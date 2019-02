Monivammainen Pirkko Martikainen, 70, kertoo asumisestaan Mehiläisen hoivakodissa: "Olin kaksi ja puoli viikkoa pesemättä"

Tästä on kyse Pirkko Martikainen otti Yleen yhteyden, sillä hän halusi kertoa oloistaan Mehiläisen omistamassa, turkulaisessa hoivakodissa.

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevan Martikaisen mielestä hän ei saa apua tarpeeksi nopeasti ja joutuu välillä olemaan nälissään. Kerran hän odotti suihkuunpääsyä yli kaksi viikkoa.

Mehiläisen hoivapalveluiden johtaja Niklas Härus sanoo, että kaikki toiminnasta saatava palaute otetaan vakavasti. Hänen mukaansa Martikaisen kokemukset tullaan tarkasti selvittämään.

Monivammaisella Pirkko Martikaisella on seitsemän vuoden kokemus asumisesta palvelukodeissa. Niistä viimeiset vajaat viisi on kulunut turkulaisessa palvelukoti Nukkumatissa.

Martikainen otti yhteyden Yleen, jotta pääsisi kertomaan hoivapaikkaansa liittyvistä huolistaan. Ylen selvitykset ovat paljastaneet useita ongelmia niin Esperin, Mehiläisen kuin Attendon hoivakodeissa.

Martikainen sanoo muuttaneensa hyvään hoivakotiin, jonka palvelutaso romahti sen jälkeen, kun se myytiin Mehiläiselle.

Yrityskauppa tehtiin vuonna 2016, kun Mehiläinen osti Mainio Vireen liiketoiminnan. Samalla hoitokodin nimi muuttui Mainiokoti Nukkumatiksi.

Jo yrityskaupan yhteydessä hoitajat ilmaisivat huolensa muun muassa työvoiman riittävyydestä. Nyt samaa huolta kantaa ainakin yksi asiakas, Pirkko Martikainen.

Ennen oli moni asia paremmin

Pirkko Martikainen sanoo, että asukkaan elämä hoivakodissa oli ennen omistajanvaihdosta kaikin puolin erilaista.

Ajateltiin, että on parempaa, kun Mehiläinen tulee, mutta kyllä se on juuri päinvastoin. Pirkko Martikainen

– Henkilökuntaa oli tarpeeksi ja ruokakin oli parempaa. Se on mennyt alaspäin kuin lehmän häntä. Ihmisillä oli aikaa asukkaille, eivätkä he olleet niin stressaantuneita kuin nyt, hän kuvailee.

Nyt Martikainen kantaa huolta myös hoitajien jaksamisesta.

– On ollut ihan kauheaa katsella sivusta, kun ihmiset vetävät itsensä ihan piippuun. Ei kerta kaikkiaan kukaan jaksa niin paljon.

Martikainen odotti palvelutason parantuvan.

– Ihmisellä on aina toivomus paremmasta. Ajateltiin, että on parempaa, kun Mehiläinen tulee, mutta kyllä se on juuri päinvastoin.

Epämiellyttävä ennätys

Pirkko Martikainen on monivammainen ja tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa.

– Olen tietysti hankala hoidettava, kun aina tarvitaan kaksi auttamaan, mutta sen takia minä tänne tulinkin. Ilmoitettiin, että täällä on tarpeeksi hoitajia.

Pirkko Martikainen tarvitsee ympärivuorokautista apua. Yrjö Hjelt / Yle

Martikainen kuvailee, että arjessa huono hoito näkyy ja tuntuu monin tavoin.

– Eilen minulle tuli uusi ennätys, kun olin kaksi ja puoli viikkoa pesemättä. Jokainen voi miettiä, mitä se olisi omalla kohdalla. Kukaan ei koiraansakaan pitäisi sellaisessa tilanteessa.

Olen tietysti hankala hoidettava, kun aina tarvitaan kaksi auttamaan, mutta sen takia minä tänne tulinkin. Pirkko Martikainen

Martikainen sanoo, ettei apuakaan saa heti, kun sitä odottaa aina kymmenen muutakin ihmistä. Kelloa saa soittaa pitkään.

– En saa ruokaa ja jos saan, niin se on monta kertaa ala-arvoista. En olisi ikinä voinut kuvitella joutuvani tällaiseen tilanteeseen, että likaisena ja nälkäisenä saan odotella hoitajia, Martikainen sanoo.

Hoivakoti Nukkumatin omistavan Mehiläisen hoivapalveluiden johtaja Niklas Härus sanoo, että kaikki toiminnasta saatava palaute otetaan vakavasti.

– Nukkumatissa on tehty hyvää työtä tähän päivään asti, Härus sanoo.

Hoitajamitoitus on hänen mukaansa Nukkumatissa täyttynyt. Pirkko Martikaisen kokemus huonontuneesta hoivasta aiotaan Häruksen mukaan selvittää.

– Tähän täytyy ehdottomasti puuttua. Meille etusijalla on asukkaidemme hyvinvointi.

Hoitajat ja johtajat vaihtuvat

Pirkko Martikainen painottaa, ettei syytä tilanteesta hoitajia.

– Hoitajat haluaisivat parantaa tilannetta, mutta moni pelkää ilmeisesti puhua työpaikan menettämisen pelossa ja sehän on ihan ymmärrettävää.

Sitä Martikainen harmittelee, että palvelukodin henkilökunta vaihtuu tiuhaan.

Pirkko Martikaisen toiveita Hoitajien määrää tulisi lisätä. Työtä on nykyisille liikaa ja töitä tekevät myös kouluttamattomat. Vanhusten tilannetta pitäisi Suomessa parantaa oikeasti, eikä puhua asioista vain vaalien alla. Puheiden tulisi muuttua teoiksi sen sijaan, että ne jäävät turhiksi lupauksiksi. Yrjö Hjelt / Yle

– Viimeisen vuoden aikana täältä on lähtenyt kymmenen todella pätevää hoitajaa pois. Ainakin yksi kertoi lähtevänsä siksi, ettei ollut saanut koulutusta sellaiseen työhön, jossa ihmisille vain nopeasti heitetään ruoka eteen ja heidät pestään, jos pestään.

Hoitajia on Martikaisen mukaan liian vähän.

– On ammattitaidottomia ja opiskelijoita. Yhtenä päivänä kaksi opiskelijaa oli vastuussa koko talosta. Sehän on lainvastaista.

Pienen ajan sisällä hoitokodissa on ollut myös monta johtajaa. Pirkko Martikaisen mielestä he eivät ole puuttuneet epäkohtiin, joista asiakkaat ovat heille kertoneet.

Osalle johtajista asukkaat ovat antaneet lempinimiä.

– Yhtä edellistä johtajaa kutsuimme teflonmieheksi, kun hän ei ottanut mitään kantaa. Sai puhua mitä vaan, niin kaikki liukui kuin teflonpannussa.

Mia Leino toimii Pirkko Martikaisen henkilökohtaisena avustajana muutaman tunnin viikossa. Yrjö Hjelt / Yle

Edellinen johtaja jaksoi Martikaisen mukaan työssään kaksi kuukautta. Nykyinen hoitaa samanaikaisesti useampaa palvelukotia.

– Sen voi kuvitella, millainen tilanne silloin on, Martikainen sanoo.

Omistaja sanoo kantavansa vastuun

Pirkko Martikaisen mielestä Mehiläinen ei ota asioihin ja palautteisiin kantaa.

– Aina vedotaan Helsingin päähän, että siellä kielletään tekemästä mitään korjauksia, uudistuksia tai parannuksia. Se on jo vitsi asukkaiden ja hoitajien kesken.

Meidän täytyy selvittää henkilökunnan toimintaa ja katsoa onko jotain korjattavaa. Suihku kahden viikon välein ei ole normaalia. Niklas Härus

Niklas Härus sanoo, että palautteita kuunnellaan. Hän kommentoi myös Martikaisen kokemusta kahden ja puolen viikon pesemättömyydestä.

– Asukkaiden hygieniasta pidetään kyllä hyvää huolta joka tilanteessa. Tässä meidän täytyy selvittää henkilökunnan toimintaa ja katsoa onko jotain korjattavaa. Suihku kahden viikon välein ei ole normaalia.

Toivon todellakin, että puheista tulisi tekoja, eivätkä ne jäisi pelkiksi turhiksi lupauksiksi. Pirkko Martikainen

Härus painottaa, että jokaisen asiakkaan kohdalla on toteuduttava laadukas, yksilöllinen ja hyvä hoiva.

– Me kannamme siitä vastuun. Nyt täytyy käydä läpi henkilökunnan ja asukkaiden kanssa se, mihin täytyy tässä puuttua.

Pirkko Martikainen toivoo, että tilanne paranisi sekä hänellä että kaikilla muilla.

– On häpeä, että Suomen kaltainen hyvinvointivaltio hoitaa vanhuksensa näin huonosti. Toivon todellakin, että puheista tulisi tekoja, eivätkä ne jäisi pelkiksi turhiksi lupauksiksi.

Yrjö Hjelt / Yle

