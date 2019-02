Tiina Torkkelin kohuttu ja kiistelty Lotta-patsas Museo Militarian tuntumaan Hämeenlinnaan?

Kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta-patsas, teos nimeltä Sota ja rakkaus, on hiljainen, puhutteleva työ, joka sisältää eläinlääkintälotan lisäksi vakavan hevosen hahmon. Lotta kantaa sylissään myös pyöreää, hevosenkengistä koottua väylää tulevaan ja sodasta pois.

Teos on taiteilijalle hyvin henkilökohtainen.

– Hevonen on ollut lotan ystävä. Aika on ollut silloin rankkaa, molemmille, kertoo Torkkeli.

Hämeenlinnan kaupungilta odotetaan nyt sijoituspaikkaa patsaalle. Taiteilija itse on vielä hieman odottavainen ja epäileväinen teoksensa sijoittumisen suhteen. Teos on polttanut kuntapäättäjien sormia – minne sitä sitten on tarjottukin. Kohut ovat olleet yllättäviä, sillä teos on hyvin optimistinen, vakava ja samalla tulevaan katsova.

Hämeenlinnassa patsashankkeen on laittanut liikkeelle kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Antti Ahonen valtuustoaloitteella viime kesäkuussa. Hänen mukaansa patsas voisi juurtua ja kotiutua hyvin esimerkiksi Museo Militarian tuntumaan.

Museo Militariaan on koottu runsaasti niin viestinnän, pioneeritoiminnan kuin tykistönkin materiaalia.

Hevosenkengät edustavat toivoa

Tiina Torkkelin Lotta-patsas sijaitsee nyt Taidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla. Kesänäyttelyssä se on ollut veden rannassa. Hieman samanlaisia paikkoja voisi olla tarjolla Hämeessäkin Vanajaveden varrella kansallisessa kaupunkipuistossa.

Patsas on sinkitty kierrätysmetalliteos. Lotta-patsaan lotan sylissä olevat veistoksen hevosenkengät ovat pitkiä matkoja kopisseet rauhattomissakin maastoissa, mutta löytäneet eläinlääkintälotan sylistä turvan, kertoo Torkkeli.

– Hevosenkengät edustavat suuria askelia ja toivoa tulevaisuuden suuntaan, taiteilija pohtii teostaan.

Hevosenkengistä tehty pallo kuvastaa myös sodan ihmisiin jättämiä jälkiä, sanoo taiteilija. Esa Huuhko/Yle

Patsas tulisi pääosin säätiön lahjoituksena

Taidekeskus Salmelassa oleva patsas maksaa 35 000 euroa. Suurimman osan summasta patsaan hankkimiseen lahjoittaa Lotta Svärd Säätiö.

Hämeenlinnassa Lotta-patsas on saanut jo tuekseen myös vastikään perustetun yhdistyksen nimeltä Lotta-patsas Hämeenlinnaan -valtuuskunta ry. Ahonen toimii sen puheenjohtajana.

Yhdistys on aloittelemassa hankkeen osarahoituksen kokoamista, kertoo Ahonen. Hämeenlinnalaisten toimijoiden kerättäväksi jää vajaa 10 000 euroa.

Patsasta Hämeenlinnaan kotiuttava Antti Ahonen toivoo, että nopeimmillaan se voisi olla jo kesäkuussa Hämeenlinnassa.

Monet kunnat kiinnostuivat patsaasta

Hyvinkääläisen Torkkelin Lotta-patsas nosti loppuvuodesta 2017 Forssassa kohun. Patsasta oltiin sijoittamassa toisen näkyvän naishahmon eli Kehrääjätyttö-patsaan tuntumaan. Forssan kuntapolitiikassa alettiin asia nähdä punaisten ja valkoisten aatelasien lävitse, ja Torkkelin patsaan tulo Forssaan tyssäsi.

Alkuvuodesta 2018 monet kaupungit, kuten Helsinki, Riihimäki, Lahti ja Rovaniemi, ilmoittivat kiinnostusta patsasta kohtaan, mutta hankkeet eivät ole juuri edenneet.

Hämeenlinnassa myös 35 kaupunginvaltuutettua 51:stä halusi kesällä 2018 selvitettäväksi patsaan sijoitusmahdollisuuksia kaupunkiin. Ylen saamien tietojen mukaan patsas tarvitsisi Hämeenlinnassa kaupungilta ainoastaan sijoituspaikan osoittamista teokselle.

Kulttuuripäällikkö Janne Nieminen esittää keskiviikkona kokoontuvalle sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle, että patsaan hankkimisen ja sijoituspaikan valmistelua jatketaan.