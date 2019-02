50 päivää brexitiin, eikä vieläkään ratkaisua näköpiirissä – Theresa May tapaa EU-johtajia Brysselissä

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään torstaina Brysseliin vetoamaan EU:n johtajiin, jotta nämä suostuisivat vielä muuttamaan Britannian EU-erosopimusta.

EU on tähän saakka pysynyt kannassaan, että kertaalleen valmiiksi neuvoteltuun sopimukseen ei enää kosketa.

May on vaikeuksissa, koska Britannian parlamentti ei ole hyväksynyt erosopimusta, jonka May ja EU-maiden johtajat saivat aikaan.

Kiistakapulana on koko ajan ollut Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan avoimuuden varmistava varajärjestelmä. Parlamentille ei kelvannut sopimus, jonka mukaan Britannia voi jäädä määrittelemättömän pituiseksi ajaksi tulliliittoon EU:n kanssa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan May aikoo kertoa EU-johtajille tänään, että sopimus neuvoteltiin vilpittömin mielin, mutta parlamentti on nyt lähettänyt selvän viestin, että muutokset ovat tarpeen. May on myöntänyt, että hänen tehtävänsä ei ole helppo.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi keskiviikkona, että May jo tietää ja hyväksyy, ettei EU aio avata neuvotteluja sopimuksesta uudestaan.

Brittilehti Telegraphin mukaan (siirryt toiseen palveluun) May valmistautuu lykkäämään parlamentin uutta äänestystä brexit-sopimuksesta helmikuun lopulle saakka.

Britannian on määrä erota EU:sta 50 päivän kuluttua, 29. maaliskuuta.

Lähteet: AFP, Reuters