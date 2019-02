Satunnaisen vaalitarkkailjan analyysi: Kansan tuomio pelottaa – kokoomus teki lehmänkäännöksen vanhusten hoitajamitoitusta koskevassa kiistassa

Suomalaiset ovat olleet viime päivinä poikkeuksellisen tuohtuneita, jopa raivoissaan. Syynä ovat olleet paljastukset puolustuskyvyttömien vanhusten ala-arvoisesta kohtelusta osassa hoitokoteja.

Tiedot vanhuksiin kohdistuneista laiminlyyönneistä ovat loukanneet suomalaisten oikeudentanjua pahan kerran. Tunnekuohu on lyönyt läpi puoluekentän ja yhdistänyt kansan.

Millään puolueella ei ole varaa suhtautua välinpitämättömästi tuohon reaktioon. Jos puolue nyt leimautuu vanhusten hoivan surkean tilan puolustajaksi, se voi olla varma saavansa vaaleissa kansan tuomion.

Kokoomus tajusi realiteetit viisi päivää myöhemmin kuin muut

Tämän asian kokoomus oivalsi yllättävän myöhään, viisi päivää myöhemmin kuin muut eduskuntapuolueet.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo mokasi viime torstain kyselytunnilla eduskunnassa pahasti. Hän asettui vastustamaan opposition esittämää vaatimusta siitä, että vanhuspalvelulaitosten hoitajamitoitukset määriteltäisiin lailla.

Kaikki muut eduskuntapuolueet olivat kääntyneet kannattamaan tuota ajatusta. Hallituksen johtava puolue, keskusta, hoksasi ilmoittautua lakimuutoksen kannattajaksi torstaina aamupäivällä hyvissä ajoin ennen kyselytuntia.

Kokoomus ilmoitti kuitenkin eduskunnan suuressa salissa Petteri Orpon suulla, ettei lakia ehditä muuttamaan tällä vaalikaudella. Hoitajamäärän lisäämistarvetta koskeneessa keskustelussa Orpo heitti harkitsemattoman letkautuksen:

– Riittäisikö yksi desimaali ratkaisuksi?

Kommentti vaikutti ylimieliseltä. Se näytti myös yritykseltä välttää tunnustamasta sitä, että osaa ympärivuorokautista palvelua tarjoavista hoitokodeista pyöritetään liian suppealla henkilökunnalla.

Kokoomus haluaa esiintyä vanhusten oikeuksien tiukimpana puolustajana

On ilmeistä, että kokoomuksen kenttäväki on antanut puolueen johdolle tiukkaa palautetta, koska Petteri Orpo on tehnyt asiassa lehmänkäännöksen.

Orpo on kertonut sekä Ylen haastattelussa,että MTV:n nettipalveluun kirjoittamassaan kolumnissa, että kokoomuksen kanta hoitajamitoitukseen on muuttunut.

Kokoomus hyväksyy lakiin kirjattavaksi, että yhtä hoidettavaa vanhusta kohti hoitokodissa pitää olla 0,7 hoitajaa, ilmoittaa Orpo. Tämän lisäksi hän luettelee monta muuta asiaa, joita kokoomus edellyttää korjattavaksi vanhustenhoidossa.

Pitkän vaatimuslistansa avulla kokoomus yrittää kiireesti muuttaa julkista kuvaansa. Puolue haluaa tästedes näyttää tiukimmalta vanhusten oikeuksien puolustajalta, koska vaalit ovat lähellä ja kansa kuumana.

Virhe vanhustenhoitoasiassa voi olla kuin poliittinen aikapommi

Kokoomusjohtaja Orpon oli pakko purkaa tikittävä aikapommi jalkojensa juuresta. Temppu oli järkevintä ajoittaa tälle päivälle, koska huomenna hallitus vastaa vanhusten hoitoa koskevaan opposition välikysymykseen.

Huomenna kokoomus haluaa esiintyä eduskunnassa sillanrakentajana, joka yrittää koota kaikki puolueet yhteiseen pöytään vanhuspalveluiden epäkohtia remontoimaan. Näin kokoomus koettaa paikata kolhiintunutta julkisivuaan.

On kuitenkin todennäköistä, ettei kokoomus onnistu purkamaan edessään olevaa poliittista miinaa täysin. Osa tuohtuneista kansalaisista muistaa pitkään puolueen haparoinnin vanhuspalveluasiassa. Oppositiokin muistuttaa siitä äänestäjiä vielä moneen kertaan.

Eduskunnassa on jo viriämässä uusi vääntö asiassa. Oppositio ilmoitti tänään jättävänsä hoitajamitoituksista lakialoitteen eduskunnalle. Se johtaa välittömästi keskusteluun siitä, onko laki mahdollista säätää vielä tämän vaalikauden aikana.

Hallituspuolueet ilmoittivat viime viikolla, ettei se onnistu. On kiinnostavaa nähdä, joutuvatko hallituspuolueet pyörtämään kantansa tässäkin asiassa kansan tuomion pelossa.

Vanhustenhoitokysymyksestä tuli nopeasti iso ongelma erityisesti kokoomukselle. Puolue tavoittelee nousua maan suurimmaksi. Taistelu suurimman puolueen asemasta voi ratketa hiuksen hienolla erolla.

Kysymys vanhustenhoidosta saattaa ratkaista kisan.

