Espanja pyyhkii Francon aikaa pois silmistään – määräsi yli 600 kuntaa poistamaan Francon muistomerkkejä julkisilta paikoilta

Franco on haudattu Kaatuneiden laaksoon. Se on sisällissodan muistomerkki, jonka Franco itse laittoi alulle. Juan-Carlos Hidalgo /EPA

Espanjassa on vielä yli 1 100 diktaattorin ajan nimiä kantavaa katua ja toria.

Espanja poistaa diktaattori Francisco Francon ajan muistomerkkejä kaupungeistaan ja kylistään. Maan oikeusministeriö kertoi keskiviikkona määränneensä yli 600 kuntaa poistamaan julkisilla paikoilla yhä olevat symbolit, jotka kunnioittavat Francoa.

Vuonna 1975 kuollut diktaattori hallitsi Espanjaa neljä vuosikymmentä. Hän nousi valtaan vuosina 1936–1939 käydyn sisällissodan päätteeksi.

Espanjassa hyväksyttiin vuonna 2007 "historiallisen muistin" nimellä tunnettu laki, joka vaatii, että esimerkiksi Francon ja hänen kenraaliensa patsaat ja heidän mukaansa nimetyt kadut poistetaan. Poikkeuksia on sallittu uskonnollisesti tai taiteellisesti merkittäville teoksille.

Espanjan tilastokeskuksen mukaan maassa on yhä 1 171 katua tai toria, jotka kantavat Francon ajan merkkihenkilöiden nimiä.

Nyt oikeusministeriö on lähettänyt 656 kunnalle kirjeen, jossa vaaditaan poistamaan muun muassa vaakunat, jotka kunnioittavat Francon aikaa. Eniten kirjeitä eli 258 kappaletta (siirryt toiseen palveluun) on lähtenyt Kastilian ja Leónin alueelle, toiseksi eniten Kastilia-La Manchaan. Kataloniaan on mennyt kuusi kirjettä, Baskimaahan ei yhtään.

Viime kesäkuussa virkaan astunut sosialistipääministeri Pedro Sánchez on pyrkinyt palauttamaan sisällissodan ja Francon ajan uhrien mainetta. Suunnitelmissa on myös siirtää Francon jäänteet Madridin lähellä sijaitsevasta, vuoreen rakennetusta mausoleumista syrjäisempään paikkaan.

Lähteet: AFP