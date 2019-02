Israel pelottaa – moni suomalainen viisufani jättää Euroviisut väliin turvallisuussyistä

Minkälaisia ovat Daruden viisubiisit? Milloin Israelin Euroviisujen faniliput tulevat myyntiin? Esiintyykö Madonna Tel Avivin kisoissa?

Näistä asioista suomalaiset euroviisufanit käyvät parhaillaan kiivasta keskustelua verkossa.

Euroviisuklubi OGAE Finlandin puheenjohtaja Miksu Behm pyrkii vastailemaan hänelle tuleviin kysymyksiin parhaansa mukaan. Erityisesti faneja kiinnostaa se, milloin Israelin viisuareenan fanilippuja pääsee ostamaan. Niiden piti tulla myyntiin jo tammikuussa, mutta areenan järjestelyt ovat venyneet.

– Ilmeisesti siellä on lavarakenteiden, istumapaikkojen ja kamerapaikkojen kanssa ongelmia. Se on myöhästyttänyt lipunmyynnin aloitusta.

– Tel Avivissa on varmasti mielettömät bileet. Odotan paljon myös Darudelta. Tietysti me halutaan voittaa ja pärjätä hyvin, sanoo Israeliin toukokuussa matkaava euroviisuklubi OGAE Finlandin puheenjohtaja Miksu Behm. Harri Fagerholm / Yle

Euroviisuklubit saavat tietyn määrän lippuja jäsenilleen klubin kokoon suhteutettuna. Viime vuonna suomalaisfanit saivat Portugalin kisoihin 120 lippua. Behm arvelee, että tänä vuonna määrä vähintäänkin puolittuu. Yhtenä syynä on se, että viisuareena on huomattavasti pienempi. Sinne mahtuu yleisöä noin 6 000 henkeä.

Lissabonin kisoihin osallistui viime toukokuussa ennätysmäärä suomalaisfaneja, sillä Portugali kiinnostaa matkakohteena. Toisin on tämän vuoden Israelin kisojen kanssa.

Miksu Behm teki kyselyn viisuklubin jäsenille innosta lähteä Tel Aviviin. Vastaajia oli 250 ja heistä vain 30 prosenttia kertoi matkustavansa paikan päälle seuraamaan kisoja. Pudotus on huima viime vuoteen verrattuna.

– Varmasti syynä ovat turvallisuuskysymykset. Monet eivät halua lähteä Israeliin uutisoinnin takia ja mitä siellä tapahtuu. Sitten on paljon puhuttu tästä boikotista ja Israelin sisäisestä tilanteesta. Israel koetaan myös aika kalliiksi, Behm sanoo.

Boikottivaatimuksia

Ulkoministeriön mukaan Israelissa ja etenkin Tel Avivissa on tällä hetkellä turvallista matkustaa. Tosin tilanteet Lähi-Idässä voivat muuttua nopeastikin.

Huhtikuun alussa Israelissa pidetään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Ulkoministeriöstä arvioidaan, ettei vaalien pitäisi merkittävästi kiristää yleistä turvallisuustilannetta, vaikka juuri turvallisuuskysymykset painottuvat usein vaalikeskusteluissa.

Israelin Euroviisujen slogan on Dare To Dream eli uskalla unelmoida. EBU

Israelin imago liittyy usein konflikteihin, joten Eurovision laulukilpailu antaa maalle mahdollisuuden näyttäytyä toisenlaisessa valossa. Kisojen järjestäminen maassa on kuitenkin aiheuttanut vastalauseita.

Laulukilpailun järjestämistä Israelissa on vaadittu boikottiin jo monta kertaa. Näin on tehty esimerkiksi Islannissa ja Irlannissa. Syksyllä yli sata taiteilijaa vaati boikottia The Guardian -lehdessä julkaistussa julkilausumassa (siirryt toiseen palveluun).

Viimeisimpänä brittitaiteilijat kuten Roger Waters ja Vivienne Westwood vaativat BBC:tä (siirryt toiseen palveluun) vetäytymään Israelin kisoista.

Boikottivaatimusten perusteeksi on ilmoitettu Israelin valtion epäoikeudenmukaisuudet palestiinalaisia kohtaan.

Ihmisoikeuksien puolesta

Syksyllä julkaistussa taiteilijoiden boikottivaatimuksessa oli mukana 15 suomalaistaiteilijaa. Yksi heistä on Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 edustanut Kaija Kärkinen.

Hän koki velvollisuudekseen allekirjoittaa julkilausuma ihmisoikeuksien takia.

– Se miten Israel esimerkiksi toimii Gazan alueella ja ylipäätään vuosia tai vuosikymmeniä jatkunut väkivalta siviilejä ja jopa lapsia kohtaan on ollut aikamoista. Jos ihmisoikeuksia ei hoideta eurooppalaisen tason mukaan, niin silloin mielestäni kisoja ei pitäisi järjestää sellaisessa paikassa.

Euroviisut järjestetään Tel Avivissa, joka on ei ole niin konfliktiherkkä paikka kuin Jerusalem. – Se on vähän niin kuin laittaisi päänsä pensaaseen ja luulisi, että mitään ei näy eikä kuulu, sanoo Israelin viisujen boikotointia vaativan vetoomuksen allekirjoittanut muusikko Kaija Kärkinen. Harri Fagerholm / Yle

Israelin Euroviisuihin osallistuu 42 maata, mikä on kutakuinkin sama määrä kuin viime vuosina. Yksikään maa ei ole kertonut boikotoivansa kisoja.

Vaikka mikään maa ei lopulta jättäytyisi pois kisoista, Kärkinen uskoo että pelkästä boikotointivaatimuksesta on hyötyä.

– Asialle tulee julkisuutta. Toivoisin, että vetoomuksen myötä Euroopan yleisradioliitto EBU ja muut toimijat kiinnittäisivät näihin asioihin huomiota. Eivät arvo- ja ihmisoikeuskysymykset ole sellaisia, jotka voidaan siirtää näiden asioiden ulkopuolelle.

EBU korostaa aina, että Euroviisuihin ei kuulu politiikka. Kärkisen mielestä ihmisoikeudet eivät ole pelkästään poliittinen kysymys.

– Eihän tässä hyökätä mitään kansanosaa vastaan, vaan hallinnon tapaa vastaan. Millä tavalla Israel valtiona kohtelee ihmisiä, jotka asuvat ja elävät siellä alueella.

Mutta lähtisikö entinen viisuedustaja edustamaan Suomea Euroviisuihin Israeliin?

– 28 vuotta sitten olin nuori ja kokematon ja silloin asioista ei näin paljon puhuttu. Arvomaailmani ei ole niistä ajoista muuttunut. Tällä kokemusmaailmalla ja tässä ajassa en lähtisi.