Lumikuormat kaduilla alkavat jo uuvuttaa työntekijöitäkin: "Kylmä hiki tässä kohoaa otsalle"

Lumivallit ja -kasat kasvavat katujen ja jalkakäytävien varsilla. Lumenajo kaupungeissa viivästyy aurausten takia.

Jalkakäytävät ovat usein tukossa, kun pientalojen asukkaat eivät jaksa niitä kolata eivätkä tyhjentää lumia. Liikenneturvallisuus alkaa vaarantua, kun kaduilla autoilijat eivät näe vallien ja korkeiden lumikasojen takaa tulevia lapsia eivätkä suurempiakaan kulkijoita.

Raskas lumentulo alkaa uuvuttaa kaupungin katujen kunnossapitohenkilökuntaa Hämeenlinnassa. Vastaavan tiemestarin Markus Lahtisen mukaan tilanne jatkuu erittäin raskaana ja haastavana vielä viikkoja, vaikka Hämeenlinnan kaupunki käyttää myös ulkopuolisia urakoitsijoita katujen ja teiden aukipitämisessä.

– Lunta tupruttaa kaiken aikaa lisää, lumi ei mahdu mihinkään, kadut kapenevat ja työmiehet ja kalusto alkavat uupua. Kylmä hiki tässä kohoaa otsalle, Lahtinen kuvailee tuntemuksiaan.

Hämeenlinnassa on värvätty lumitöihin kaikki liikenevät työkoneurakoitsijat. Kati Turtola / Yle

Kaikki kalustot liikkeellä ja rahaa kuluu

Töitä tehdään ja on jo tehty pitkään kahdessa vuorossa. Hämeenlinna on tänä talvena joutunut myös ostamaan kaikki käytettävissä olevat työkoneurakoitsijat lumitöihin. Ylimääräisiäkin on ajossa nyt kymmenen. Rahaa kuluu. Kuinka budjetti 2019 kestää, se tarkentuu viimeistään kesään mennessä.

– Töitä on painettu ja se näkyy varmasti kaupungin tilikartoissa. Lumenajo se vastaa maksaakin, hintalappu ajolle on kolminkertainen auraukseen verrattuna.

Ykkösluokan kadut Hämeenlinnassa pidetään kohtuullisessa kunnossa kaiken aikaa. Asuntokatujen kunnossapito saa joustaa. Hyvissäkin oloissa eli pakkasjaksolla ilman suuria lisäsateita katujen kuntoon saanti Hämeenlinnassa ottaa nyt aikaa kaksi–kolme viikkoa.

Pääväylät pyritään pitämään kunnossa. Kati Turtola / Yle

Lauhtuminen muokkaisi kadut sohjoksi

Jos säät alkaisivat yllättäen ja voimakkaasti lämmetä ja lämmintä jatkuisi pitkään, lumet alkaisivat sulaa. Silloin kunnossapito olisi liemessä, pohtii tulevaa vastaava tiemestari Markus Lahtinen.

– Tässä työssä on viha–rakkaus–suhde lumeen. Kyllä se heinäkuuhun mennessä häviää, sitten sitä alkaa taas odotella, pohtii työnsä luonnetta Hämeenlinnan kaduista ja väylistä vastaava tiemestari.

Hämeenlinnan kaupunki on saanut lumisista kaduista runsaasti asiakaspalautetta. Kirjallista palautetta, kuten sähköposteja, on tullut jo yli 250 kappaletta kuukaudessa. Tämän lisäksi palautetta on annettu kaupungille puhelimitse.

– Ikuisuusaihe on lumivallit portin pielessä. Se kuuluu kyllä kiinteistölle itselleen ja kiinteistön on pidettävä se auki, muistuttaa tiemestari.

Hämeenlinnan katujen kunnossapitobudjetti vuodelle 2019 on sama kuin vuonna 2018. Myös katujen ja teiden kuntoluokitus on ennallaan. Kunnossa pidettäviä katuja on Hämeenlinnassa yhteensä 432 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä 308 kilometriä.

Meteorologi: ei helpotusta lumitöitä tekeville

Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että lunta tulee tällä viikolla vielä lisää. Sateita menee ja tulee loppuviikon aikana melkein päivittäin.

– Tänään tiistaina on menossa yksi matalapaine sateineen ja se väistyy illan ja yön aikana eli saadaan kuitenkin pieni hengähdystauko.

Keskiviikkona on luvassa osin aurinkoista ja poutaa, ja pakkanen kiristyy hienoksi ulkoilusääksi.

Seuraava sadealue väijyy jo lännessä. Se leviää torstain vastaisen yön aikana ja liikkuu maan yli itään torstaina aamupäivällä. Seuraava sade on tulossa lounaasta perjantaiksi ja useita sadealueita on luvassa myös viikonloppuna.

– En olisi yllättynyt, vaikka lunta tulisi parikymmentä senttiä lisää nykyisten päälle seuraavan viiden vuorokauden aikana. On tosin myös lauhempia hetkiä, esimerkiksi perjantaina, jolloin ollaan ehkä hieman plussan puolella.

Suurin osa sateesta tulee siis lumena, mutta hetken voi olla räntääkin. Sunnuntaina noustaan reilummasti suojan puolelle. Se voi tehdä sohjoa kaduille, Huutonen kertoo.

Lunta riittää etelässäkin Lapin malliin

Eteläisessä Suomessa lumensyvyydet ovat nyt huikeita. Havaintoasemilla on mitattu isoja lukemia (Hyvinkää 60, Hämeenlinnan Pirttikoski 55 ja Hämeenlinnan Lammi 55 senttimetriä), noin 20-30 senttimetriä enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta.

– Suhteutettuna esimerkiksi Lapissa on nyt suurin piirtein samat lumensyvyydet kuin etelässä, kuten Uudellamaalla ja Hämeessä. Joka vuosi ei tällaisia määriä ole edes maaliskuussa, meteorologi Matti Huutonen kertoo.

Lumen paino lapioijalle kasvaa taivaalta lisääntyvän sateen ja suojasään myötä eli lumikolan lykkijöillä riittää viikonloppunakin vielä hikoilemista. Hangen korkeus voi kuitenkin suojasään takia vajentua, kun lumi tiivistyy.

– Tammikuu on ollut työläs ja työläänä näyttää jatkuvan myös helmikuun alkupuoliskokin, Huutonen arvioi.