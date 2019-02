Missä ovat kaikki varastetut ostoskärryt? Kärryjen vieminen on monissa maissa kansanhuvia, Suomessakin katoaa vuosittain satoja vaunuja

Yhdysvalloissa elintarvikeliikkeitä edustava Food Marketing Institute on arvioinut, että pelkästään maan elintarvikkeita myyvistä liikkeistä katoaa lähes kaksi miljoonaa ostoskärryä vuodessa.

Saksan 20 miljoonasta ostoskärrystä katoaa vuodessa noin 100 000 ja alle yhdeksän miljoonan asukkaan Itävallassakin puhutaan kymmenistä tuhansista vuosittain katoavasta ostoskärrystä.

Kärryjä viedään myös Suomessa, mutta kokonaislukua ei tiedä kukaan. Kaupan keskusliikkeiden mukaan hävikki riippuu kaupan sijainnista ja siitä, säilytetäänkö vaunuja ulkona vai sisätiloissa.

– Ostoskärryjen hävikki on kokonaisuutena pientä, toki jonkun verran myymäläkohtaisia eroja tässä on, toteaa SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksen johtaja Sanna Timola.

Kesko Foodin ostopäällikkö Vesa Kortesniemen mukaan ostoskärryjen hävikki ei heilläkään ole kovin suuri ongelma.

– Ketjutasolla kärryjen rikkoontumiset ja häviämiset lukumääräisesti ovat useiden kymmenien ja satojen välillä. Mikäli kärryjä viedään ilkivallan seurauksena, ne myös hyvin usein löytyvät ja palautuvat myymälään.

Lidlillä on Suomessa kaikkiaan noin 18 500 ostoskärryä. Katoamiset ovat operatiivisen johtajan Nicholas Pennasen mukaan Suomen mittakaavassa yksittäistapauksia.

– Yleensä ostoskärryllä viedään ostoksia lähemmäksi kotia tai esimerkiksi läheiselle bussipysäkille, johon ne sitten hylätään. Saamme asiakkailta usein ilmoituksia hylätyistä kärryistä, minkä perusteella kärryjä noudetaan takaisin myymälään. Varsinaista ilkivaltaa kärryille tehdään harvoin.

Jokeen päätyvä juoppokuljetin

Aurajokea on Turussa siivottu sukeltamalla vuodesta 1992. Aikaisempina vuosina vapaaehtoiset sukeltajat ovat löytäneet Auransillan kohdalta ostokärryjä, mutta viime syksynä ei kärryjä joen pohjassa enää näkynyt.

Mutta monissa maissa jokeen heitetyt ostoskärryt ovat varsinainen vitsaus. Aurajoen siivoustempauksen järjestelyistä vastaava Jouko Moisala on kuullut Australiassa siivoussukellusta tekeviltä, että siellä ostoskärry on yleisin joen pohjalta nostettu esine.

Ostoskärryjä ei aluksi haluttu käyttää Ostokärryjen historia alkaa Humpty-Dumpty-Supermarketista Yhdysvaltain Oklaholma Citystä syyskuussa 1937. Kauppias Sylvan Goldman ajatteli, että asiakkaat eivät halua kantaa ostoksiaan kaupassa. Goldman kiinnitti pyörät taitettavan tuolin pohjaan ja asensi tuolin päälle metallikorin. Goldmanin ostoskärryt eivät kuitenkaan aluksi kelvanneet asiakkaille. Naiset eivät halunneet työntää ostoksia lastenvaunuja muistuttavalla laitteella ja miehille taas ostoskärry oli liian naisellinen. Kolme vuotta myöhemmin Goldman patentoi ensimmäisen ”shopping cart” -ostoskärrynsä. Ostokärryjen maailmanmaineeseen tarvittiin kuitenkin saksalaista Rudolf Wanzlia, joka tapasi Goldmanin Yhdysvalloissa. Pienestä perheyrityksestä kasvoi ostoskärryjen markkinajohtaja. Mutta vasta kun amerikkalainen Orla Watson keksi ostoskärryjen taittuvan takaseinän, kärryistä tuli kaupoissa suosittuja. Taittuvuus mahdollisti, että kärryt pystyi laittamaan sisäkkäin jonoon. Se säästi valtavasti säilytystilaa. Rudolf Wanzl kehitti 1957 Watsonin keksinnön pohjalta Concentra-mallin metallisen perusostoskärryn, joka on lähes muuttumattomana säilynyt näihin päiviin saakka. Tänä päivänä samassa liikkeessä saatta toisin olla useita erilaisia kärryjä. Tavallisen metalliostosvaunun lisäksi kaupoissa käytetään usein pienempää ja kevyempää muovista ostosvaunua. Tyypillisiä ovat myös matalareunaiset light-ostovaunut, pick up-ostosvaunut koreille, lastenvaunut, sisarusvaunut, kaksostenvaunut, kaksostenvaunut vauvakaukaloilla, seniorivaunut ikäihmisille, liikuntarajoitteisen vaunut, lasten ostosautot sekä pyörälliset ostoskorit.

Yhdysvalloissa kadonneet ostoskärryt päätyvät usein asunnottomien tavarankuljetukseen. Suomessa taas ostoskärryillä kuskataan tyypillisesti ostoksia tai humalaisia kavereita kotiin, jonka jälkeen ne hylätään kadun varteen. Suomen talvi hillitsee hetken mielijohteita, sillä lumessa ja hiekoitussepelissä kärryn pyörät eivät pyöri.

Mutta kesällä ostoskärryjä löytyy meilläkin pitkin puistoja ja pusikoita. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin katujen ja puistojen hoitamisesta vastaava rakentamispalvelu pyrkii mahdollisuuksien mukaan nappaamaan kärryjä kyytiin ja palauttamaan niitä kauppoihin.

Kaupoille kärryn löytyminen on tärkeää, sillä ostoskärryt ovat kalliita. Jo aivan tavallinen kaupan peruskärry maksaa materiaalista ja koosta riippuen sadan euron molemmin puolin, joten hävikistä voi tulla kauppiaalle huomattava menoerä.

Ammattivarkaille satoja kärryjä kerralla

Keski-Euroopan korkeita katoamislukuja selittää osaltaan, että ostoskärryjen varastaminen käy joillakin myös työstä.

Viime kesäkuussa varastettiin esimerkiksi Saksan Salzgitterissä ostokeskus Thiedestä 300 kärryä samana yönä. Myös Regensburgin EDEKA-ruokakaupasta varkaat veivät viime pääsiäisenä 150 kärryä kerralla.

Isot kauppaketjut ovat alkaneet suojata kärryjään lähettimillä ja magneeteilla. Järjestelmillä pyörät lukkiutuvat siinä vaiheessa, kun ostoskärry poistuu vaikkapa marketalueen parkkipaikalta.

Suomessa on luotettu kärryjen panttilukkoihin, mutta nyt varkaudelta suojaamiseen on kiinnitettävä uudenlaista huomiota, sillä kärryihin on tulossa kallista älytekniikkaa. Kesko Foodin ostopäällikkö Vesa Kortesniemi sanoo, että käytössä on jo suomalainen Smartcart-älykärry.

– Vastaavan tyyppisiä ratkaisuja tavoitellaan muuallakin, jolloin kärryyn asennettuun näyttöön luodaan tuotteiden sijaintitieto myymälän layoutia (tuotteiden sijoittelua) apuna käyttäen. Samalla annetaan tuotetietoa sekä tehdään markkinointia ja mainontaa.

Suomen isommissa myymälöissä saattaa olla kymmenenkin erilaista ostoskärryä. Pienoinen trendi on tällä hetkellä kuitenkin ostoskoreissa ja vetokoreissa. Nekin on suojattava, sillä niitä varkaat vasta vievätkin.