Kerho loppuu Tampereella sadoilta lapsilta – äiti ihmettelee, mikä on säästö, jos lapset laitetaan päivähoitoon: "Tuntuu ihan järjettömältä"

Tampere lopettaa kerhon sadoilta lapsilta. Kerhoissa oli tammikuun lopussa 450 lasta.

Jatkossa kaupunki lopettaa kerhot, joihin lapset ovat voineet mennä yksin ilman vanhempia. Kerhot ovat yleensä kestäneet muutaman tunnin pari kertaa viikossa.

Tampereen kaupungin kasvatus ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että kaupungin omana toimintana järjestettynä jää 20 prosenttia kerhoista, ja ne ovat jatkossa perhekerhoja. Lapsi menee kerhoon vanhemman tai muun huoltajan kanssa.

Muutokset alkavat näkyä Järvelän mukaan ensi syksystä alkaen.

Kerhojen lopettaminen on osa viime kesänä sovittua Tampereen kaupungin säästöpakettia. Tampere ei puuttunut päivähoidon suhdelukuihin tai subjektiiviseen päivähoitoon. Kerhojen lopettaminen säästää 700 000 euroa.

– Meillä ei ole varaa laittaa molempiin koreihin. kerhot eivät ole lakisääteinen palvelu ja tästä on ilmeisesti poliittisesti päästy yhteisymmärrykseen. Tätä me toteutamme, Järvelä kertoo.

Vanhemmat ihmettelevät

Kerhojen lopettaminen on herättänyt vastustusta ja epätietoisuutta vanhemmissa.

Nina Rajamäen 3- ja 6-vuotiaat lapset käyvät kerhoissa aamupäivisin, ja isoäiti hoitaa heitä muuten. Näin Rajamäki on voinut käydä töissä, eikä lapsia ole tarvinnut viedä päivähoitoon.

– Lapset ovat olleet ilmaisessa päiväkerhossa kolme kertaa viikossa aamupäivisin 2,5 tuntia kerrallaan. Äitini hoitaa lapsia, eikä lapsia tarvitse viedä päivähoitoon. Isovanhempi saa huilata, kun lapset ovat kerhoissa.

Rajamäki on pettynyt kaupungin päätökseen.

– Tämä tuntuu ihan järjettömältä, kun tietää, miten suosittuja kerhot ovat. Kerhojen lopettaminen ei voi säästää mitään, koska lapset täytyy laittaa päivähoitoon eikä päivähoitopaikkoja ole.

Kristiina Järvelän mukaan kerhot muuttuvat perhekerhoiksi. Jani Aarnio / Yle

Nina Rajamäki pohtii nyt, mihin laittaa kuopuksen ensi syksynä. Esikoinen pääsee esikouluun. Kerhojen loppumisesta oli huhuja jo viime vuonna.

– Mitään virallista tietoa ei ole. Huhut ovat pyörineet viime vuoden keväästä asti. Kerhon tädit ovat ilmoittaneet, että kerhot loppuvat. Yllätyksenä tulee, ettei kaupunki informoi asiasta vieläkään, vaikka eletään jo helmikuuta. Mihin lapsen saa hoitoon? Onko mahdollisuus jatkaa kerhossa jossain?

Tampereen kaupungin mukaan yksityiskohtaista tietoa kerhojen tulevaisuudesta ei vielä ole

– Jos pitää hakea päivähoitopaikkaa, mistä sellaisen saa? Rajamäki pohtii.

Riski, että kulut siirtyvät päivähoitoon

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) sanoo, että päivähoidosta voi hakea yksittäisiä hoitopäiviä.

– Tampereella on ollut usean vuoden ajan tarjolla palvelu, että 1–5 päivää kuukaudessa hoitoa tarvitsevalle lapselle on tarjolla päiväkotihoitoa. Tämän palvelun käyttö on ollut todella vähäistä. Ehkä se tämän myötä myös lisääntyy.

Onko riski, että kerhojen lopettaminen nostaa päivähoidon kustannuksia?

– Totta kai. Näin se on. Yritämme tasapainotella, Kristiina Järvelä sanoo.

Järvelän mukaan kaupunki yrittää saada lisää kolmannen sektorin toimijoita pitämään kerhoja.

Kerhojen lopettamisen taustalla on Loukaskorven ja Järvelän mukaan myös valtakunnalliset tavoitteet saada enemmän lapsia varhaiskasvatukseen.

– Säästöjen taustalla toki vaikuttaa myös se tosiasia, että kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen kysyntä on viime vuosina vähentynyt samaan aikaan, kun päiväkotihoidon ja säännöllisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut, Loukaskorpi sanoo.

Kerhojen henkilökunta säilyy Järvelän mukaan jatkossa kaupungin palveluksessa.

– Vakituisille työntekijöille tarjotaan omissa palveluissa töitä, Järvelä kertoo.

