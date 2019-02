Lennonjohtajat valmistautuvat jälleen laajentamaan työnseisauksiaan. Lauantaista 16. helmikuuta alkaen työnseisaukset on tarkoitus toteuttaa maanantaista lauantaihin puolenyön ja aamuyhdeksän välisenä aikana ja lisäksi torstaisin kello 13-15, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto.

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ja Palvelualojen työnantajat Palta jatkavat työriitansa sovittelua valtakunnansovittelijan johdolla tämän viikon torstaina.

Työtaistelutoimiin on turvautunut myös Palta, jonka ilmoittama lennonjohtoon kohdistuva työsulku alkoi lauantaina aamuyöstä. Paltan työsulku on voimassa kahden viikon ajan. Se toteutetaan kuutena päivänä viikossa ja pääosin kuuden tunnin kestoisina jaksoina. Sulun piirissä on kahdeksan suurinta lentoasemaa.

SLJY:n työnseisaukset puolestaan alkoivat alkuvuonna ja olivat ensin voimassa kaksi tuntia torstai-iltapäivisin. Tammikuun lopulla lennonjohtajat laajensivat seisauksia tiistain ja lauantain aamuyön ja varhaisaamun tunteihin.

Lennonjohtajien työriita on ollut pitkä ja monipolvinen. SLJY:n ja Paltan välinen työehtosopimus päättyi marraskuun lopussa vuonna 2017, jonka jälkeen lennonjohtajat ovat olleet sopimuksettomassa tilassa.

Valtakunnansovittelija antoi riitaan sovintoehdotuksen puolitoista viikkoa sitten. Se olisi kelvannut Paltalle, mutta SLJY hylkäsi ehdotuksen.

SLJY:n pääluottamusmiehen mukaan lennonjohtajien työnseisauksista ei toistaiseksi ole ollut haittaa lentoliikenteelle eikä lentomatkustajille eikä sellaista ole myöskään tarkoitus aiheuttaa.