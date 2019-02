Israelin euroviisuvoittaja Netta hehkuttaa Darudea: "Haluan tehdä yhteistyötä hänen kanssaan"

Israelin euroviisuvoittaja Netta Barzilai, 26, vastaa puhelimeen pirteästi. Hän on haastattelun aikaan kotimaassaan. Iltapäivällä on tiedossa kuvaukset lehden kansikuvaa varten.

Laulaja on juuri palannut Frankfurtista ja pian lento vie jo Manchesteriin. Viisuvoittajalla riittää vientiä ympäri Eurooppaa.

– Lentokoneesta on tullut minulle bussi, Netta nauraa.

Israelilainen voitti Euroviisut viime toukokuussa Lissabonissa kappaleella Toy. Netta kuvailee voittoa ja sen jälkeistä aikaa isoksi rysäykseksi, joka muutti kaiken.

– Olen oppinut vuoden aikana paljon itsestäni. Olen vahvempi kuin miltä näytän.

Netta Daniel Kaminsky

Sarvikuono

Netta istui kahden tuottajansa kanssa levytysstudiolla työstämässä uutta musiikkia viisuvoiton jälkeen. Samalla artisti etsi eläintä, mikä kuvastaisi hänen läpikäymäänsä muutosta elämässä.

Yhtäkkiä hän tiesi, mikä hän on. Sarvikuono!

– Sen kuono voi heittää toiset kumoon ja sen nahka on todella paksu. Nahka kuvastaa sitä, että negatiiviset asiat eivät voi satuttaa. Sarvikuono on myös väärinymmärretty eläin. Se on hiljainen ja vegetaristi, mutta kaikki pelkäävät sitä.

Sarvikuono esiintyy myös Netan uuden Bassa Sababa -kappaleen videolla (siirryt toiseen palveluun) pinkkinä. Laulaja käyttää myös eläimen sarvia kuvastavaa koristetta otsallaan.

Bassa Sababa -kappaleen nimi muodostuu kahdesta heprealaisesta slangisanasta, jotka tarkoittavat vastakohtaisia asioita; hyvää ja huonoa fiilistä. Biisin voi suomentaa esimerkiksi No äh, no jee.

Netan mukaan kappale summaa yhteen koko vuoden kokemukset.

– Viesti on se, kuinka kohdata elämän realiteetit. Olivatpa ne sitten kivoja tai eivät.

Henkinen kasvu

Kun heittää kiven, jossain toisessa kolkassa maailmaa tapahtuu maanjäristys. Näin Netta kuvailee fiiliksiään, kun hän voitti Euroviisut. Hän ei ollut lainkaan valmistautunut siihen, kuinka paljon hänen voittonsa merkitsi ihmisille ympäri maailmaa.

Toy-kappaleessa ja sen esityksessä hän toi esiin ennen kaikkea sitä, että jokaisen pitää saada olla sellainen kuin on.

– Se on hämmästyttävää, kuinka paljon voittoni antoi voimia nuorille naisille ja miehille, jotka kamppailevat sen kanssa, mitä he ovat ja kuinka yhteiskunta kohtelee heitä. Lontoossa nainen tunnisti minut ja sanoi kyyneleet silmissä "kiitos siitä mitä teit".

Netta Daniel Kaminsky

Netta on saanut kuulla paljon negativiisia asioita itsestään ja ulkonäöstään niin kaduilla kuin haastatteluissa. Viisuvoiton jälkeinen aika on tuonut artistille lisää voimavaroja ikävien asioiden kohtaamiseen.

– Ennen juoksin ongelmiani pakoon. Kun ihmiset haukkuivat minua, vetäydyin kuoreeni. Istuin vain kotona ja itkin.

– Viisuvoiton jälkeen ihmiset antoivat minulle niin paljon rakkautta, että se teki minusta voimakkaamman. Ikävästi sanotut asiat eivät satuttaneet enää niin pahasti. Minusta tuli myös idoli ihmisille ja vahva imagoni rohkaisee rakastamaan itseään. Jaan positiivisuutta ja kehopositiivisuutta.

Bileet Tel Avivissa

Toukokuussa Euroviisut järjestetään Tel Avivissa ja laulukilpailun lavalla esiintyy itseoikeutetusti myös viisuvoittaja Netta. Hän ei voi paljastaa esityksestä mitään, sillä hän on allekirjoittanut tiukat salassapitosopimukset.

Laulaja kertoo, että hän ja muut israelilaiset odottavat erittäin innokkaasti viisujen saapumista Israeliin. Netta vakuuttaa, että Tel Avivissa on luvassa kunnon bileet.

– Siellä osataan järjestää maailman parhaat bileet. En ole nähnyt missään biletettävän niin.

Netan mukaan israelilaiset haluavat myös osoittaa sen, kuinka vieraanvaraisia he ovat.

– Ihmiset ovat hyvin eloisia ja heillä ei ole lainkaan kärsivällisyyttä. Koska täällä on niin kuuma, ihmiset ovat luonteeltaan sähäköitä, mutta myös erittäin sydämellisiä.

Netta Daniel Kaminsky

Euroviisujen järjestäminen Israelissa on aiheuttanut myös soraääniä. Eri puolilla Eurooppaa on vaadittu boikotoimaan kisoja vastalauseena maan voimankäytölle palestiinalaisia vastaan.

Israelin viisuvoittajalla on asiasta kysyttäessä tarkkaan harkittu vastaus.

– Laulukilpailu perustettiin yhdistämään toisen maailmansodan hajauttama Eurooppa. Sen tarkoituksena on rakentaa siltoja ja tuoda sydämet lähekkäin. Boikotointi sotii Euroviisujen arvoja vastaan.

Netta korostaa, ettei ole musiikkona poliittinen.

– Euroviisujen ei pitäisi olla poliittinen tapahtuma. Sen pitäisi olla paikka ilolle ja valolle. Jos boikotoi ja estää valon jakamisen, silloin jakaa pimeyttä.

Yhteistyötä Daruden kanssa?

Haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun Netan toinen kännykkä pirisee hänen taskussaan. Sen kaivamiseen menee hetki ja artisti pahoittelee häiriötä.

Netalla on suuria unelmia tulevisuudelle. Hän haluaa jatkaa musiikin tekemistä, sillä hän kokee osaavansa sen paremmin kuin minkään muun. Suunnitelmissa on tehdä seuraavaksi balladi, mikä eroaisi hänen tanssibiisivoittoisesta tuotannostaan.

Haaveissa on myös tehdä yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa. Suosikkeihin kuuluvat esimerkiksi amerikkalaiset Cardi B, Nicki Minaj ja will.i.am.

– Taide on parhaimmillaan, kun sitä voi luoda toisten kanssa. Jos minulla ei ole isoja unelmia, voin mennä kotiin, artisti toteaa.

Netta Daniel Kaminsky

Netta saa kuulla vasta puhelinhaastattelussa, että Suomea viisuissa edustaa Darude. Aluksi hän ei tiedä, kenestä puhutaan. Hänen vieressään oleva lehdistövastaava alkaa tapailla Sandstorm-kappaletta.

Di di di di dii, di di di di dii....

Netta huudahtaa tunnistaessaan kappaleen ja alkaa laulaa instrumentaalibiisiä itsekin.

– Oh my god! Rakastan häntä! En voi uskoa, että lähetätte edustajaksenne DJ:n, laulaja hihkuu.

Hänen toiveissaan on tehdä yhteistyötä juuri DJ:den kanssa.

– Ehkä Darude voisi tehdä remixejä musiikistani. Se olisi hienoa!