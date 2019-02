Uusiutuva polttoaine on Nesteen kultakaivos – Etumatka alkaa olla niin pitkä, että maailmasta ei löydy kunnon vastusta suomalaisyhtiölle

Öljy-yhtiö Neste on yhä vähemmän öljy-yhtiö.

Vaikka venäläinen raakaöljy virtaa Porvoon jalostamon putkistoissa, yhtiö tekee voittonsa valtaosin uusiutuvilla polttoaineilla.

Vielä viime vuonna puhuminen öljy-yhtiöstä oli perusteltua. Öljytuotteet tekivät voitosta noin puolet ja uusiutuvat toisen puolen. Nyt tilanne on muuttunut. Valtaosa voitosta tulee uusiutuvasta dieselistä ja enää neljännes fossiilisista öljytuotteista.

Viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Peter Vanacker uskoo, että osuuden kasvu jatkuu.

Antti Parviala / Yle

– Vaikea sanoa, mutta jos voitoista nyt yli kaksi kolmasosaa tulee uusiutuvista, niin ehkä osuus voi kasvaa neljään viidesosaan - mutta kukapa tietää.

Neste päätti joulukuussa kymmenen vuoden ikäisen Singaporen jalostamonsa reippaasta laajentamisesta. Uusiutuvaa polttoainetta tehdään jopa 1,3 miljoonaa tonnia eli tuotanto yli kaksinkertaistuu, kun laajennus valmistuu vuoden 2022 alussa.

Jalostamon laajentaminen 1,4 miljardilla eurolla kertoo horjumattomasta uskosta uusiutuvaan dieseliin.

Vailla vertailukohdetta

Inderesin energia-alan analyytikko Petri Gostowskin mukaan Neste on kehittänyt uusiutuvan dieselin valmistuksessa jo niin pitkän etumatkan, että maailmasta on vaikeaa löytää yhtiölle selkeää vertailukohtaa. Osakeanalyytikolle vertailukohdan puuttuminen on haaste.

– Kukaan muu ei ole saanut tässä mittakaavassa toimimaan vastaavanlaista uusiutuvien polttoaineiden valmistusta, Gostowski päivittelee.

Vanacker sanoo Nesteen olevan ainoa maailmanlaajuisesti toimiva uusiutuvan polttoaineen toimittaja. Markkinaosuus on 50 prosenttia. Hänen mukaansa markkinoilla ei ole aseman uhkaajia ainakaan tällä hetkellä.

– Suurin uhka on siinä että laitoksemme eivät toimisi, mutta ainakin viime vuonna ne ovat toimineet erinomaisesti.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker uskoo, että raaka-ainetta uusiutuviin polttoaineisiin riittää. Joni Tammela / Yle

Toisen sukupolven uusiutuvaa dieseliä valmistetaan muun muassa elintarviketeollisuuden jäterasvoista. Vanackerin mukaan tätä raaka-ainetta maailmassa riittää varmasti, vaikka alalle tulisikin uusia toimijoita sitä hyödyntämään.

Uusiutuvat pelastavat jopa sähköautoilta?

Edes autoliikenteen vauhdilla etenevä sähköistyminen ei saa bensan ja dieselin jalostajaa vapisemaan. Nesteessä uskotaan että uusiutuvat polttoaineet voivat olla ratkaisu päästöjen rajoittamisvaatimuksiin. Ja joka tapauksessa “erilaisia ratkaisuja tarvitaan ja ne elävät rinnakkain pitkään”.

Mutta alkaako sähköautojen yleistyminen nakertaa jossain vaiheessa polttoaineiden hintoja? Vanacker ei vastaa kovin suoraan.

– Sähköautoissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen onko sähkö tuotettu kestävästi vai ei. Jää nähtäväksi miten sähköautot vaikuttavat pumppuhintaan. Ja mikä on vaikutus sähkön hintaan.

Mutta samalla kun henkilöautoliikenteen tulevaisuus näyttää yhä sähköisemmältä, Neste katselee taivaalle. Lentokonekäyttöön soveltuvan uusiutuvan polttoaineen tuotanto saa uutta vauhtia kunhan jalostamolinja Singaporessa saadaan käyttöön.

Sen tuotantoa voidaan ruuvata kysynnän mukaan. Tarvittaessa voidaan tuottaa joko 1,3 miljoonaan tonnia uusiutuvaa dieseliä maantieliikenteeseen tai sitten miljoona tonnia polttoainetta lentoliikenteeseen.

Antti Parviala / Yle

– Lentoliikenteen markkinat uusiutuvalle ovat vasta avautumassa, eikä tuotanto vielä ole riittävän suurta, jotta hinta olisi kilpailukykyinen, Inderesin Gostowski sanoo.

Norjasta on jo tullut Nesteen kannalta tärkeä avaus. Norja on päättänyt (siirryt toiseen palveluun) että ensi vuonna Norjassa toimivien lentoyhtiöiden on käytettävä 0,5 prosenttia uusiutuvaa polttoainetta.

Lentoliikenteen päästörajoitukset uusi kultakaivos

Lentoliikenteessä käytettävän polttoaineen kulutus kasvaa parin prosentin vuosivauhdilla. Ala on kuitenkin sopinut (siirryt toiseen palveluun) että liikennemäärien kasvusta huolimatta päästöt rajoitetaan vuoden 2020 tasolle.

Vanackerilla on valmis näkemys: Lentoyhtiöt tarvitsevat väistämättä Nesteen apua päästäkseen tavoitteeseensa.

– Olemme jo valmiita tulemaan markkinoille. Tämä voi olla meillä erittäin hyvä mahdollisuus koska, lentoyhtiöillä ei ole muuta ratkaisua jos aikovat päästä asettamaansa tavoitteeseen päästöjen rajoittamisessa.

Uusiutuva lentopolttoaine on vasta tiensä alussa, mutta odotukset ovat suuria.

Kahden öljy-yhtiön osakekurssikehitys on kulkenut varsin eri rataa. Mikko Airikka | Yle

– Se merkitys voi nousta yhtä suureksi kuin uusiutuvan dieselin.

Öljyteollisuudessa harva yhtiö kiittelee kiristyviä päästörajoituksia, mutta nykymuotoiselle Nesteelle ne ovat hyviä uutisia. EU:n RED II -direktiivillä sovitaan liikenteen päästöjen rajoittamisesta vuoteen 2030 asti.

Tänään eduskunta puolestaan sinetöi pykälät, joilla biopolttoaineiden osuus tieliikenteessä nousee 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Nesteessä linjaa ei ainakaan pahoitella (siirryt toiseen palveluun).