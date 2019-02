Presidenttiä kritisoinut toimittaja saa nyt kunnianloukkaussyytteen Filippiineillä

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on tunnettu kovista otteistaan, huumeidenvastaisessa sodassa kuollut tuhansia.

Filippiinien presidenttiä kritisoinut toimittaja Maria Ressa saa kunnianloukkaussyytteen. Jos Ressa tuomitaan, hän voi joutua vankilaan jopa 12 vuodeksi. Syytteestä kertoi Filippiinien oikeusministeriö keskiviikkona.

Ressa nimettiin viime vuonna aikakauslehti Timen vuoden henkilöksi (siirryt toiseen palveluun). Hän johtaa Rappler-nimistä uutissivustoa, joka on kritisoinut Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten huumeidenvastaista sotaa.

Ressaa vastaan on jo aiemmin nostettu syytteet veronkierrosta.

Kunnianloukkaussyyte liittyy tapaukseen vuodelta 2012. Tuolloin Rapplerissa julkaistiin artikkeli, joka käsitteli paikallisen yrittäjän ja virkarikossyytteen saaneen korkeimman oikeuden tuomarin välejä.

Syytteeseen joutui myös Rapplerin entinen toimittaja Reynaldo Santos Jr. Ressa kommentoi syytteitä naurettaviksi ja häirinnäksi. Niillä ei hänen mukaansa ole oikeudellista pohjaa.

Kovasta kielenkäytöstä tunnettu Duterte on haukkunut häntä kritisoineita tiedotusvälineitä ja uhkaillut toimittajia varsin avoimesti. Yksi häntä kritisoinut senaattori sai itse syytteen huumerikoksesta. Siksi tapaus nostattaa heti epäilyjä poliittisesta motiivista.

Oikeusministeriöstä kiellettiin, että syytteen tarkoituksena olisi painostaa uutissivustoa.

Maria Ressa kommentoi Timelle viime vuonna, että journalistille sodasta raportointi on helppoa verrattuna Filippiinien nykytilanteeseen.

Huumesodassa tuhansia kuolleita

Duterte aloitti pian presidentiksi noustuaan rajun sodan huumeita vastaan.

Presidentin tapa yrittää kitkeä huumeidenkäyttöä on johtanut tuhansien käyttäjien ja kauppiaiden kuolemaan sitten vuoden 2016.

Virallinen tieto kuolleiden määrästä on noin 5 000, mutta kuolleita on arvioitu olevan jopa 30 000. Amnesty Internationalin mukaan Filippiinien poliisi on ampunut myös lapsia.

Duterte haluaisi, että maan rikosoikeudellinen ikäraja (siirryt toiseen palveluun) laskettaisiin 12 vuoteen nykyisestä 15 vuodesta. Alun perin Duterte olisi laskenut ikärajan yhdeksään vuoteen.

Lähteet: AFP