Museokorttelissa syttynyt palo tuhosi tukirakenteet – Kokkolan luontomuseo Kiepin vanha rakennus tarvitsee kiireesti pönkitystä

Kiepin vanhan rakennuksen ympärille on asennettu puomit, jotta tielläliikkujat eivät kulkisi liian lähellä. Heini Holopainen / Yle

Tulipalossa osittain tuhoutunut luontomuseo Kiepin vanha osa on sortumisvaarassa Kokkolassa. Tuli tuhosi 1833 rakennetun hirsitalon kantavia rakenteita, ja nyt jäljellä on lähinnä julkisivu ja hirsikehikko. Rakennus on epävakaa erityisesti yläosasta.

Kadullakulkijoita neuvotaan turvallisuussyistä välttämään Kiepin vieressä liikkumista. Rakennuksen vierelle Pitkänsillankadulle ja Itäiselle Kirkkokadulle on tuotu puomit, jotta väki kiertäisi rakennuksen kauempaa. Lisäksi museokorttelin pihapiiri on turvallisuussyistä suojeltu aidoin.

Tukeminen alkaa pian

Rakennuksen tukeminen alkaa tällä viikolla. Tammikuun lopulla syttyneen tulipalon tuhoja päästään tutkimaan vasta tukemistöiden jälkeen. Esimerkiksi vakuutusyhtiö ei ole vielä päässyt tutustumaan kohteeseen.

Rakennusmestari Jaakko Kukkola kaupungin tilapalveluista kertoo, että tulipalopaikkaa on tarkkailtu yläilmoista pelastuslaitoksen dronen avulla, mutta muuten palon tuhoja on päästy arvioimaan vasta karkeasti.

Kukkolan mukaan näyttäisi siltä, että Kiepin vanhassa osassa viisitoista prosenttia kantavista kattorakenteista on poissa pelistä, ja kolmasosa alakatosta on tuhoutunut sammutustöissä. Irtonaiset osat poistetaan ja tilalle tuodaan väliaikaisia tukia pikimmiten. Sen jälkeen rakennus saa suojakseen tilapäisen sääkatteen.

Säilyykö rakennus?

Kaupungin vs. kiinteistöpäällikkö Anssi Loukon mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että suojeltu rakennus pystytään vaurioista huolimatta säilyttämään.

Jos rakennus olisi palanut kokonaan, tilalle olisi pitänyt suojelumääräysten mukaan rakentaa vastaava uusi. Hirsikehikko näyttäisi lähinnä hiiltyneen eli saattaa olla korjattavissa.

Asiasta ei kuitenkaan ole tehty vielä päätöksiä.

Luonnontieteellisen museon vuonna 1982 rakennettu uudempi osa ei vaurioitunut tulipalossa, mutta sai rytäkässä savu-, noki- ja vesivaurioita. Suurin osa museon näyttelyesineistä oli uudessa osassa. Heti palon jälkeen museoassistentti Merja Passoja arvioi, että palavasta rakennuksesta saatiin turvaan paljon esineitä.