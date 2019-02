Puiden lumitaakka kasvaa kuudetta viikkoa – Useat helikopterit partioivat sähkölinjoille kallistuvia puita: Yli 30 000 jo kaadettu

Kuluvan talven lumisateesta on muodostumassa poikkeuksellinen riesa Pohjois-Pirkanmaalta Keski-Suomen kautta Etelä-Savoon ulottuvalla alueella.

Vuodenvaihteen Aapeli-myrsky toi Päijänteen kahden puolen sijaitsevalle alueelle paljon lunta, joka rakenteensa takia tarttui tiukasti puiden latvoihin ja oksiin. Sen jälkeen satanut lumi on tarttunut entisen päälle.

– Puiden lumitaakka on kasvanut koko ajan, sillä pinta-ala, johon uusi lumi tarttuu, on kasvanut jatkuvasti, Järvi-Suomen Energia toimitusjohtaja Arto Pajunen kuvaa.

Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö-konsernin verkkoyhtiö, jonka verkko käsittää suuren osan Etelä-Savon maakuntaa sekä osia naapurimaakunnista Päijänteen itäpuolella.

Aapeli-myrskyn jälkeen sähkökatkot ovat koskeneet vain pieniä alueita kerrallaan, mutta niitä on ollut jatkuvasti. Syynä on ollut juuri linjoilla uuden lumen takia kallistuvat puut.

– Partioimme jatkuvasti useammalla helikopterilla ja välitämme tiedot kentällä oleville sähköverkkoasentajille. Päivittäin kaadamme kymmeniä tai satoja puita ja koko ajan niitä kallistuu uusia, Arto Pajunen.

Aivan vastaava tilanne on Elenian alueella Pohjois-Pirkanmaalla ja Keski-Suomen alueella. Viisi helikopteria on jatkuvasti partioimassa ongelmapuita ja myös sahaamassa niitä. Elenialla on töissä jatkuvasti 100-200 sähköverkkoasentajaa, Järvi-Suomen Energialla satakunta.

– Meillä on poistettu yli 20 000 tuhatta puuta linjojen päältä. Lumikuorma vaivaa erityisesti ysitien pohjoispuolisella ja nelostien länsipuolisella alueella, Elenian verkon käyttöpäällikkö Heikki Paananen kertoo.

Järvi-Suomen Energian Arto Pajunen arvioi, että tähän mennessä lumikuorman aiheuttamien häiriöiden korjaaminen on maksanut viitisen miljoonaa euroa. Siitä miljoona euroa menee asiakkaiden keskeytyskorvauksiin, loppu vikojen korjaukseen.

Esa Huuhko / Yle

Suojasää pudottaisi lumitaakkaa

Puiden lumikuormat ovat kasvaneet jatkuvasti. Sunnuntaista lähtien satanut märkä lumi on vain pahentanut tilannetta.

– Tämä on pahin mahdollinen vaihtoehto. Märkää lunta entisen päälle, Arto Pajunen arvioi tiistaina.

Metsien lumikuormaa helpottaisi nopeimmin useamman asteen suojasää. Sellaista ei kuitenkaan ole luvassa.

– Tämä voi kestää vielä useita viikkoja. Voi olla, että vasta kevätaurinko pelastaa tilanteen ja karistaa lumet puista.

Sähköyhtiöiden asiakkailla lumikuorman painamat puut näkyvät lyhyinä sähkökatkoksina. Katkokset koskevat useimmiten pieniä asiakasmääriä kerrallaan. Esimerkiksi tiistaina iltapäivällä Suomessa oli parisen tuhatta kotitaloutta ilman sähköä.

Tämän talven ilmiö on poikkeuksellinen pitkän kestonsa ja linjoille kallistuvien puiden määrän vuoksi.

– Kaikkien aikojen suurimmasta poistettavien muiden määrästä tässä puhutaan, Arto Pajunen arvioi.

Esa Huuhko

Mänty katkeaa helpoimmin

Puiden päälle kertyneen lumen painoa on vaikea arvioida. Paino kuitenkin vaihtelee erittäin paljon lumen koostumuksesta riippuen.

– Jäälitra painaa kilon ja lumilitra 100 grammaa. Painavinta on tykkylumi, mutta sitä esiintyy vain korkeammilla paikoilla Kainuusta ja Pohjois-Suomessa, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Risto Jalkanen muistuttaa.

Jalkanen arvioi, että yksittäisen puun lumitaakka saattaa olla muutamia satoja kiloja. Eri puulajit kestävät lumen painoa hyvin eri tavalla.

– Mänty on rungoltaan usein hauraampi ja oksat ovat puolen välin yläpuolella. Siksi on se on herkempi napsahtamaan poikki painon alla. Kuusella on usein oksat alas asti ja lumi voi muodostaa eräänlaisen suojakuoren kuusen ympärille. Mänty napsahtaa poikki pakkasella, mutta kuusi katkeaa sulaessaan, jos on katketakseen, Risto Jalkanen sanoo.

Luonnonvarakeskus on tutkinut puihin kertyvää lumitaakkaa talvella 1994, jolloin Pohjois-Suomessa esiintyi erityisen paljon tykkylunta. Tuolloin tavattiin yksittäisen, yli 20-metrisen puun päältä lähes 3 400 kilon kuorma tykkylunta.

– Nyt olisi mielenkiintoista tutkia, miten hyvä neulasvuosi vaikuttaa lumen kertymiseen puuhun. Sitä ei ole tutkittu, Jalkanen sanoo.