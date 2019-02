Herätys: Kehitysvammaistenkin hoitokodeissa pahoja ongelmia, perussuomalaisten kannatus nousussa, Viron politiikassa kuohuu vaalien alla

Kun unelmien hoitokodista tuli painajainen

Yhdeksän perhettä on ottanut lapsensa pois Rovaniemellä sijaitsevasta vaikeasti vammaisten nuorten hoitokodista. Vanhempien mukaan Esperin hoitokodissa on liian vähän hoitajia ja he vaihtuvat liian usein. Lisäksi hoitokodissa on tapahtunut lääkevirheitä. Esperin ja Rovaniemen kaupungin mukaan ongelmia on ollut, mutta ne on korjattu.

Kokoomuksen kannatus putoaa, perussuomalaisten nousee

Puolueiden kannatus on myllerryksessä vain kaksi kuukautta ennen vaaleja. Ylen puoluekannatuskyselyn perusteella kokoomuksen ja keskustan kannatus on heikoin vuosiin. Perussuomalaisten suosio taas kasvaa suurimmaksi sitten hallituskauden alun.

Virossa kohu puolueiden jäsenten rikostaustoista

Virossa kansaa mietityttävät paljastukset, joiden mukaan puolueiden rivijäsenissä on paljon rikoksista tuomittuja. Virolaismedioiden tutkimusten perusteella esimerkiksi jäsenmäärältään suurimman puolueen eli Viron keskustapuolueen noin 14 500 jäsenestä kuudellasadalla on rikostausta. Aiheesta on noussut poliittinen kohu ennen maaliskuun 3. päivän parlamenttivaaleja.

Lumisadealue liikkuu maan yli itään päivän aikana

Lumisadealue liikkuu maan länsiosassa itään päin. Iltaan mennessä sää poutaantuu suuressa osassa maata, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Lunta kertyy päivän aikana paikoin viitisen senttiä. Sää lauhtuu sateiden jälkipuolella lämpötilan kohotessa lähelle nollaa etelässä. Illalla lämpötila laskee etelässäkin pakkasen puolelle. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.