Valvira selvittää vanhusten kuolemantapauksia – Saarikko: Kuolema on joka tapauksessa läsnä ihmisten viimeisissä kodeissa

Ylijohtaja Markus Henrikssonin mukaan Valviraan on tullut kahden vuoden aikana viitisentoista tapausta, joissa omainen epäilee, että ikäihmisen ympärivuorokautisessa hoivassa olisi tapahtunut vanhuksen kuolemaan johtanut epäasianmukaisuus.

Valvira selvittää parhaillaan näitä tapauksia ja Henriksson muistuttaa, että vasta selvityksen jälkeen on johtopäätösten aika. Hänen mukaansa tapauksista puolet koskee julkisen ja puolet yksityisen puolen hoivapalveluita.

Selvityksen alla olevat yksityisen puolen tapaukset tulevat useista eri yrityksistä.

– Kyse ei siis ole tapausten kasaantumisesta yhteen tiettyyn toimintayksikköön tai yritykseen, Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan on tärkeätä selvittää omaisten toiveiden mukaan jokainen tapaus perusteellisesti. Hän korostaa, että on tietenkin myös mahdollista, että Valvira toteaa, ettei epäasianmukaisuuksia hoivassa ole tapahtunut.

Nyt osaan keskeneräisestä 15 tapauksesta saattaa liittyä myös poliisitutkinta, joten Henrikssonin mukaan tässä vaiheessa on vielä mahdotona sanoa, milloin tapaukset on loppuunkäsitelty.

Valvirasta todetaan, että virasto on jo aiemmin selvittänyt kymmenisen tapausta, joista suurimmassa osassa ei voitu todetta hoivan tai hoidon epäasianmukaisuutta.

Henriksson pitää hyvänä sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on nyt julkistanut 25 kohdan toimenpidelistan.

– Tarvitaan sekä oma- että viranomaisvalvontaa. Nyt vaikuttaa siltä, että laitoksissa omavalvontaa ollaan tiukentamassa ja parantamassa toimenpidelistan sekä asiasta virinneen laajan keskustelun seurauksena, hän sanoo.

Saarikko: Ministerinä en voi puuttua yksittäistapauksiin

Ministeri Annika Saarikko (kesk.) muistuttaa Valviran Henrikssonin tapaan, että epäilyjä vasta tutkitaan.

– Ne perustuvat omaisen tai läheisen yhteydenottoihin, jotka valvova viranomainen huolella tutkii, tarvittaessa yhteistyössä poliisin kanssa, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan, kun kyseessä on vakava epäily siitä, että huono hoiva olisi ollut syy ikäihmisen kuolemaan, asia on ehdottomasti valvontaviranomaisen käsissä.

Saarikko korostaa, että ministerinä hän ei voi eikä saa puuttua yksittäisten tapausten tutkintaan.

– Vastuullani on, että välttäisimme hoidon virheet ja kenellekään ei koskaan tulevaisuudessa kävisi näin. Vanhuspalvelulain päivitys on myös käynnistynyt. Hoitajien määrä on yksi tärkeä asia, jotta laiminlyönneiltä vältyttäisiin, Saarikko huomauttaa.

– Eduskunta ja hallitus voivat nopeana toimenpiteenä lisätä voimavaroja valvontaviranomaiselle, jotta saadaan tutkittua perusteellisesti ja valvontaviranomainen voisi tehdä yllättäviäkin tarkastuskäyntejä hoivapalvelulaitoksiin.

Jos vanhusten ravitsemukseen, lääkitykseen tai hoitajien määriin on puututtava ja niistä pitää erikseen sopia, on meillä tietenkin valtava matka siihen, että hoiva olisi kaikkialla Suomessa hyvää, Saarikko myöntää.

– Toivon, että yksittäiset tutkinnan alla olevat tapaukset eivät heikennä ihmisten luottamusta ikäihmisten palveluihin, joissa hoitohenkilöstö tekee varmasti parhaansa, Saarikko sanoo.

Saarikko muistuttaa kuitenkin, että ympärivuorokautisen hoivan paikat eri puolilla maata ovat lähtökohtaisesti ihmisten viimeisiä koteja. Kuolema on hoivapaikoissa joka tapauksessa läsnä.

– Tilastojen mukaan ihmiset viettävät niissä keskimäärin kaksi vuotta, Saarikko muistuttaa.

