää myös pelko ja huoli huomisesta – siitä, millaiselta saamelaisten tulevaisuus näyttää.

Rakkautta ja iloa

Saamenmaa. Se on jokaisella sarjan päähenkilöistä tärkeänä mielessä ja tiukasti sydämessä. Saamelaisuus tuo iloa ja ylpeyttä.

Grönlantilainen Aqqalu Berthelsen muutti vuosi sitten tyttöystävänsä Sunna Nousuniemen luokse Inariin ja koki heti olevansa Inarissa kuin kotonaan, onhan Inarissa tiivis saamelaisyhteisö, joka tuntui inuiitille varsin kotoisalta.

Aqqalu Berthelsen on kotoisin Grönlannista, mutta Saamenmaa on hänelle koti. Hän löysi Saamenmaalta rakkauden ja muutti tyttöystävänsä, inarilaisen Sunna Nousuniemen luokse. Aqqalu Berthelsen ja Sunna Nousuniemi ovat mukana Gearddit -dokumenttisarjassa ja heidän jaksonsa ilmestyy 13.2.2019 Yle Areenassa. Linda Tammela / Yle

Musiikkituottajana työskentelevä Berthelsen ja elokuvafestivaalin johtajana toimiva Nousuniemi ovat yhtä mieltä siitä, että alkuperäiskansaan kuulumisella on suuri merkitys heidän rakkaudessaan ja rakastumisessaan – elämää alkuperäiskansaan kuuluvana ei tarvitse erikseen selittää, kun toinen sen ymmärtää täysin.

Aslak Uula Länsman muutti itse useiden vuosien jälkeen takaisin kotiseudulleen Saamenmaalle. Isänsä kotipaikassa, syrjäisessä Lisman kylässä Inarissa, Länsman istahtaa keinutuoliin ja toteaa tuntevansa sisäistä rauhaa.

– Saan voimaa ja iloa muiden ihmisten hymyistä ja ystävällisestä käytöksestä, pohdiskelee Länsman kysyttäessä elämän hienoimmista hetkistä.

Kaikki jaksot helmikuussa Yle Areenassa

Kerrokset-dokumenttisarja on kuvattu Inarissa ja Oulussa marraskuussa 2018.

Sarjan on tehnyt ja tuottanut Yle Saamen toimittaja, journalismin opiskelija Linda Tammela osana opinnäytetyötään Oulun ammattikorkeakouluun.

Sarjan musiikista vastaa toimittaja Mikkâl Morottaja, joka tunnetaan inarinsaamenkielisestä rap-musiikistaan Amocina. Ohjelmassa kuullaan lisäksi Aslak Uula Länsmanin rappia sekä Aqqalu Berthelsenin DJ-tuotantoa.

Gearddit - Kerrokset -dokumenttisarjan jaksot ilmestyvät Yle Areenassa 6.2., 13.2. ja 20.2.