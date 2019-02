Sadat kiinalaiset olympialupaukset muuttivat Vuokattiin – alueelle syntyi "Chinatown", missä meno herättää hetkittäin hilpeyttä

Tästä on kyse Vuokatissa harjoittelee lähes 200 kiinalaista vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisiin saakka.

Kiinalaiset ovat muodostaneet Vuokattiin oman "Chinatownin", sillä suurin osa urheilijoista on majoittunut samalle alueelle.

Alueella kulttuurit törmäävät sekä hyvässä että pahassa.

SotkamoOn lauantain alkuilta ja Vuokatin ruokakaupan käytävillä käy melkoinen kuhina ja iloinen puheensorina. Paikallinen asiakas toteaa heti, että puhe on kiinaa ja varmistuksen hän saa pitkistä mustista talvitakeista, joiden selässä lukee ”China”.

Osa Vuokatissa asuvista ja harjoittelevista kiinalaisurheilijoista on tullut iltapalaostoksille. Kun kiinalaiset tulivat, he kaipasivat enimmäkseen tuttua ja turvallista ruokaa. Siksi esimerkiksi nuudelien määrä lähikaupassa lähes kaksinkertaistettiin.

– Kyllä he kokeilevat myös erilaisia tuotteita. Vaikka he ovat urheilijoita, heidänkin suussa suomalainen suklaa maistuu, naurahtaa kauppias Hannu Korhonen.

Kiinalaisurheilijat värittävät Vuokatin ja koko Sotkamon katuja. Mimmi Nietula / Yle

Vuokatissa on käynnissä Kiina-kuhina. Kiina haluaa, että 300 miljoonaa kiinalaista tutustutetaan talviurheiluun ennen vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisia. Maa on solminut Vuokatin urheiluopiston kanssa sopimuksen, jonka perusteella opistolle saapui tulevia lupauksia valmentautumaan.

Ensimmäiset Kiinan maajoukkueen talviurheilijat tulivat Vuokattiin pari vuotta sitten. Yhteistyö laajeni niin, että viime kesänä ja syksynä tuli 150 uutta kiinalaisurheilijaa. He elävät omassa yhteisössään ja ovat muodostaneet sotkamolaisen ”Chinatownin” Vuokatinhovin alueelle, jonka urheiluopisto on vuokrannut kokonaisuudessa kiinalaisille.

Yle halusi haastatella tätä juttua varten myös kiinalaisurheilijoita, mutta heitä on kielletty antamasta haastatteluja.

Naurettavia ja outoja tilanteita

Kiinalaiset urheilijat ovat kertoneet olleensa tyytyväisiä paikallisiin olosuhteisiin ja siihen, että saavat edustaa maataan. He ovat palkkaurheilijoita, jotka saavat Kiinan valtiolta palkkion harjoittelusta.

– Sillä rahalla varmaan koko perhe elää heidän kotimaassaan. Motivaatio on korkealla, vaikka he eivät tiedä, milloin pääsevät käymään kotona, kertoo Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen.

He kysyvät, miksi tiellä ei saa kävellä, vaikka autoja ei näy. Veikko Halonen

Kiinalaisyhteisö on tuonut monenlaisia haasteita niin Vuokatin urheiluopistolle kuin lähialueille. Valmennuskulttuurissa suurin haaste on, että Kiinassa käsketään ja totellaan, kun taas Suomessa ohjataan ja motivoidaan. Yhteiselossa on siis opettelua, vaikka hiihtäjien valmentaminen sujuukin rutiinilla.

Älypuhelin on nuoren kiinalaisurheilijan vakiovaruste. Mimmi Nietula/Yle

Myös tavallisessa arjessa on haasteita, jotka välillä naurattavat ja herättävät outoja tilanteita. Yksi sellainen on käveleminen joukkona keskellä autotietä. Nuoret kiinalaiset ihmettelevät, miksi heidät patistetaan jalkakäytävälle.

– He kysyvät, miksi tiellä ei saa kävellä, vaikka autoja ei näy, sanoo Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen.

Kohtaamiset paikallisen väestön ja kiinalaisten välillä ovat sen sijaan sujuneet ongelmitta. Kiinalaiset ovat ystävällisiä, hyväntuulisia ja innostuneita kohtaamaan uusia asioita. Sotkamossa ja Vuokatissa heidät on otettu avosylin vastaan.

– Minua liikutti paljon, kun vanhempi suomalainen herra tuli Vuokatinhoviin, puristi kättäni ja sanoi, että tämä polkupyörä on ilmainen täällä asuville kiinalaisille urheilijoille, kertoo tulkkina toimiva Vuokatti Sportin johdon assistentti Lou Van.

Eksoottinen suomalainen ruoka kiehtoo

Vuokatinhovin päärakennuksessa on myös urheilijoille tarkoitetut kuntosalit, opiskelutilat, fysioterapia ja lääkäripalvelut. Urheilijat ruokailevat omassa ravintolassa, joka on muutettu kiinalaiseksi.

– Täkäläisille kokeille on hieman haastavaa valmistaa ruokaa kiinalaisille, joskus esimerkiksi riisi ei ole ihan täydellisen kypsää. Kokit tekevät parhaansa, joten kiitos siitä heille, kertoo tulkkina toimiva Lou Van.

Vuokatin Chinatownin ravintolassa on tarjolla urheilijoille tuttua ruokaa. Mimmi Nietula / Yle

Majoitustiloissa urheilijat valmistavat myös itse ruokaa, varsinkin koti-ikävän vaivatessa. Urheilijoiden tarpeet on huomioitu myös siellä. Koska kotipuolesta löytyviä mausteita ei saa Vuokatin kaupoista, niitä on tilattu Kiinasta. Kuten kaikkia matkailijoita, kiinalaisia urheilijoita kiinnostavat myös eksoottiset maut.

– Toivelistalle on tullut pyyntöjä saada suomalaisia makuja, kertoo Veikko Halonen.

Sama ilmiö on huomattu ruokakaupan kassalla.

– Joku ostaa suomalaisia tuotteita ja sitten he porukassa maistelevat. Kun se on todettu hyväksi, kaikki tulevat ostamaan samaa tuotetta, kertoo kauppias Hannu Korhonen.

Keskustelua älypuhelinten välityksellä

Päivittäisten harjoitusten lisäksi urheilijat käyttävät myös muita palveluja. Vapaa-aikaa on vietetty Kajaanissa, jossa urheilijat ovat käyneet katsomassa muun muassa jääkiekko-otteluja.

Kiinalaiset ovat tuttu näky myös Vuokatin suksihuollossa. He tarvitsevat hiihtovälineiden huoltoa sekä uusia välineitä. Suksia korjataan heidän kohdalla muita enemmän.

– Koska heillä on taitotaso vielä aika alhainen, suksen kärkiä on poikki ja myös muuta korjattavaa löytyy, sanoo yrittäjä Roni Liljeroos.

Kiinalaiset seurasivat kotimaansa uudenvuoden viettoa helmikuussa valtavan television välityksellä. Mimmi Nietula / Yle

Erityisvaatimuksia kiinalaisilla ei ole, mutta Liljeroosin mukaan he ovat kiinnostuneita kaikesta.

– Porukkaa on pirusti ja he kuvaavat paljon, kun tulevat tänne, sanoo Liljeroos.

Kiinalaisten harjoitteluun kuuluu myös englanninkielen opiskelua, jota on neljä tuntia viikossa. Englannin kieli on kuitenkin vielä vajavaista, joten kommunikointi tapahtuu älypuhelinten kautta.

– Minä puhun Englantia, he Kiinaa ja kännykkä kääntää, niin helppoa se on, kertoo yrittäjä Roni Liljeroos.

