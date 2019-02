Costa Rican Nobel-palkittua presidenttiä syytetään seksuaalisesta ahdistelusta

Costa Rican entinen presidentti Oscar Arias on joutunut rikossyytteen kohteeksi. Costaricalainen nainen syyttää häntä vakavasta seksuaalisesta ahdistelusta. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Naisen mukaan ahdistelu tapahtui Ariasin asunnolla joulukuun alussa 2014. Nainen, joka oli aktiivinen ydinaseiden vastustaja, oli tullut puhumaan asiasta Ariasille, kun tämä kävi naiseen käsiksi.

Arias kiistää jyrkästi syytöksen.

– Kiistän kategorisesti minuun kohdistuvat syytökset. En ole koskaan toiminut epäkunnioittavasti ketään naista kohtaan.

– Koko sen ajan, kun olen ollut julkisessa palveluksessa, olen pyrkinyt edistämään sukupuolten tasa-arvoa, joka on mielestäni välttämätön tapa saavuttaa oikeudenmukaisempi yhteiskunta kaikille ihmisille, hän jatkoi.

Nainen kertoo saaneensa innoituksen asian paljastamiseen #metoo-kampanjan myötä. Hän sanoo haluavansa suojella muita naisia. Hän ei vaadi Ariasilta rahallista korvausta.

Arias (78) on toiminut keskiamerikkalaisen Costa Rican presidenttinä kahteen otteeseen. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1987 ansioistaan Keski-Amerikan maiden rauhankehityksen edistämisestä.

Lähteet: Reuters, AP