Yli kuusikymppinen joensuulainen nainen bongattiin kadulta Hollywood-elokuvaan

Tarina on kuultu monta kertaa. Nuori lupaus bongataan kadulta malliksi Pariisin ja New Yorkin catwalkeille tai näyttelijäksi suosittuun tv-sarjaan.

Mutta vanhemmallakin iällä voi lykästää. Joensuusta Ranskaan muuttanut Leea Wasenius napattiin Hollywood-elokuvaan kesken kauppareissun.

"Tämä on höpöhöpöä"

Marraskuussa Wasenius oli saanut tyttärensä ja tämän lapset luokseen vierailulle Lounais-Ranskaan. Naiset olivat lähteneet kaksistaan ostoksille läheiseen Angoulêmen kaupunkiin.

Wasenius odotti ostoskeskuksessa väsyneenä kotiin lähtöä, kun Amélieksi esittäytynyt nainen tuli kysymään häneltä ranskaksi jotain elokuviin liittyvää. Sen enempää Wasenius ei ymmärtänyt, joten nainen vaihtoi kielen englantiin.

Silti kysymystä oli vaikea sisäistää. Wes Andersonin uuteen elokuvaan The French Dispatch haettiin avustajaa ja nainen oli kiinnostunut Waseniuksesta.

Wasenius piti kysymystä höpöhöpönä, mutta paikalle saapunut tytär oli heti myyty: Wes Anderson, menestyselokuva Grand Hotel Budapestin ohjaaja, totta kai äidin pitää suostua.

Niinpä Leea Wasenius sai käteensä kyltin, johon oli kirjattu hänen nimensä ja yhteystietonsa. Amélie otti kuvan ja kiitti.

Myöhemmin Waseniuksen tytär naureskeli, että hän oli hetken pois ja heti äiti oltiin kaappaamassa elokuvaan. Waseniustakin huvitti, sitten hän unohti koko jutun.

Puvustaja paljastaa totuuden

Joulukuussa Leea Wasenius oli nousemassa Helsinki-Vantaan lentokentällä Pariisin koneeseen, kun puhelin soi. Amélie soitti ja kertoi, että Waseniuksen pitäisi tulla koemeikkiin ja sovittamaan pukua ennen varsinaista kuvauspäivää.

Wasenius empi. Hän oli varannut matkat ja liput Kölnin huonekalumessuille, eikä niitä voinut peruuttaa. Töitäkin oli paljon.

Mutta tytär kannusti lähtemään ja kun Wasenius kysyi mielipidettä pojaltaan elokuvaohjaaja Taneli Mustoselta, patisti tämäkin äitiään matkaan.

– Laitoin Amélielle viestin, että minua pelottaa. Hän kehotti ottamaan kaverin mukaan ja lupasi tulla portille vastaan. Lasten ja lastenlasten tähden piti mennä, Wasenius naurahtaa.

Elokuvan työryhmä oli ottanut tukikohdakseen Angoulêmen keskustassa sijaitsevan tyhjäksi jääneen sairaalan.

Viehättävä pienikokoinen rouva toi sovitettavaksi 1950-luvun tyylin vaatteita ja asusteita. Rouva puhui sekaisin englantia, italiaa ja ranskaa, eikä Wasenius aina ymmärtänyt, mitä hän sanoi. Hattuja sovitettiin useita, kunnes rouva oli tyytyväinen.

Vieläkin Wasenius ajatteli, että jospa tämä jäisi tähän.

Hän kertoo uskoneensa koko jutun todeksi vasta kun selvisi, että hänelle puvun valinnut rouva oli Milena Canonero, neljä Oscaria voittanut maailmankuulu italialainen puvustaja.

Wes Andersonin uudesta French Dispatch elokuvasta ei ole kerrottu paljoa julkisuuteen. EPA/MIKE NELSON

Elokuvaohjaajapoika opasti pyytämään nimikirjoituksia

Tammikuussa Leea Wasenius ajoi jälleen kohti Angoulêmea. Kuvauspäivä oli merkitty alkamaan kello 10 ja kotiin pääsisi vasta 12 tuntia myöhemmin. Ratissa jännitys oli käydä ylitsepääsemättömäksi.

Graafisena suunnittelijana Wasenius on omassa työssään tottunut olemaan taustalla ja yhtäkkiä pitikin olla esillä maailmantähtien keskellä. Elokuvaohjaajapojalta saatu evästys lähinnä lisäsi jännitystä.

– Taneli sanoi monta kertaa, että ota nimikirjoituksia, mutta enhän minä kehdannut enkä uskaltanut pyytää keneltäkään, Wasenius nauraa.

Kuvauspaikalla jännitystä helpotti, että tilanne oli selvästi tuotantoryhmän hallussa. Kaikki tiesivät, mitä tekivät ja avustajista pidettiin hyvää huolta. Omaa vuoroaan joutui odottamaan välillä pitkään.

Waseniuksen roolina oli esittää rikasta taiteen kerääjää. Sen enempää hän ei voi kertoa, eikä osaisikaan. Avustajille elokuvasta kerrottiin vain se, mikä kohtauksen onnistumisen kannalta oli tarpeen.

– Tiedän sen, mitä googlaamallakin saa tietää. Elokuvassa on kolme tarinaa, rakkauskirjeitä toimittajille ja se on komedia.

Näyttelijäkaartiin kuuluu suuruuksia, kuten Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Adrien Brody ja Kate Winslet.

Waseniuksella on muutama kuva muistona kuvauksista, mutta niitäkään hän ei saa jakaa.

Leffahullu ylittää itsensä

Helmikuussa Leea Wasenius muistelee kuluneita kuukausia edelleen hämmentyneenä. Enää tosin ei tarvitse miettiä, oliko kauppakeskuksessa esitetty kysymys totta.

– Olen iloinen, että pystyin menemään niin korkean kynnyksen yli. Jos jossain olisi haettu avustajia, en ikimaailmassa olisi mennyt, Wasenius kertoo.

The French Dispatch on tulossa näillä näkymin ensi-iltaan vuonna 2020. Waseniusta ei haittaa, jos kohtaus leikataan pois lopullisesta elokuvasta. Hänelle tärkeintä on kuvauksissa solmitut uudet tuttavuudet ja piipahdus tähtiloisteessa.

Wasenius nimittäin on ollut koko ikänsä elokuvahullu. Niin hullu, että pyöritti miehensä kanssa Outokummussa elokuvateatteri Kino-Maritaa 12 vuotta aina vuosituhannen taitteeseen saakka. Sitä ennen hän oli perustamassa elokuvakerhoa Lieksaan.

Ja sitten 66-vuotias pohjoiskarjalainen leffahullu poimitaan ranskalaisesta ostoskeskuksesta esittämään rikasta taiteen kerääjää kuuluisan Hollywood-ohjaajan elokuvaan. Kyllähän se vähän hämmentää.

– Kuvausten jälkeen kiitin Wes Andersonia kädestä pitäen.

Leea Waseniuksen kokemuksesta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Karjalainen.