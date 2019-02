Analyysi: Vanhustenhoidon ankeus kärjistyi irvokkaaksi näytelmäksi, josta jäi jäljelle luku 0,7

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) ei halua kirjata lakiin hoitajamitoitusta, joka on numero.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) ei halua kirjata lakiin hoitajamitoitusta, joka on numero. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Vanhustenhoidon ankea tilanne paljastui hallitukselle, kun selvisi miten Esperi Care ja monet muut yksityiset hoivayhtiöt olivat kohdelleet seniorikansalaisia.

Aikaisemmat tutkimukset ja läjäpäin julkaistuja juttuja likaisissa vaipoissa makaavista vanhuksista eivät päättäjiä herättäneet, mutta nyt oli terästäydyttävä.

Moraalinen paniikki iski. Vaalit ovat huhtikuussa. Vanhuksia ei saa unohtaa!

Oppositio on tehnyt asiasta välikysymyksen. Siinä hötäkässä pääsi unohtumaan, että SDP oli edellisessä hallituksessa ja kunnissa vanhustenhoidon ulkoistukset aloitettiin jo ennen kuin nykyinen hallitus oli syntynytkään.

Ja mitä teki hallitus? Ryhtyi kinaamaan desimaaliluvuista. Kokoomus ei halunnut kirjata hoitajamitoitusta lakiin. Ei ainakaan, jos kirjaus takaa, että yhtä vanhusta kohti pitää olla 0,7 hoitajaa.

Desimaaleihin on nyt uponnut etenkin rahaministeri Petteri Orpon kokoomus. Hän ilmoitti viime viikolla, että ihminen ei ole desimaali.

Kokoomus jäi lopulta eduskunnassa ainoaksi puolueeksi, joka vastustaa 0,7 hoitajan mitoitusta. Kokoomuksen hallituskumppanit keskusta ja siniset haluavat tarkan numeron. Myös kaikki oppositiopuolueet vannovat 0,7:n nimiin.

Orpo alkoi näyttää peuralta ajovaloissa.

Tilanne kärjistyi tiistaina. Yle julkaisi puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) haastattelun, jossa hän sanoi sanatarkasti näin:

– Mehän olemme olleet koko ajan [sitä mieltä], että hoitajamitoitus tulee, mutta miten se sinne tulee, siitä me olemme olleet eri mieltä. Mutta jos kaikki muut ovat sitä mieltä, että 0,7 on hyvä, näin sitten varmaan käy.

Perhe- ja perhepalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli ällikällä lyöty. Mistä tällainen suunnanmuutos? Saarikko ilmoitti aloittavansa virkamiesvetoisen valmistelun vanhuspalvelulain muuttamisesta.

Illansuussa Orpon taustajoukot aloittivat soittokierroksen, jossa toimittajille kerrottiin, että nyt on tehty väärä tulkinta. Kokoomuksen kanta ei ole muuttunut mihinkään. Takkia ei ole käännetty. Mutta 0,7 ei käy.

Selvisi, että Orpo oli tarjonnut hoitajamitoituksen, joka ei ole numero.

Mikä on mitoitus, joka ei ole numero? Myöhemmin illalla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo myönsi (siirryt toiseen palveluun), että viestintä on ollut sekavaa. Hoitajamitoitus käy kokoomukselle, mutta 0,7 ei.

Keskiviikkona eduskunta keskustelee vanhustenhoitoa koskevasta välikysymyksestä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai desimaalit heti naamalleen.

– Mitä tarkoittaa mitoitus, joka ei ole numero? Lillukanvarsista ja desimaaleista puhuminen on loukkaavaa, SDP:n varapuheenjohta Sanna Marin (sd.) kysyi.

Totta on, että vanhustenhoito on muutakin kuin hoitajamitoitusten kirjaamista. 0,7 hoitajaa yhtä vanhusta kohden on vain luku.

Eduskunta äänestää vanhustenhoidon välikysymyksestä perjantaina. Syvimmät jäljet se jättää rahaministeri Petteri Orpoon. Kokoomus saa korjailla sekavia kantojansa vielä viikkoja.

Koska numeroilla on väliä. Sen sai oppia kokoomuksen edellinen puheenjohtaja Alexander Stubb.

Stubb kompuroi aikanaan hallintarekisterikohussa. Entinen pääministeri sanoi, että 90 prosenttia hallintarekisteristä saaduista lausunnoista oli positiivisia. Ei ollut.

Vastaukseksi ei riittänyt "sori siitä".

Lue myös:

Satunnaisen vaalitarkkailijan analyysi: Kansan tuomio pelottaa - kokoomus teki lehmänkäännöksen vanhusten hoitajamitoitusta koskevassa kiistassa

Analyysi: Sängystä putoilevat vanhat ihmiset ansaitsevat parempaa kuin silmänkääntötemppuja – nyt tarvitaan rahaa