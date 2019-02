"Tuolla näkyi Kakola!" – oma kotikatu tulee mieleen, kun muistisairaat polkevat Googlen katunäkymiin yhdistettyä kuntopyörää

Turun Runosmäessä joukko muistikuntoutujia on kokoontunut testaamaan muistelupyöräilyä. Memoride (siirryt toiseen palveluun)-niminen sovellus on liitetty televisioruutuun ja tablettiin, jota pitelee robotiikan alan yrittäjä Minna Laine.

Laine kiinnittää kuntopyörän polkimen alle liiketunnistimen, jonka kautta liike ohjaa ajoa ruudulla. Raimo Peltonen nousee pyörän selkään ja matka Turun kaduilla alkaa.

– Tuolla näkyi Kakola, mutta missä se rinnehissi on? Tuossa on köysitehdas ja Forum Marinum, kertoo Peltonen.

Peltosen jalat polkevat kuin huomaamatta. Se on sovelluksen tarkoitus, että muistelijan kunto kasvaa retkeilyn ohessa.

Muut ryhmäläiset huomaavat, että polkija tuntee kotikaupunkinsa. He osallistuvat innokkaasti paikkojen tunnistamiseen, joten pyöräilystä tulee sosiaalinen tapahtuma.

Raimo Peltonen antaa ohjeita, minne haluaa ajaa. Minna Laine näppäilee osoitteen kartalle. Sen jälkeen reitti avautuu televisioruudulle. Minna Rosvall / Yle

– Tavallisesti kaikki haluavat ensimmäiseksi katsoa synnyinseutujaan eli paikkoja, joissa he ovat olleet lapsina tai paikkoja, joissa heidän vanhempansa ovat asuneet. Ne muistot sykähdyttävät, kertoo Minna Laine.

Belgiassa kehitetty sovellus kiertueella Suomessa

Minna Laine kertoo saaneensa belgialaisen Memoriden myytäväkseen tammikuussa 2019. Parhaillaan hän kiertää Suomea esittelemässä sovellusta. Muistisairaiden ja iäkkäiden palvelutaloissa vastaanotto on ollut myönteistä.

Laine etsii maailmalta ratkaisuja, joista on olemassa tai tekeillä tieteellistä tutkimusta. Memoridestä on valmistumassa Belgiassa väitöstutkimus ja pro gradu -tutkielmia.

– Tämän sovelluksen on kehittänyt Activ84Health yrityksen Roel Smolders tiimeineen. Hänen veljensä on palvelutalossa johtajana, joten sovellus on syntynyt tarpeesta saada kuntoutujille apuväline, kertoo Laine.

Minna Laine etsii hoitoalalle sopivia sovelluksia maailmalta. Minna Rosvall / Yle

Minna Laineella on myös fysioterapeutin koulutus. Hän korostaa liikunnan ja kognitiivisten harjoitusten merkitystä iäkkäiden sovelluksissa. Laine on tuonut maahan myös liikuntalaattoja, joiden avulla iäkkäät harjoittelevat tasapainoa.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Tammikodissa digitaalisia sovelluksia on otettu ahkerasti käyttöön.

Raimo Peltonen ja Reino Ilola ovat innoissaan teknisistä uutuuksista.

– Näitä saisi olla enemmän. Olemme pelanneet tietokoneiden kanssa. Se tuntuu mukavalta, ja se auttaa tällaisia muistisairaita, pohtii Raimo Peltonen.

Reino Ilolan mielestä muistipyöräily oli loppujen lopuksi aika helppoa.

– Kannatan tietokonesovelluksia. Näihin kokeiluhetkiin ilmoittaudun aina vapaaehtoiseksi, nauraa Reino Ilola.

Muistelu on tärkeä hoitokeino

Tammikodin vastaava ohjaaja Johanna Kangasniemi kertoo, että heidän yksikössään tekniset sovellukset otetaan mielellään käyttöön. Sekä henkilökunta että asiakkaat ovat niistä innoissaan.

Muistelua tehdään muutenkin päivittäin, joten muistelupyöräily sopisi hyvin säännölliseksi harjoitteeksi. Tämä ryhmä on koolla jo toista kertaa.

Pyöräilijä näkee maisemat ja reittinsä etenemisen ruudun kautta. Minna Rosvall / Yle

– He sanoivat, että voisivat tehdä tätä koko päivän. Myös asiakkaat, jotka eivät ole innostuneita liikunnasta, saadaan liikkumaan tämän avulla, pohtii Kangasniemi.

Ryhmä on iloisella mielellä ja innoissaan. Se on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Kangasniemi pohtii, että hetkellinen tiedonkäsittelykyky voi parantua.

Tässä yhdistyy monta tekijää, jotka aktivoivat aivojen toimintaa eli liike, muistelu ja sosiaalinen kanssakäyminen. Johanna Kangasniemi

– Tässä yhdistyy monta tekijää, jotka aktivoivat aivojen toimintaa eli liike, muistelu ja sosiaalinen kanssakäyminen. Muistisairaudet ovat eteneviä sairauksia. Pitkällä tähtäimellä sairaus kuitenkin etenee kaikilla toki eri tavoin, kertoo Kangasniemi.

Aino Sjöblom kertoo, että hän pyöräili Äänekoskella. Maria Rintala sanoo, että aluksi oli vaikea muistaa, mutta välillä muistissa välähti, kun tuttu paikka tuli mieleen. Hän toivoo, että muistipyöräilyä voisi jatkaa.

Apua jopa sängyssä tai pyörätuolissa oleville

Memoride-muistipyöräily on kehitetty henkilöille, jotka pystyvät nousemaan pyörän selkään. Minna Laine kertoo, että myös vuoteessa tai pyörätuolissa oleva pääsee muistelemaan käsipyörän avulla.

– Sovellusta voi käyttää niin, että vain yhden pyörähdyksen avulla muistelija voi edetä pitkän matkan kartalla. Käsipyöränkin avulla verenkierto vilkastuu ja se auttaa muistamista, kertoo Laine.

Käytössä on myös niin sanottu taksikyytivaihtoehto eli jos voimat loppuvat tai halutaan levätä, matka jatkuu ruudulla ilman fyysistä rasitusta. Silloin esimerkiksi vain yhden pyörähdyksen avulla muistelija voi edetä pitkänkin matkan ja päästä vaikkapa omalle postilaatikolle kartalla. Käsipyörän avullakin verenkierto vilkastuu ja se auttaa muistamista, kertoo Laine.

Laineen mielestä teknisten laitteiden käyttöönottoa hillitsee yhä tietämättömyys niiden antamista mahdollisuuksista.

– Terveydenhoidon ammattilaiset eivät tiedä, mitä kaikkea on tarjolla. Kovasti olisi tarvetta kuntouttaa ikääntyneitä, muistisairaita ja myös työikäisiä, pohtii Laine.

Raimo Peltonen kyselee lopuksi, saisiko ohjelman omalle tietokoneelle. Minna Laine kertoo, että valitettavasti se ei ole mahdollista, vaan pyöräilyä tehdään yhdessä.

Ryhmä lähtee virkistyneen oloisena jatkamaan päivän muuta kuntoutusohjelmaa.