Lentopalloa -27 asteen pakkasessa lumikentällä – tästäkö uusi olympialaji? Katso videolta mistä vauhdikkaassa lumilentiksessä on kyse

Pakkasmittari huitelee viidentoista asteen paremmalla puolella ja lentopallokentän rajat ovat peittyneet paksuun lumikerrokseen. Pieksämäen Halkokummun kylätalon pihalla iloinen joukko eri ikäisiä naisia ja miehiä kaivaa rajanauhoja esiin pelivälinettä odotellessa.

– Me pelataan ihan tavallisella lentopallolla kesät talvet. Viime peleissä meinasi pallo haljeta, kun pakkasta oli 27 astetta, Tarja Istolainen nauraa.

Pallovastaava Satu Kauppinen saapuu paikalle ja lumikenttä alkaa pöllytä. Paikalle on tullut toistakymmentä höntsäilijää eri puolilta Pieksämäen kyliä. Halkokummussa lentopalloa on pelattu ulkokentällä ympäri vuoden jo vuodesta 2005.

– Kesä alkoi kääntyä syksyyn eikä kukaan halunnut lopettaa pelaamista. Niin sitten jatkettiin pelejä läpi vuoden, säässä kuin säässä. Tässä tulee hyvin raitista ilmaa samalla, Kauppinen sanoo.

Vaikka Halkokummun porukka harrastaa talvilentopalloa höntsäilymielessä ja pilke silmäkulmassa, on lumilentis eli snow volley (siirryt toiseen palveluun) (Suomen lentopalloliitto) ihan virallinen talviurheilulaji, joka kasvattaa suosiotaan etenkin Keski-Euroopassa.

Beach volleyn talvinen serkku

Säännöiltään ja pelityyliltään virallinen lumilentis muistuttaa hiekalla pelattavaa beach volleyta. Joitakin eroavaisuuksia on, esimerkiksi lumella pelattaessa pelimuoto on kolme vastaan kolme ja pelialue on lumilentiksessä hieman pienempi.

Suomessa lumilentisharrastajia on lentopalloliiton arvion mukaan pari sataa, mutta laji kasvattaa suosiotaan koko ajan. Kouvolassa lumilentisturnauksia (siirryt toiseen palveluun)(Suomen lentopalloliitto) on järjestetty jo useampana vuonna, mutta nyt laji on leviämässä muuallekin.

Kalle Purhonen / Yle

Esimerkiksi Kuopiossa järjestetään huhtikuussa snow volley turnaus (siirryt toiseen palveluun) (Puijo Wolley), johon on edustusta myös Pieksämäeltä lähdössä.

– Me ei olla aiemmin käyty turnauksissa, mutta nyt on porukalla päätetty, että kaksi joukkuetta Halkokummusta lähtee Puijolle, Tarja Istolainen kertoo.

Talviolympialaisiin lajiksi?

Snow volleyssa on muutaman vuoden ajan pelattu Euroopan Touria, ja ensimmäiset EM-kisat pelattiin maaliskuussa 2018 Itävallassa. Suomalaisia ei kansainvälisillä lumikentillä (siirryt toiseen palveluun)(Suomen Lentopalloliitto) ole toistaiseksi nähty kuin kerran, mutta European Tourin kilpailuja on maahamme jo suunnitteilla.

– Laskettelukeskusten ohjelmistoon tällainen lumilentisturnaus voisi hyvinkin sopia, sanoo Suomen Lentopalloliiton tiedotuspäällikkö Kimmo Nurminen.

Vaikka lumilentis on vielä lapsenkengissä, on kansainvälisellä lentopalloliitolla pitkäaikainen tavoite tehdä siitä talviolympialaisten virallinen laji. Pyeongchangin olympialaisissa snow volley oli näytöslajina.

– Talviolympialaisissa ei palloilua ole nähty, tietysti jääkiekko on, mutta snow volley sopisi oikein hyvin siihen ohjelmaan, Kimmo Nurminen sanoo.

Valoa aggregaatilla

Vaikka kansainvälisillä kentillä taso on korkea lumilentiksessä, markkinoidaan sitä myös hauskana koko perheen lajina. Pieksämäen Halkokummussa nämä kaksi asiaa ainakin toteutuvat.

– Ikähaarukka meillä on ollut alle 10-vuotiaasta yli 80-vuotiaaseen. Kaikki pääsevät pelaamaan ja ihan varmasti täällä saa nauraa, alusta asti Halkokummussa pelejä järjestänyt Jaana Takkinen kertoo.

Me ollaan trendin edellä oltu jo pitkään Jaana Takkinen

Alun alkaen ulkokentällä ei ollut pysyviä valoja, vaan pelaajat virittelivät syksyn tultua aggregaatin avulla valot kentän laidalle. Sää ei ole koskaan ollut este, vaan pukeutumiskysymys. Sadesäällä jalassa ovat kumisaappaat, ja talvella nastakengät. Koskaan eivät ole pelit jääneet pelaamatta säiden vuoksi.

Kalle Purhonen / Yle

– Viime syksynä taisi olla yksi viikko, kun pelejä ei ollut, mutta se ei johtunut säästä vaan pelaajien aikatauluista. Muuten vähintään kaksi kertaa viikossa pelataan, Tarja Istolainen kertoo.

– Yhtenä talvena meillä oli salivuoro varattuna, mutta kyllä ulkona on parempi pelata. Ei ole katto rajoittamassa, Satu Kauppinen nauraa.

Halkokummussa lumilentis on kyläläisiä yhteen kokoava asia. Se, että laji on kasvattamassa suosiotaan maailmanlaajuisesti ja nousemassa jopa olympialajiksi, herättää pelaajissa hilpeyttä.

– Me ollaan trendin edellä oltu jo pitkään, mutta ei meiltä sentään ihan ehkä olympiajoukkuetta tule, Satu Kauppinen ja Jaana Takkinen nauravat.

Täydennetty 8.2.2019 kello 9:24: Lisätty tiedotuspäällikkö Kimmo Nurmisen kommenttiin tieto, että jääkiekko on jo talviolympialaisten palloilulaji.