Tuulivoimapuiston suunnitelmat kaivettiin jäistä – Halsuan 60 voimalaa rakentuisi ilman yhteiskunnan tukea

Kolme vuotta uinumassa olleet suunnitelmat suuren tuulivoimapuiston rakentamiseksi Halsualle on kaivettu uudelleen esille. Projekti käynnistyi uudelleen, kun tuulipuistohanke siirtyi paikallisvoimin perustetulta osakeyhtiöltä ruotsalaisen OX2-yhtiön haltuun syksyllä.

– Halsua on loistava kohde tuulivoimalle. Siellä on paljon tilaa rakentaa, tuulisuus on hyvällä tasolla ja tarkoitus on hyödyntää Lestijärven tuulivoimapuistolle rakennettavaa sähkönsiirtolinjaa Alajärvelle. Eli siellä on mahdollisuus toteuttaa iso puisto rakentamatta uusia voimalinjoja, kertoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

OX2 päivittää parhaillaan aiempia suunnitelmia. Aiemmin valmisteltiin noin 85 voimalan rakentamista, mutta nyt määrä tippuu noin 60 tuulivoimalaan. Vastaavasti kaavaillut voimalat ovat tehokkaampia kuin yva-ohjelmaan merkityt 3,3 MW:n voimalat. Kokonaisteholtaan puisto olisi 350–400 megawatin luokkaa eli kyseessä olisi satojen miljoonien eurojen investointi.

Halsuan tuulivoimapuistostasta ehdittiin aloittaa vuonna 2014 kaavoitus- ja yva-prosessit. Kaavoitus eteni osallistumis- ja arviointisuunitelmaan. Hankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelma on hyväksytty, seuraavaksi tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arviointi.

Loikkanen arvioi, että luvituksen ja kaavoituksen loppuuvieminen vie ainakin vuoden verran. Tämän jälkeen vuorossa olisi hankkeen kilpailutus, johon kuuluisi rakentaminen, infratyöt, rahoitus ja sähkönostosopimukset eli käytännön töihin päästään aikaisintaan muutaman vuoden päästä.

OX2 aikoo toteuttaa puiston ilman veronmaksajien rahoja

OX2 rakentaa parhaillaan neljää tuulipuistoa markkinaehtoisesti eli ilman yhteiskunnan tukea, puistojen tuottama sähkö on myyty Ikealle. Tuulivoimalat nousevat Pohjanmaalle Maalahdessa Långmossaan ja Ribäckeniin, Etelä-Pohjanmaalle Kurikan Ponsivuoreen sekä Varsinais-Suomessa Verhonkulmaan Marttilassa. Pohjanmaalle tuuliturbiineja valmistuu 19 ja Varsinais-Suomeen rakennetaan kuusi tuuliturbiinia.

– Saimme lokakuussa investointipäätöksen yli sadan megawatin tuulivoimapuistolle, joka tehdään Ikealle ilman mitään tukea. Tarkoitus on jatkaa samalla linjalla. Tekniikan kehityksen myötä näyttää siltä, että hankkeita pystytään toteuttamaan ilman yhteiskunnan tukea ihan markkinaehtoisilla ratkaisuilla tekemällä yritysten kanssa suoraan sähkösopimuksia myymällä puiston tuotto niille, kertoo Loikkanen.

Keski-Pohjanmaan Halsualle suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään. Pohjoisessa se ulottuisi Hankasalmenkankaalle ja etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Lestijärven keskusta sijaitsee alueelta noin 15 kilometriä koiliseen, Perho noin 16 kilometriä etelään ja Veteli noin 25 kilometriä länteen.

OX2 järjestää ensi viikolla maanomistajille info-tilaisuuden hankkeesta. Yhtiöllä on jo hallussaan runsaasti maanvuokrasopimuksia puistoa varten.

OX2 työllistää noin 100 työntekijää Ruotsissa ja Suomessa. Yhtiö kertoo nettisivuillaan, että sen tuulivoimahankkeisiin on investoitu noin 1,8 miljardia euroa.