Wahlroos jättää Nordean

Björn Wahlroos on johtanut Nordean hallitusta vuodesta 2011.

Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos aikoo jättää Nordean hallituksen seuraavassa yhtiökokouksessa. Sammon tuleva konsernijohtaja Torbjörn Magnusson on ehdolla Nordean hallituksen johtoon.

Tänä vuonna 67-vuotta täyttävä Wahlroos on ollut Nordean hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja 2011 alkaen.

Wahlroos on ollut hallituksen puheenjohtaja Sammossa vuodesta 2009 lähtien ja tähän tehtävään hän on saamassa myös jatkoa. Sampo on Nordean selvästi suurin omistaja yli 20 prosentin osuudella.

Wahlroos ei aio kuitenkaan jättää Nordeaa oman onnensa nojaan.

– Tulen luonnollisesti seuraamaan Nordean kehitystä Sammon puheenjohtajan ominaisuudessa, hän sanoo Sammon tiedotteessa.

Nordean pääkonttorin siirtyi Ruotsista Suomeen lokakuussa.

– Olen ylpeä siitä, että olen saanut ohjata Nordeaa läpi suurten muutosohjelmien, mutta nyt haluan tuoda uutta energiaa niiden toteutukseen, Wahlroos sanoo.

Wahlroosin vaikutusvalta ulottuu Suomen taloudessa laajalle.

UPM-Kymmenessä hän on johtanut hallitusta vuodesta 2008.

Tämän lisäksi hän johtaa hallitusta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:ssa, Elikeinoelämän tutkimuslaitos Etlassa ja Mannerheim-säätiössä.

Ifin toimitusjohtaja Magnusson nimitettiin myös Sammon konsernijohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä ensi vuodenvaihteessa, kun nykyinen konsernijohtaja Kari Stadigh jää eläkkeelle. Stadigh kertoo jättäytyvänsä tehtävästään, sillä hän on ollut eläkeiässä jo yli kolme vuotta.

Nordean osakekurssi oli tiedon julkistamisen jälkeen vajaan prosentin ja Sammon runsaan kolmen prosentin nousussa.

Kerromme kohta lisää.