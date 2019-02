Yhdysvaltalaiskenraali varoittaa liian nopeasta vetäytymisestä: Isis saattaa vielä nousta Syyriassa

Yhdysvaltojen sotilasjohtoon kuuluvan kenraalin mukaan äärijärjestö Isis ei ole vielä täysin lyöty Syyriassa. Kenraali Joseph Votel sanoi tiistaina Yhdysvaltain senaatin komitealle, että järjestöllä on yhä johtajia, taistelijoita, avustajia ja resursseja.

– On tärkeää ymmärtää, että vaikka maa-alueet on vallattu takaisin, taistelu Isisiä ja väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan ei ole ohi. Meidän on jatkettava tämän verkoston painostamista. Muutoin heillä on mahdollisuus palata, Votel sanoi.

Votel johtaa Yhdysvaltojen armeijan Lähi-idän operaatioiden päämajaa Centcomia.

Presidentti Donald Trump ilmoitti joulukuussa Yhdysvaltojen vetävän parituhatta sotilastaan pois Syyriasta. Silloin hän sanoi, että joukot lähtevät 30 päivän kuluessa, mutta myöhemmin on puhuttu neljästä kuukaudesta.

Ilmoituksen jälkeen armeijan johdosta on toistuvasti varoiteltu liian nopeasta vetäytymisestä. Kenraali Votel kertoi tiistaina senaatissa, ettei hänestä pyydetty neuvoa ennen Trumpin joulukuista ilmoitusta.

Isisin uudesta uhasta varoitti myös Yhdysvaltojen puolustusministeriön maanantaina julkaisema raportti, jonka mukaan Isisin taistelijat voisivat järjestäytyä uudelleen jo puolen vuoden päästä amerikkalaisjoukkojen lähdöstä.

Kenraali Votelin mukaan Isisin hallussa on Syyriassa enää lähellä Irakin rajaa sijaitseva runsaan 5000 hehtaarin alue, jolla arvioidaan olevan 1 000–1 500 Isisin taistelijaa.

Presidentti Trumpin odotetaan kommentoivan myös Syyrian tilannetta Kansakunnan tila -puheessaan keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa.

Lähteet: Reuters, AP