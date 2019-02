Saimme ilmaista rahaa ja jätimme sen käyttämättä – valinnanvapautta ylistävä palveluseteli on tuhansille aivan liian vaikea

Yksityisten hammaslääkärien vertailu on lähes mahdotonta tarkoitukseen pyhitetyllä erityisellä vertailusivustolla.

Helsinki purkaa pitkiä hammashuollon potilasjonoja ohjaamalla kaupunkilaisia yksityisille hammaslääkäreille. Asiakas maksaa kaupungilta saamallaan palvelusetelillä, joita on jaettu suun terveydenhuoltoon kymmeniä tuhansia.

Tai sitten ei maksa. Myönnetyistä hammashuollon palveluseteleistä suurin osa lojuu kaupunkilaisilla käyttämättöminä. Osa pulittaa julkista kalliimman hammastarkastuksensa omasta pussistaan, osa jää odottamaan kaupungilta vapautuvaa hoitoaikaa. Osa jättää hampaansa hoitamatta.

Virkamiesten kutina on, että potilaat eivät jaksaneet läpi palvelusetelin vaatiman ajanvarausviidakon.

Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja monet pienemmät kaupungit käyttävät vertailusivustoa, jossa näkee palveluntuottajan, vaikkapa hammaslääkärin taksan ja potilaiden antaman arvosanan portaikolla 1–5. Helsingin selvitysten mukaan sivusto panee pään niin sekaisin, että aika jää varaamatta.

parastapalvelua.fi / Yle

Suomen hallitus on sote-uudistuksessaan puhunut voimallisesti valinnanvapauden puolesta. Siinä potilas saa itse valita palvelunsa tuottajan.

Valinnanvapauden yksi konkreettinen muoto on juuri palveluseteli. Mm. Helsingin käyttämää setelijärjestelmää on markkinoitu "valmiiksi ratkaisuksi sote-uudistuksen myötä laajenevan valinnanvapauden toteuttamiseen".

4 sivua ohjeita, lääkäri voi kadota

Hammashoito on suuruusluokassaan mittavin setelipalvelu Helsingissä. Kaupungista arvioidaan, että reilusti yli 50 prosenttia myönnetyistä hammashoidon palveluseteleistä on käyttämättä.

– Suurin ongelmakohta on, että hintavertailu on haastavaa. Ylipäätään että pääsee hintavertailuun asti, on meidän systeemeillä äärimmäisen työlästä ja hankalaa, toteaa Telle Salmela suun terveydenhuollon ostopalveluista.

Näin helppoa on hammastarkastuksen palvelusetelin käyttö:

Setelin kanssa voi saada 4 sivua pitkän ohjeen (siirryt toiseen palveluun) , joka neuvoo nettiin palveluvertailuun.

, joka neuvoo nettiin palveluvertailuun. Kyseisellä Parasta palvelua (siirryt toiseen palveluun) -sivustolla näkee hinnan, osoitteen ja arvosanan niille lääkäreille, joille seteli käy.

-sivustolla näkee hinnan, osoitteen ja arvosanan niille lääkäreille, joille seteli käy. Listan voi järjestää vaikka halvimmasta kalleimpaan. Sijaintivertailussa yhtä kätevää ei ole, että hammashoitoloiden katuosoitteet saa aakkosjärjestykseen.

Jatkohoitojen hintoja ei ole. Voit valita halvimman tarkastuksen tietämättä, onko paikkaus samassa osoitteessa kaupungin kallein.

Laadusta kertova arvosana puuttuu noin sadalta listatulta hammaslääkäriltä 185:stä. Samalla lääkärillä voi olla peräkkäin kaksi eri arvosanaa, jos tekee töitä kahteen firmaan.

Useimmillakin arvosana on jokin kokonaisluku, varsin usein täydet 5,0. Tämän perusteella laatuvertailu perustuu aivan muutamien asiakkaiden palautteisiin.

Kun hammaslääkäri on valittu, varataan häneltä aika. Eri järjestelmässä. Hammaslääkärin työllistävältä firmalta, sen omilla nettisivuilla.

Tässä vaiheessa voi käydä niin, ettei haluttua hammaslääkäriä enää löydykään firman nettiajanvarauksesta.

Virkamiehet korostavat, ettei verkkoasiointi ole palvelusetelissä ainoa kompastuskivi. Muutenkin koko sana voi olla ihmisille vieras ja uuvuttava. Kukaan ei tiedä, kuinka moni palvelusetelinsä lojumaan jättäneistä on edes vaivautunut verkkopalveluun asti.

Viime vuonna tehtiin 37 000 hammaslääkärikäyntiä, joilla maksettiin onnistuneesti palvelusetelillä. Vuoden aikana myönnettiin kuitenkin kymmeniätuhansia hammasseteleitä, joita ei ole käytetty toistaiseksi missään.

– Kun asiaa on tutkittu, niin usein näin ei olisi, jos olisi paremmin muotoiltu palvelu, sanoo Helsingin kaupungin hankintapäällikkö Hannu-Pekka Polttila.

"Kova tarve, että olisi käyttäjäystävällisempi"

Palvelumuotoilu on 2010-luvun muotisana ja muotiala. Kun mitä erilaisimpia yhteiskunnan palveluja siirtyy asiointiluukuilta nettiin, niiden pitäisi olla tehty – muotoiltu – mahdollisimman yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi hoitaa omin päin.

Haavekuvana on, että palveluseteli olisi sellainen palvelu kuin bussikortin käyttäminen tai ruokakaupassa käyminen. Matleena Mikkonen

– Me olemme huomanneet, että esimerkiksi näissä suun terveydenhuollon seteleissä on kova tarve käyttäjäystävällisemmälle järjestelmälle, ostopalvelupäällikkö Matleena Mikkonen Helsingin kaupungilta harmittelee.

Esimerkiksi hammaslääkärien laadun vertailemiseksi tarvittavia käyttäjäarvosteluja ei ole tullut toivotusti.

– Kun haluat antaa arvostelun, joudut uudestaan kirjautumaan ja tunnistautumaan järjestelmään. Siinä on kehittämispotentiaalia, eikä se vastaa vielä nykyhetken tarvetta, Mikkonen kuvaa.

Uusi kilpailutukseen, kaikki vaihtoehdot lapsenkenkäisiä

Nykyinen nettipalvelu on Helsingissä käytössä enää tänä vuonna, sillä sen rakentaneet Digia ja Kuntien Tiera ovat irtisanomassa sopimuksen. Uutta kilpailutetaan pian.

Helsinki ja yli 20 muuta kuntaa suunnittelevat yhteistä hankintaa. Olemassaolevia järjestelmiä on vain kourallinen, eikä niissä ole ainakaan Helsingin virkamiesten mielestä yhtäkään huomattavasti toista parempaa.

– Jos valinnanvapauslaki olisi mennyt eteenpäin, luulen että järjestelmätoimittajillakin olisi lähtenyt isommat pyörät pyörimään, Matleena Mikkonen miettii.

– Haavekuvana itselläni on se, että palveluseteli olisi joskus sellainen palvelu kuin bussikortin käyttäminen tai ruokakaupassa käyminen. Se olisi yhteiskunnan palveluna looginen, ymmärrettävä ja helpommin lähestyttävä.