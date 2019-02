Välikysymyksen jälkeen käynnistyi ankara nokkapokka Tampereen hoitajamitoituksen sylttytehtaasta: "Jos syyllinen halutaan etsiä, se olen minä"

Tampereella käynnistyi nokkapokka keskiviikkona eduskunnassa pidetyn välikysymysäänestyksen jälkeen.

Kokoomuksen Petteri Orpo hyökkäsi välikysymyskeskustelussa voimallisesti kansanedustaja Sanna Marinin (sd.) kimppuun ottamalla esiin hänen toimintansa Tampereen valtuustossa.

Orpo kysyi Marinilta, onko totta, että hän äänesti Tampereen valtuustossa hoitajamitoituksen alentamisen puolesta.

Marin ei ollut salissa vastaamassa Orpon kysymykseen, mutta vastasi Ylelle tekstiviestillä. Siinä hän sanoi puolueen taipuneen Tampereella hoitajamitoituksen laskemiseen 0,58:sta 0,57:een.

Marin muistutti sen johtuneen siitä, että laskusta sovittiin osana budjettisopua. Hänen mukaansa kokoomus ei suostunut SDP:n valtuustoryhmän tavoitteeseen, että leikkausta ei olisi toteutettu.

Ilkka Sasin mukaan kokoomus ei ole esityksen ehdottaja. Kai Pohjanen / Yle

Kokoomus suuttui Marinin puheista ja lähetti torstaina tiedotteen. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi heitti pallon takaisin SDP:n leiriin.

– Kaikille ryhmille vaikea hoitajamitoituskokonaisuus on perustunut demaripormestarin ja sote-apulaispormestarin esitykseen, Ilkka Sasi syyttää.

– Sanna Marinin väite, että kokoomus olisi Tampereella budjettisovun ehtona vaatinut hoitajamitoituksen leikkausta ei yksinkertaisesti pidä paikkansa, Sasi sanoo.

Puhelimessa Sasi jopa syytti Marinia muunnellun totuuden puhumisesta.

– Ei ole luottamusta rakentavaa, että Marin jatkuvasti syyttää kokoomusta kaikesta, kun pitäisi katsoa peiliin.

Ilkka Sasi twiittasi asiasta jo ennen välikysymysäänestystä. Tästä twiitistä todennäköisesti Petteri Orpo sai asian tietoonsa.

Myös SDP vastusti

SDP:kään ei ota hoitajamitoituksen alentamista kontolleen. Marin vieritti vastuun kokoomukselle jo keskiviikkona.

Pormestari Lauri Lyly (sd.) lähetti puolestaan torstaina tiedotteen, jossa hän kertoi puolueen vastustaneen mitoituksen laskemista.

– SDP:n valtuustoryhmä vastusti henkilöstömitoituksen muuttamista 0,01 pienemmäksi. Tämä pienentäminen syntyi osana pormestarikoalition budjettisopua, Lyly sanoi.

Pormestari Lauli Lyly joutui selittämään äänestystä, jonka takana oli lähes koko valtuusto. Jyrki Lyytikkä/Yle

Asia kuumeni sosiaalisessa mediassa, kun kokoomusnuoret alkoivat kerätä Sanna Marinille saippuaa, jotta tämä voi pestä kätensä Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Marin vastasi, että hän ottaa ne vastaan ja toimittaa ne ihmisille, joilla on puute hygieniatarvikkeista.

Tampereella vallassa koalitio

Mitä Tampereella oikein tapahtui äänestyksessä, kun siitä nousi valtakunnallinen kähy? Asian selvittäminen vaatii useita puhelinsoittoja.

Ensinnäkin pitää muistaa, että kyse on desimaalin sadasosan laskusta hoitajamitoituksessa. Valtakunnallinen suositus hoitajamitoituksesta on 0,5 eli Tampereen hoitajamitoitus on jatkossakin korkeampi kuin suositus.

Kohuttu äänestys oli marraskuussa, kun Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviosta.

Tampereella vallassa on koalitio, jossa ovat suurin osa ryhmistä eli kokoomus, SDP, keskusta, vihreät, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, siniset ja Tampereen Puolesta -ryhmä.

Kokoomus ja SDP ovat Tampereella pitkään kamppailleet suurimman puolueen paikasta mutta samalla tehneet yhteistyötä.

Äänestyksessä vain vasemmistoliitto ja Vaihtoehto Tampere vastustivat hoitajamitoituksen alentamista.

Sekä Ilkka Sasi että Sanna Marin siis äänestivät hoitajamitoituksen alentamisen puolesta.

Mutta kenen idea desimaalialennus oli?

Mitä sanovat oppositio ja konsultti?

Sylttytehdasta ei löydy edes oppositiossa olevan vasemmistoliiton kautta, vaikka puolue vastusti hoitajamitoituksen alentamista.

Valtuutettu Minna Minkkinen kertoo yrittäneensä sähköposteista selvittää, kenen idea se on. Hän ei löytänyt vastausta.

Valtuutettu Mikko Aaltonen sanoo osallistuneensa neuvotteluihin, mutta ei halua paljastaa niiden sisältöä luottamuksellisuuden vuoksi.

Pitää soittaa säästölistaa kokoamassa olleelle hallintotieteiden tohtorille Eero Laesterälle.

– Asiat tulivat listalle niin, että johtoryhmille annettiin tehtäviksi kaivaa kaikki mahdolliset keinot, joilla kaupungin taloutta voidaan tasapainottaa.

Listalle piti laittaa kaikki laillisesti mahdolliset keinot. Sitten säästöehdotukset menivät poliittiseen mankeliin.

– Jokainen ryhmittymä joutui antamaan jotain itselleen tärkeää pois, että sai pidettyä jotain itselleen tärkeää.

Mutta tietääkö Laesterä, mistä ehdotus on peräisin?

– Tällaista ehdotusta on mahdoton sanoa, mistä se tuli. Asia kuuluu hyvinvoinnin palvelualaan, sieltä valmistelusta tämä on tullut. Sen ehdotuksen pitikin tulla sieltä, koska tämä on lain puitteissa oleva kokonaisuus.

"Jos syyllinen halutaan etsiä, se olen minä"

Soitetaan siis hyvinvoinnista vastaavalle apulaispormestarille Johanna Loukaskorvelle (sd.).

Miten asia oikein meni?

– Se meni niin, että kaupunginhallitus oli antanut tietyt säästövelvoitteet lautakunnalle, Loukaskorpi alkaa kertoa.

Yksi säästöistä oli vammaisten ja ikäihmisten kuljetuspalveluista säästäminen. Siitä säästäminen tuntui lautakunnasta liian tuskalliselta, niin myös apulaispormestarista.

– Pyysin virkamiehiä etsimään vielä vaihtoehtoisia esityksiä. Siinä kohtaa tuli virkamiesesitys hoitajamitoituksen alentamisesta, jonka vein sitten lautakunnalle vaihtoehtona, Loukaskorpi sanoo.

Lautakunta äänesti tästä ehdotuksesta ja esitys voitti 11–3. Tätä kautta esitys hoitajamitoituksen alentamisesta meni pormestarin talousarvioesitykseen.

Kansanedustaja Sanna Marinin (sd.) kimppuun hyökättiin välikysymysäänestyksessä Tampereen säästöjen takia. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Loukaskorpi vahvistaa, että hänen oma valtuustoryhmänsä SDP suhtautui ehdotukseen tosi kriittisesti. Hänen mukaansa Sanna Marinia on syyllistetty kohtuuttomasti.

– Jos jotakuta halutaan syyttää, kannattaa kohdistaa syyttävät katseet minuun ja lautakuntaan ja kaikkiin valtuustoryhmän edustajiin, jotka ovat hyväksyneet talousarvioesityksen. Siinä kohtaa Sanna Marinilla on ollut yksi ääni.

Apulaispormestarilla on tiukat raamit toteuttaa säästöjä. Mitkään niistä säästöistä eivät ole helppoja, on vain vaikeita arvovalintoja, Loukaskorpi sanoo.

– Jos syyllinen halutaan etsiä, se olen minä, eikä kukaan muu. Olemme virkamiesjohdon kanssa yrittäneet etsiä niitä vaihtoehtoja.

Loukaskorpi olisi itse halunnut korottaa veroja, mutta tämä ei mennyt läpi.

– Yhdessä tehtyjen sopimusten takana pitää yhdessä seisoa, hän sanoo.

Tuntuuko välikysymyksen jälkeinen kohu vaalikamppailulta?

– Kyllä se ehkä vähän vaaleilta vaikuttaa, Loukaskorpi sanoo.

