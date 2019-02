Herätys: Sellutehtaat ennätysvauhdissa, pienyrityksille päänvaivaa tulorekisteristä, lisää lumisateita etelään

Selluteollisuus kestää entistä paremmin talouden puhureita – tehtaat takovat nyt ennätystuloksia

Vaikka perinteisen paperin kulutus maailmalla laskee, valmiistavat suomalaiset tehtaat nyt sellua ennätysmääriä. Sellun tarvitaan nyt erityisesti pakkauskartongin ja pehmopaperin valmistamiseen. Kun Aasiassa elintaso nousee, kasvaa siellä myös WC-paperin tarve ja toisaalta maailmanlaajuinen nettikauppa tarvitsee pakkausmateriaalia. Tästä hyötyvät suomalaisetkin sellunvalmistajat.

Pienyritysten todellisuus ei taivu tulorekisteriin

Tulorekisteri lisää hallinnollista taakkaa ja työmäärää pienissä yrityksissä ja tilitoimistoissa. Monet yritykset hoitavat itse palkkahallinnon ja tilitoimisto puolestaan tilinpidon yrittäjän kuukausittain toimittavien paperidokumenttien pohjalta. On paljon yrittäjiä, jotka eivät käytä tietokonetta tai älypuhelinta. Toisilla taas ei ole varaa hienoihin automaattisiin palkanmaksujärjestelmiin.

Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseutua New Mexikon ja Ciudad Juárezin välillä. Alejando Bringas / EPA

Yhdysvaltalaisten usko politiikan päättäjiin on pohjamudissa

Donald Trumpin puheessa kansakunnalle Suomen aikaan varhain keskiviikkona on ylimääräistä latausta. Lisälataus on tullut siirtolaispolitiikasta aiheutuneesta poliittisesta kriisistä. Puheen ajankohtaa on jo kerran siirretty kriisin takia.

Tämänkertaista Kansakunnan tila -puhetta leimaa puoluepoliittisen kärhämöinnin lisäksi 2020 presidentinvaalien pikkuhiljaa käynnistyvä kampanjointi.

Mika Mäkeläinen / Yle

"Aallot tuhoavat tämän maan" – Ilmastonmuutos syöksee meren jo Waldonin kotiovelle Marshallinsaarilla, joka murenee mereen ensimmäisten joukossa

Marshallinsaaret voi muuttua asuinkelvottomaksi jo 30 vuodessa. Moni saarten asukas on jättänyt kotimaansa, koska toivoa ei enää ole, kertoo toimittajamme Mika Mäkeläisen juttu Marshallinsaarilta.

Yle Sää

Seuraava lumisadealue on jo tulossa

Etelä-Suomeen saapuu tiistaiaamuksi seuraava lumisadealue. Sade jatkuu päivällä maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila kohoaa etelässä nollan vaiheille, jolloin rannikkoseudulla osa sateista voi tulla vetisempänä.

Muualla sää on laajalti poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Pohjois-Lapissa tehtiin talven pakkasennätys, kun Utsjoen Kevojärvellä mitattiin -39 astetta. Pohjoisessa sää on lauhtumassa ja lumisateet ovat väistymässä itään.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.