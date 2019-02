Miltä orgasmi näyttää aivoissa? Turussa tehdään huippuluokan aivotutkimusta oikeassa seksitilanteessa

Miltä tuntuisi ajatus maata pää tonneja painavan magneettikuvausputken sisällä, tarkoituksena kokea orgasmi? Liikkua ei saa, sillä muuten kallis aivokuvaus menee pieleen.

Ajatus aivokuvauksesta seksuaalisen nautinnon aikana kuulostaa äkkiseltään paitsi ahdistavalta, niin myös mahdottomalta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat ovat kuitenkin keksineet siihen keinon.

Turun yliopiston tunnelaboratoriota johtava apulaisprofesori Lauri Nummenmaa on tutkimuksesta innoissaan.

– Tutkimme kahdella tavalla mitä miehen aivoissa tapahtuu seksuaalisen kiihottumisen ja orgasmin aikana. Magneettikuvauksella tarkastellaan hermosolujen toimintaa aivoissa ja PET-kameralla kuvataan mielihyvähormonien, eli endorfiinien, vapautumista orgasmin aikana.

Orgasmin endorfiiniryöppy näkyy aivoissa

Seksuaalinen mielihyvä on yksi ihmisen suurimmista nautinnon tunteen aiheuttajista. Orgasmin hetkellä aivoissa jyllää varsinainen endorfiinimyrsky.

Ja tältä se voisi sinunkin aivokuvassasi näyttää:

Aivojen opioidireseptorien näkyminen aivokuvissa. Lauri Nummenmaa / Turun yliopisto

– Kuvassa näkyy opioidireseptoreja, joiden toimintaa mittaamme tässä tutkimuksessa. PET-kameran avulla voimme mitata vapautuuko näissä radastoissa endorfiinia orgasmin aikana Lauri Nummenmaa selittää.

Orgasmin kuvaaminen ei ole helppoa

Kuten arvata saattaa, näin henkilökohtaista ja häiriöille herkkää asiaa koskevan tutkimustilanteen suunnittelu on tuottanut päänvaivaa. Aivokuvausta tehdessä kun ei voi aktiivisesti harrastaa seksiä kumppanin kanssa.

Seksuaalipsykologian asiantuntijan, Åbo Akademin apulaisprofessorin Patrick Jernin mukaan myöskään itsetyydytys ei onnistu tutkimustilanteessa.

– Lähtökohtaisesti tällaisessa tutkimuksessa ei voi tuottaa orgasmia itse eli masturboimalla, koska kuvauksen aikana pitää pysyä aivan paikoillaan.

Ongelma on pyritty ratkaisemaan siten, että aivokuvausten aikana tutkittavien miesten kumppanit tuottavat heille orgasmin käsin. Tutkimukseen halukkaita miehiä on löytynyt mukavasti.

Tutkimukseen osallistuu 20-30 miestä. Myös moni nainen olisi halunnut mukaan tutkimukseen. Tutkijoiden haaveena on saada lisärahoitusta, jonka avulla samankaltainen aivotutkimus voitaisiin tehdä naisilla.

Nautinto syntyy päässä, ei alapäässä

Mikä sitten on aivojen ja orgasmin yhteys? Meidän tavallisten ihmisten kokemusten mukaan seksuaalinen nautintohan syntyy useimmiten joko yksin tai kumppani(e)n kanssa tapahtuvassa sukupuolielinten koskettelussa ja hyväilyssä.

Tässä ajattelumme menee hieman harhaan. Aivot ja keho toimivat nimittäin koko ajan yhdessä, ja orgasmi syntyy aivojen ja sukupuolielinten yhteispelinä.

– Pitää muistaa, että orgasmi on aivoissa tapahtuva ilmiö, vaikka sen saa yleensä aikaan genitaalialuetta hyväilemällä, selittää Patrick Jern.

Sukuelinten alueella on valtavasti herkkiä hermoja. Naisen klitoris on varsinainen nautintoa odottava hermokimppu, sillä siinä on tuhansia hermopäätteitä. Myös miehen eturauhasessa on paljon hermoja, jotka välittävät aivoille tietoa kosketuksesta.

Aivoissa puolestaan on paljon eri alueita, jotka aktivoituvat seksuaalisen kiihottumisen aikana. Endorfiinien lisäksi aivoissa vapautuu myös muita hyvää oloa tuottavia hormoneja, kuten dopamiinia ja oksitosiinia.

Aivotutkimuksesta apua seksuaalisten ongelmien hoitoon

Aivojen toiminnasta seksin aikana tarvitaan lisää tietoa, jotta ymmärtäisimme paremmin sekä omaa että kumppanin tai kumppanien nautintoa.

– Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat kuten erektio- tai orgasmivaikeudet ovat fysiologisesti ja psykologisesti erittäin kuormittavia, Lauri Nummenmaa sanoo.

Esimerkiksi orgasmiongelmia pystytään hoitamaan tehokkaammin, kun orgasmin fysiologiasta tiedetään enemmän. Täsmällinen tutkimustieto voi olla hyödyksi muun muassa seksiongelmien terapiassa ja lääkehoitojen kehittämisessä.

– Erilaisia hoitoja voidaan paremmin kohdistaa, jos ymmärrämme paremmin vaikeuksien taustalla vaikuttavaa neurobiologiaa.

Orgasmia on aivokuvattu aiemminkin. Täysin uutta on nyt se, että suomalaistutkimuksessa käytetään sellaista merkkiainetta, jonka avulla voidaan tutkia juuri mielihyvää aiheuttavia endorfiineja. Seksuaalinen mielihyvä ja orgasmi tuottavat paljon endorfiineja, joten tutkimus tuo uutta tietoa siihen, missä päin aivoja ja missä määrin niitä orgasmin hetkellä erittyy.

Miehiä tutkimalla tietoa myös pariskunnille

Tänä vuonna tehtävä aivokuvantamistutkimus on osa suurempaa Suomen Akatemian rahoittamaa miesten seksuaaliseen nautintoon ja sen ongelmiin keskittyvää tutkimushanketta.

Tutkijat kuitenkin uskovat, että miesten orgasmin kuvantamisella voidaan saada lisää tietoa myös parisuhteiden toiminnasta. Tutkimuksessa mitattavien aivokemikaalien tiedetään nimittäin liittyvän myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Siitä voidaan saada uutta tietoa pariskuntien välisen kemiaan.

– Etsimme vastausta kysymykseen, voisiko orgasmi ja sen aikana vapautuva nautinnollinen endorfiini olla yksi mekanismi, jolla pariskunnat ikäänkuin liimautuvat yhteen, Lauri Nummenmaa sanoo.

Yhteenkuuluvuuden tunteesta on Turun yliopistossa käynnissä oma tutkimusprojektinsa. Siinä kartoitetaan muun muassa minkälaisista asioista ihmiset nauttivat. Tutkimukseen voi yhä osallistua Turun yliopiston verkkosivujen kautta (siirryt toiseen palveluun).