Herätys: Trump lupasi "teräsaidan" tulevan, työasuntovähennystä korotettiin, hallitus vastaa välikysymykseen vanhustenhoidosta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt odotetun kansakunnan tilaa koskeneen puheensa maan kongressissa. Trump keskittyi erityisesti kotimaan politiikkaan ja vetosi kansakunnan yhtenäisyyden puolesta. Hän vakuutti, että Meksikon rajalle rakennetaan "teräsaita". Hän ei kuitenkaan maininnut, että sen rahoittamiseksi tarvittaisiin hätätilalakeja. Trump kertoi tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin helmikuun lopulla Vietnamissa.

Korotettu työasuntovähennys kannustaa ottamaan vastaan töitä kotipaikkakunnan ulkopuolelta

Joona Timperi työasunnossaan. Paula Collin / Yle

Joona Timperillä on koti Turussa ja työasunto Vantaalla. Työtä varten hankitusta kakkosasunnosta saa verovähennystä, joka nousi vuoden alussa 450 euroon kuukaudessa. Sillä halutaan lisätä työvoiman liikkuvuutta ja mahdollistaa työn ottaminen vastaan myös muualta kuin kotipaikkakunnalta.

Valvira tutkii lukuisia tapauksia, joissa hoivakotiasukkaan epäillään kuolleen laiminlyöntien seurauksena

AOP

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valvira selvittää parhaillaan jopa 15 tapausta, joissa on epäilys siitä, että hoivakodin asukas on kuollut hoitovirheen tai laiminlyönnin seurauksena. Epäilyjä on noussut esiin eri puolilla Suomea, ja ne koskevat niin yksityisiä kuin julkisia hoivakoteja.

Kymmenet potilaat saaneet vanhentunutta syöpälääkettä

Toni Pitkänen / Yle

Kymmenet suomalaiset ovat saaneet vanhaksi mennyttä lääkettä keuhkosyövän hoitoon viime kevään ja kesän aikana. Alimta-nimistä lääkettä päätyi potilaille, koska yhden erän etiketit oli väärennetty. Lääkealan turvallisuutta valvovan Fimean mukaan potilasturvallisuus ei todennäköisesti ole vaarantunut. Vielä ei tiedetä, kuka väärennöksen takana on tai missä maassa rikos tapahtui.

Oppositio hehkuttaa välikysymyksen vanhustenhoidosta osoittaneen jo tehonsa

Oppositiopuolueet jättivät välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta perjantaina Helsingissä 1. helmikuuta 2019. Jussi Nukari / Lehtikuva

Hallitus vastaa tänään kaikkien oppositioryhmien yhteiseen välikysymykseen vanhustenhoidosta. Oppositiopuolueiden mielestä välikysymys on osoittanut tehonsa jo ennakkoon, koska myös kaikki hallituspuolueet kannattavat nyt sitovaa hoitajamitoitusta.

Lappiin kireää pakkasta

Maan etelä- ja itäosissa tulee vielä aamulla lunta, mutta päivän mittaan sää poutaantuu ja selkenee lähes koko maassa, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Pakkasta on 3–15 astetta, Lapissa 15–35 astetta. Ajokeli on huono laajasti maan etelä- ja itäosissa. VR on perunut useita kaukoliikenteen junavuoroja jo etukäteen huonon sään vuoksi.

Lue isää säästä Ylen sääsivuilta.