Selvitimme, miksi turvapaikanhakijoiden päiväkoti- ja kouluvierailut nähtiin Oulussa uhkana ja mistä niissä oli kyse

Turvapaikanhakijoiden vierailujen kieltämistä on perusteltu yleisön huolella ja palautteella. Sivistys- ja kulttuurijohtajan tiedossa ei ole, ovatko palautteet lasten ja nuorten vanhempien vai muun yleisön lähettämiä.

Tästä on kyse Oulussa päätettiin, ettei turvapaikanhakijoiden päiväkoti- ja kouluvierailuja toistaiseksi voi järjestää.

Tällaisia vierailuja on järjestetty viimeksi vuodenvaihteessa päättyneessä Esikoto-hankkeessa: yksi vierailu päiväkotiin ja joitakin kouluihin.

Vierailujen lopettamista on perusteltu palautteella. Sivistys- ja kulttuurijohtajan mukaan palaute liittyy ennen kaikkea pelkoon siitä, että turvapaikanhakijat ja oppilaat muodostaisivat suhteita vierailujen aikana.

Vierailuita järjestäneen Vuolle Setlementin toiminnajohtaja Jussi Kemppainen pitää osaa kauhuskenaarioista käsittämättöminä.

Vierailujen lopettamista on vaadittu Oulussa jo alkuvuonna 2018 valtuustoaloitteella, mutta tuolloin kaupunki piti vierailujen kieltämistä yhdenvertaisuuslain näkökulmasta kestämättömänä ratkaisuna.

Oulun kaupunki päätti vasta, että turvapaikanhakijaryhmiä ei toistaiseksi enää päästetä kaupungin päivähoitopaikkoihin tai oppilaitoksiin tutustumiskäynneille.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Oulussa oli tullut esiin epäilyjä alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, joiden epäillyistä osa on tullut maahan turvapaikanhakijoina. Kaupungin mukaan näiden epäilyjen jälkeen vierailuista oli tullut niin paljon palautetta, että vierailut katsottiin parhaaksi keskeyttää toistaiseksi.

Turvapaikanhakijat ovat käyneet Oulussa toisinaan koulussa ja viime vuoden alussa yhdellä päiväkotivierailulle osana syksyllä päättynyttä Vuolle Setlementin Esikoto-hanketta.

Turvapaikanhakijoiden vierailut ovat siis paljosta palautteesta huolimatta koskeneet suoraan vain hyvin pientä ihmisjoukkoa.

Ylen aiemmassa jutussa asiantuntijat kuten mediakulttuurin professori ja turvapaikanhakijoiden kanssa tekemisissä olevat ihmiset pitivät päätöstä ongelmallisena, koska se voi välittää vääränlaisen signaalin.

Kysyimme Oulun sivistys- ja kulttuurijohtajalta, mikä on palautteissa esiin tuotu uhka, jonka takia vierailut päätettiin keskeyttää huolimatta siitä, että poliisin mukaan niihin ei ole liittynyt riskejä. Selvitimme myös, mistä vierailuissa on ollut kyse.

Miksi turvapaikanhakijoiden on pitänyt tavata lapsia?

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan turvapaikanhakijoiden koulu- ja päiväkotivierailujen tarkoituksena on ollut hyödyttää sekä lapsia ja nuoria että turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoille kyse on kotouttamisesta, lasten ja nuorten osalta kulttuurikasvatuksesta. Esimerkiksi kouluissa turvapaikanhakijat ovat voineet kertoa omasta kielestään.

– Erityisesti kouluissa ajatus on, että oppilaat saavat tietoa siitä, mistä maista turvapaikanhakijat ovat lähteneet ja tutustuvat eri kulttuureihin ja kieliin.

Vuolle Setlementin toiminnanjohtajan Jussi Kemppaisen mukaan vierailuille osallistuneet ovat järjestäjän hyvin tuntemia ja valikoimia nuoria, jotka ovat saaneet koulutuksen vierailuihin.

Kemppainen kertoo, että ainoa päiväkotivierailu järjestettiin päiväkodin vanhempainillassa esiin nousseen toiveen takia keväällä 2018.

Oulun kaduilla väistämättä törmää kuitenkin ihmisiin monesta kulttuurista. Jussa Kemppainen

Päiväkotivierailulla maahanmuuttajat näyttivät lapsille kuvia kotimaansa eläimistä ja maisemista. Yksi vierailulle osallistuva nainen teki kasvomaalauksia, ja lapset tekivät maahanmuuttajien kanssa rannekkeita, joihin kirjoitettiin kunkin nimi persiaksi.

Vierailu kesti 1,5 tuntia. Siihen osallistui kahdeksan turvapaikanhakijaa, kolme heidän ohjaajaansa ja kolme päiväkodin ohjaajaa.

Kemppainen kertoo, että vierailuja on järjestetty myös muualle kuin kouluihin ja päiväkoteihin, esimerkiksi työpaikoille. Hän sanoo, että sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi turvapaikanhakijoita ei viedä töihin, mutta todellisuudessa he ovat tehneet todella paljon vapaaehtoistyötä.

– He ovat olleet muun muassa vapaaehtoisina Rukan maailmancupissa, Tervahiihdossa ja pyöräilyn SM-kisoissa, Kemppainen luettelee esimerkkejä.

Käykö päiväkodeissa muita vierailijoita?

Toisin kuin lukuisissa some-keskusteluissa epäillään, oululaisissa päiväkodeissa ja kouluissa käy muitakin aikuisten tutustujien ryhmiä. Etenkin kouluissa mutta myös päiväkodeissa vierailee toisinaan monenlaisia ulkopuolisia.

Penttilä kertoo, että esimerkiksi viime vuonna Saksan liittopresidentti kävi Oulun-käynnillään koulussa ja päiväkodissa.

Oulun Hiukkavaaratalon uudenlaisia luokkahuoneita on esitelty sivistys- ja kulttuurijohtajan mukaan useille vierailuryhmille. Paulus Markkula / Yle

Penttilän mukaan Oulun kouluissa käy paljon vieraita tutustumassa esimerkiksi uudenlaisiin oppimisympäristöihin, kuten monitoimitaloon, jossa on samassa rakennuksessa koulu, päiväkoti, kirjasto ja muita tiloja. Vierailijoissa on kansainvälisiä opettajia, opiskelijoita ja esimerkiksi yritysten edustajia.

– Koulut ovat hyvin suosittuja vierailukohteita. On totta, että päiväkodeissa ei käy niin paljon vierailijoita. Joissain päiväkodeissa käy paljonkin vieraita, suurimmassa osassa käy vähän tai ei ollenkaan, Penttilä sanoo.

Myös muualla Suomessa päiväkodeissa käy vieraita. Tampereen, Turun, Helsingin ja Vantaan varhaiskasvatuksesta vastaavat johtajat kertovat Ylelle, että päiväkodeissa käy vieraita. Tyypillisesti vieraat ovat kansainvälisiä vierailijoita, joita kiinnostaa suomalainen varhaiskasvatus, siihen liittyvät pedagogiset ratkaisut tai esimerkiksi tilan käyttö.

Yhdessäkään edellä mainituista kaupungeista ei muisteta, että turvapaikanhakijaryhmien järjestettyjä vierailuja olisi ollut.

Helsingistä kuitenkin kerrotaan, että avoimen varhaiskasvatuksen leikkipuistotoiminnassa on ollut mukana turvapaikanhakijaperheitä.

– Meillä on avoin palvelu, johon kutsumme avoimesti kaikkia perheitä. Meillä on selkeä muoto näille vierailukäynneille, eikä meillä ole ollut mitään yleiskeskustelua Oulun tapaukseen liittyen, sanoo Helsingin leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö Hanna Linna.

Mikä on vierailuissa nähty uhka?

Päätöstä vierailujen lopettamisesta on perusteltu ihmisten osoittamalla huolella, joka on noussut etenkin Oulussa tutkittavien seksuaalirikosepäilyjen takia.

Vierailut on järjestetty aina koulun tai päiväkodin henkilökunnan ollessa läsnä.

Vuolle Setlementin toiminnanjohtajan Jussi Kemppaisen mukaan sosiaalisessa mediassa liikkuneet huhut siitä, että yksi Oulun seksuaalirikoksista epäilty olisi osallistunut koulu- tai päiväkotivierailulle, eivät pidä paikkansa. Hän kertoo, että yksi epäilty on ilmeisesti ollut osallistujana Vuolle Setlementin järjestämässä, kaikille avoimessa tilaisuudessa, jossa juostiin Cooperin testi. Näitä kuvia on myöhemmin levitetty somessa ja väitetty niiden olevan kouluvierailulta.

Mikä on sitten tilanteisiin liittyvä uhka, josta palautetta kaupungille laittaneet ihmiset ovat huolissaan? Kun kerran vierailut keskeytettiin seksuaalirikosepäilyjen takia, onko pelko se, että turvapaikanhakijat yrittäisivät tehdä seksuaalirikoksia esimerkiksi päiväkodissa henkilökunnan ollessa paikalla?

– En ole kokenut, että suoraan olisi viitattu, että käytettäisiin juuri siinä tilanteessa lapsia tai nuoria hyväksi. Palautteessa on ollut, että kun käydään lukiossa tai yläkoulussa, siellä luodaan suhteita ja tutustutaan, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sanoo.

– En ihan tarkkaan ole itsekään hahmottanut, mikä konkreettisesti on se turvallisuuden tunnetta horjuttava seikka, Penttilä lisää.

Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen pitää kauhuskenaarioita päiväkodeissa ja kouluissa lapsia metsästävistä turvapaikanhakijoista käsittämättöminä.

– Pelottavaa, että tällaisia ajatuksia edes on.

Myös Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on vieraillut oululaisten koulu- ja päiväkotilaisten luona Hiukkavaaratalossa. Clemens Bilan / EPA

Vierailut nousivat kuitenkin kiistanaiheeksi jo ennen Oulussa tutkittavia seksuaalirikosepäilyjä. Noin vuosi sitten osa kaupunginvaltuutetuista allekirjoitti perussuomalaisen kaupunginvaltuutetun jättämän aloitteen, jossa vaadittiin vierailujen lopettamista. Perusteena oli, että kaikkien osallistujien taustoja ei voi varmuudella selvittä.

Tuolloin sivistys- ja kulttuuripalvelut tyrmäsivät ehdotuksen toteamalla, että yhdenvertaisuuslain näkökulmasta ei ole kestävää, jos yhdeltä ihmisryhmältä kielletään vierailut.

Yksi aloitteen allekirjoittajista oli tuolloinen sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Matias Ojalehto (kesk.). Hän pitää edelleen turvapaikanhakijoiden vierailuja turhia jännitteitä yhteiskuntaan aiheuttavina.

Hän kertoo myös saaneensa parikymmentä viestiä päiväkoti- ja kouluvierailuista. Hän uskoo, että viestit ovat vanhemmilta.

Ojalehdon mukaan voi kysyä, ovatko kaikki palautteissa esitetyt perusteet vierailujen estämiselle relevantteja. Hän kuitenkin sanoo, että ei ole koskaan saanut palautetta, jonka mukaan turvapaikanhakijat pitäisi päästää päiväkoteihin.

Ojalehto sanoo, että viestien lähettäjät ovat olleet huolissaan muun muassa siitä, voisiko esimerkiksi Turun puukotusten tapaista terrori-iskua tapahtua päiväkodissa. Hän ei itse pidä tällaista todennäköisenä.

– Saamissani palautteissa ei ole pelätty, että vierailun aikana tapahtuisi seksuaalista hyväksikäyttöä. Palautteissa on enemmän ollut huolta siitä, että eihän lapsille anneta viestiä, että kulttuurieroilta suljetaan silmät eikä avoimesti kerrota haasteista, joita niihin liittyy.

Haasteilla hän viittaa esimerkiksi naisen asemaan ja erilaisiin suojaikärajoihin eri kulttuureissa. Myös Ojalehto kertoo, että palautteissa toistuu pelko "suhteiden luomisesta" vierailujen aikana.

– Yhteydenottajilla on selkeästi ajatus, että he eivät halua, että nuoret tai lapset saisivat sitä kautta kontakteja turvapaikanhakijoihin.

Oulun kaupungintalolla tammikuussa järjestetyssä turvallisuusinfossa kerrottiin turvapaikanhakijoiden koulu- ja päiväkotivierailujen keskeyttämisestä. Projekti, johon viime aikojen vierailut ovat liittyneet, on kuitenkin päättynyt jo vuodenvaihteessa. Matias Sieppi / AOP

Ojalehto sanoo, että hän ei usko, että päiväkotilasten kohdalla olisi huolta suhteiden luomisesta. Päiväkotivierailuihin liittyvä suurin ongelma on hänestä se, että turvapaikanhakijoiden menneisyyttä ja taustoja ei tunneta.

– Jos vanhemmat kysyvät vaikka päiväkodin johtajalta, ketä päiväkodissa on käynyt, mielestäni heillä on oikeus tietää. Jos ei tarkkaan pystytä kertomaan, millaisista olosuhteista ja taustoista ihmiset tulevat, se on omiaan luomaan ylimääräistä jännitettä lasten vanhempien ja turvapaikanhakijoiden välille.

Kaupunginvaltuutettu Matias Ojalehto sanoo, että hänen mukaansa kansainvälinen kasvatus voisi tarkoittaa myös "länsimaisista arvoyhteisöistä tuleviin" tutustumista.

– Kansainvälistä kasvatusta voitaisiin antaa muutenkin, vaikka vaihto-opiskelijavierailujen ja täällä jo asuvien kansainvälisten ihmisten avulla. Pitäisin sitä kuntalaisten mielipiteitä paremmin huomioivana.

Miksi vierailut keskeytettiin, vaikka niistä ei ole ollut ongelmaa?

Ylen aiemmin haastatteleman apulaispoliisipäällikkö Arno Karnarannan mukaan poliisin tiedossa ei ole vierailuihin liittyvää uhkaa. Myöskään sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä tai Vuolle Opiston toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen eivät ole kuulleet vierailuista mitään negatiivisia kokemuksia.

Penttilä kertoo, että päätös vierailujen keskeyttämisestä tehtiin kuitenkin runsaan palautteen takia.

– Jos vanhemmilta tulee kovasti palautetta, niin vierailuita ei järjestetä.

En ihan tarkkaan ole itsekään hahmottanut, mikä konkreeettisesti on se turvallisuuden tunnetta horjuttava seikka. Mika Penttilä

Hän kuitenkin itsekin sanoo, että ei ole tiedossa, ovatko palautteen lähettäjät vierailukohteiden lasten vanhempia tai edes vanhempia ylipäätään.

– Tiedetään myös, että helposti tulee viestejä ihmisiltä, joilla ei minkäänlaista kosketuspintaa asiaan.

Hänen mukaansa nyt kuitenkin pitää puhua ja jollakin tapaa selvittää oululaisten vanhempien kanta vierailuihin.

Myös Vuolle Setlementin Jussi Kemppainen sanoo, että on hyvä, että vierailuja ei juuri nyt järjestetä "työrauhan" takia. Hän kuitenkin toivoo, että niitä jatkettaisiin mahdollisimman pian. Kouluilta on jo tullut toiveita uusista vierailuista. Hänen mukaansa on ennakkoluuloinen ajatus, että lasten tai nuorten ei haluttaisi tapaavan joistain kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä vaan esimerkiksi pelkästään länsimaista tulleita maahanmuuttajia.

– Oulun kaduilla väistämättä törmää kuitenkin ihmisiin monesta kulttuurista. Luulisi, että jos joku pelkää heitä, hän nimenomaan toivoisi, että eri kulttuureista tuleviin voisi tutustua tällaisten suunniteltujen vierailujen avulla.

