Kansainvälinen tutkimus: Itsemurhakuolleisuus on laskenut kolmanneksella vuodesta 1990

Tutkijoiden mukaan itsemurhakuolleisuus on laskenut yli 30 prosenttia vuodesta 1990. AOP

Laajan tutkimuksen mukaan itsemurhien yleisyys maailmassa on laskenut noin kolmanneksella vuodesta 1990.

Tilastojen tarkkuus vaihtelee maittain, mutta käänne on selvä.

Kuolinsyitä seuraavan Global Burden of Disease -hankkeen (siirryt toiseen palveluun) tutkijat arvioivat, että maailmanlaajuisesti 817 000 ihmistä päätyi itsemurhaan vuonna 2016.

Itsemurhien kokonaismäärä on hiukan suurempi kuin vuonna 1990, mutta kolmen viime vuosikymmenen aikana maapallon väestö on kasvanut niin voimakkaasti, että itsemurhien määrä sataa tuhatta ihmistä kohden on pudonnut huomattavasti.

Vuonna 1990 itsemurhia tehtiin 16,6 sataa tuhatta ihmistä kohden ja vuonna 2016 enää 11,2, eli 32,7 prosenttia vähemmän. Tutkimus on julkaistu tiedelehti BMJ:ssä (siirryt toiseen palveluun).

– Tutkimus osoittaa, että meidän pitäisi jatkaa pyrkimyksiämme itsemurhien ehkäisemiseksi, tutkimuksessa avustanut Kanadan kansanterveyslaitoksen tutkija Heather Orpana sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Lisäponnisteluilla voimme saada itsemurhakuolleisuuden laskemaan entisestään, Orpana sanoi.

Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2017 Suomen itsemurhakuolleisuus eli itsemurhien määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden oli 15. Miesten itsemurhakuolleisuus oli 22 ja naisilla 8. Yhteensä 824 ihmistä kuoli itsemurhaan vuonna 2017.

Suomessakin itsemurhien määrä on laskenut melko tasaisesti vuodesta 1990. Vuosina 2016 ja 2017 itsemurhaan kuolleiden määrä kuitenkin kasvoi jälleen.

Lähteet: AFP