Raahen ilmoitus alaikäiseen kohdistuvista seksuaalirikoksista on osoittautunut perättömäksi

Poliisi vahvistaa, että kyseessä on aikaisemmin uutisissa ollut tapaus.

Raahessa yksi epäilty seksuaalirikoskokonaisuus on paljastunut esitutkinnassa perättömäksi. Tutkinnassa ollut törkeä raiskaus- ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttörikos, jotka ilmoituksen mukaan tapahtuivat Raahessa syyskuun lopussa. Vangittuna ollut 1999 syntynyt henkilö on vapautettu.

Rikoskomisario Hannu Mensonen vahvistaa, että tapaus on sama kuin tammikuussa uutisoitu epäily seksuaalirikos. Tuolloin uutisoitiin, että epäilty tekijä on ulkomaalaistaustainen, mutta nyt poliisi ei kommentoi epäillyn syntyperää. Poliisi kuitenkin vahvistaa, että kyseessä on sama henkilö.

Poliisi ei kommentoi väärän ilmiannon motiiveja. Poliisi on tehnyt rikosilmoituksen väärästä ilmiannosta.

Tapausta tutkitaan kuitenkin vielä lapsen houkuttelemisena seksuaalisiin tarkoituksiin.

Oulussa tutkinnassa useita seksuaalirikosepäilyjä

Raahen tapaus tuli julkisuuteen Oulun seksuaalirikosepäilyjen jälkeen. Poliisi tutkii Oulussa lukuisia alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä, joista yhdessä tapauksessa on useita epäiltyjä.

Poliisilla on Oulussa käsissään kaikkiaan yhdeksän eri juttua, joissa on yhdeksän uhria ja 17 epäiltyä. Epäillyt tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia ja kaikki uhrit ovat alaikäisiä.

Oulun poliisin rikosylikomisario Markus Kiiskisen kommentoi aikaisemmin Ylelle, että puolet tapauksista eli ainakin neljä valmistunee jo helmikuun aikana syyteharkintaan. Kaikki loput on tarkoitus saada tutkituiksi ja syyteharkintaan kevään aikana vielä ennen kesää.

